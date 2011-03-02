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Kıyaslama: iPad 2 ve iPad

8 yıl
42,2b
1
91
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, sonunda beklenen cihazı 2.Nesil iPad ya da gerçek ismiyle iPad 2'i duyurdu. Peki yeni iPad, geçtiğimiz yıl 15 milyon satan abisine hangi alanlarda üstünlük kuruyor ? Özellikle ince profilli yeni tasarımı ve A5 işlemcisiyle dikkat çeken yeni iPad ile 1.nesil iPad'i temel alanlarda birbiriyle karşılaştırarak, birçok kullanıcının aklındaki soruyu cevapladık;


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bayozi 8 yıl
Fotoğraf çekeceksin, fotoğraf makinası, tripod, paraflash, uzatma kaploları, vs notebook yerine İpadi yanına almak nasıl olur diye düşündümde, Macbook Pro mun yanına birde ipad alacağım sanırım.
Fotoğraf çekeceksin, fotoğraf makinası, tripod, paraflash, uzatma kaploları, vs notebook yerine İpadi yanına almak nasıl olur diye düşündümde, Macbook Pro mun y...
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Centauri 8 yıl en beğenilen
IPad 2 den sonra Android'in iOS i yakalama sansi kalmadi.

IPad 2 uzerinde gelen garageband iMovie kalitesindeki uygulamalari, Android'de 2018 yilinda bile bulmamiz mumkun degil.

Bunun disinda, cift cekirdekli Android tabletler IPad 1 kadar bile akici calismazken, IPad 2 karsisinda iddia edebilecekleri tek bir ustunluk bile yok.

IPad 2 den sonra Android'in iOS i yakalama sansi kalmadi.IPad 2 uzerinde gelen garageband iMovie kalitesindeki uygulamalari, Android'de 2018 yilinda ...
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Erasmus78 8 yıl

electrostatic

apple baltayı gerçekten taşa vurdu bu sefer.bu sene tablet yağmuru olacak ve ipad gerçekten demode kalacak bu pazarda.daha yüklü bir model çıkarmalarını beklerdim.


Gel senle iddiaya girelim.

iPad 2 tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satacak diyorum ben. Sen ne diyorsun?
electrostaticapple baltayı gerçekten taşa vurdu bu sefer.bu sene tablet yağmuru olacak ve ipad gerçekten demode kalacak bu pazarda....
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DH Misafiri 7 yıl
Kimsiniz siz ki bu alete bu kadar yorum yapıyorsunuz? Steve Jobs yapmış bir alet.Herkesin kendisine kalmış güzelliği çirkinliği. Ama muhtemelen tutacak bir alet. Yapacak bir şey yok. Ama siz bunları düşüneceğinize ilk önce nesnel nedir öznel nedir onu araştırın...
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yoney 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kimsiniz siz ki bu alete bu kadar yorum yapıyorsunuz? Steve Jobs yapmış bir alet.Herkesin kendisine kalmış güzelliği çirkinliği. Ama muhtemelen tutacak bir alet. Yapacak bir şey yok. Ama siz bunları düşüneceğinize ilk önce nesnel nedir öznel nedir onu araştırın...

Hortlatma kralı yine iş başında!
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pocemonmutlu 8 yıl
2 ay bekledim ipad2'yi nasıl karşımıza çıkacak diye, fakat bosa beklemişim :( dün aksam gidip 64gb-3g ipad1 aldım. 2012 de ipad3 çıkana kadar beni fazlası ile memnun edecektir...
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T-REX.DAMN.FOREVER 8 yıl
Bence guzel olmus ipad 2 nin tek eksigi iphone golgesinde kalmasidir. uygulamalar oyunlar hepsi i phone icin nerdeyse onun disinda super alet .. Birde androidi kucumsemek aptallik olur android tabletler bir kac seneye eritir piyasayi ama simdilik ipad .
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Zuko 8 yıl
E bari stero hoparlör gelseydi, o da yok. 2 uygulama yapmışlar, gereksiz olanını cihaza koymuşlar, bi de inceltmişler, her update'te yaptıkları gibi bir de işlemci yükseltmişler, alın size yeter bu demişler.
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ToisAndro 8 yıl
Madem iPad de onemli olan yazılım, o zaman neden iPadi olanlar tekrar iPad2 ye para veriyorlar anlamış değilim. Aynı yazılım birinciye de gelmeyecek mi? İsrafın da bu kadarına pes. Yurt dışına boş yere döviz çıkıyor. Sizi bilmem ama biz müslümanlarda israf günahtır.
(Şimdi hemen atlar birisi, iPad2 alan gayri müslüm mü diye. Burada yazılım önemli deyip donanıma para verenlere sesleniyorum. Eğer ihtiyacın yoksa donanıma, bu israfa girer.)
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therion-x 8 yıl
Retina ekran olmalıydı ya


