Kıyaslama: iPad 2 ve iPad

Haber Editörü
Apple, sonunda beklenen cihazı 2.Nesil iPad ya da gerçek ismiyle iPad 2'i duyurdu. Peki yeni iPad, geçtiğimiz yıl 15 milyon satan abisine hangi alanlarda üstünlük kuruyor ? Özellikle ince profilli yeni tasarımı ve A5 işlemcisiyle dikkat çeken yeni iPad ile 1.nesil iPad'i temel alanlarda birbiriyle karşılaştırarak, birçok kullanıcının aklındaki soruyu cevapladık;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
IPad 2 uzerinde gelen garageband iMovie kalitesindeki uygulamalari, Android'de 2018 yilinda bile bulmamiz mumkun degil.
Bunun disinda, cift cekirdekli Android tabletler IPad 1 kadar bile akici calismazken, IPad 2 karsisinda iddia edebilecekleri tek bir ustunluk bile yok.
Gel senle iddiaya girelim.
iPad 2 tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satacak diyorum ben. Sen ne diyorsun?