iPad 3 ne zaman çıkacak bence onu bekleyelim
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saxblue 8 yıl
apple bu ürünlerini satacak müşteri profilini bulmuşken bırakır mı bu ipad saçmalığının peşini? İpad2 ymiş pehh...! kamera koymayı mı akıl etmemiş öncekine?! kamerasından başka ne farkı var ki şimdi bunun! bi kaç cila çekmiş adını ipad2 koymuş. Hiçbir farkı yok ayrıyetten eziyet bir ürün zaten. flash yok onu çalıştırmıyor bunu çalıştırmıyor. insanlar laptop parasına böylesine işlevsiz ve niteliksiz bir ürünü kapış kapış alıyor. bu zenginler biraz bana para versin ya valla bi kaç ihtiyacımı karşılarım ayrıca sevaba girerler...
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eriten 8 yıl
Sidik yarisi degil ama biz Türkler takdir etmek deyince sadece şunu biliyoruz "adamlar yapmış abi"
Bunun dısında takdir yok. Ya neden yüzlerce tablet haberi okunurken neden sadece ipad e laf atılıyor ? Meyve veren ağaç taslanir desek yeterli sanırım . Adamlar seni beni herkezi kaale alan ürünler yapıyorlar Türk'e dil problemi yapmadan turkce menü veriyorlar biz abuk subuk dilimize sahip çıkmayan markaları savunuyoruz Apple iPad öncü ve öncü olmaya devam edecek bir tablet biz konussakta konusmasakta değişmeyecek app Store gibi yaygın destegin yanında cihazın tekniği görünüşü yeter artar bende geldigi ilk gun gidip alacak birisiyim ve kullanmayan bilemez uzaktan bakar iç geçirir laf atar bu böyle geldi böyle gider
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ulwi 8 yıl
ipad 1 ile 2 arasindaki farki anlamayanlar ve 3gs benzetmesi yapanlar bence artik ipad ile ugrasmasinlar.
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Erasmus78 8 yıl
Yahu nedir bu o eksik, bu yok, şu artmamış, felanca özellik aynı kalmış yorumları? Yahu bu arkadaşlar Apple'ın donanım satmadığını aslında yazılımlarını satabilmek için sıradan cihazlar sattığını ne zaman anlayacaklar?
Şimdiye kadar ki hangi Apple ürünü donanımsal açıdan çok üstün oldu? Hangi açıdan rakiplerini ezdi geçti?
Bakın Apple neden rakiplerinin toplamının fazlasından daha fazla satıyor? Sorusuna basit bir kaç örnek ile cevap vermeye çalışayım; Aslında cevap da vermeyeceğim sadece bir kaç link koyacağım o kadar.
1- ceplab.com/...
2- donanimhaber.com/...
3- donanimhaber.com/...
4- http://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/abd'de-bir-universite-ogrencilerine-ipad-dagitmaya-basliyor.htm
5- salom.com.tr/...
6- donanimhaber.com/...
7- itunes.apple.com/...
8- ntvmsnbc.com/...
9- genbilim.com/...
10- elmadergisi.com/...
11- sabah.com.tr/...
12- itunes.apple.com/...
Daha binlerce link koyabilirim. Ama yine de sizlerin bu farkı anlayabileceğinizden ümidim yok. Yukarıdaki hiç bir şeyi iPad'den başka bir yerde bulamayacaksınız...
Garage Band, iMovie fve 65.000 adet birbirinden kaliteli uygulamaya değinmeye gerek dahi duymuyorum...
Saygılar...
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bekoc 8 yıl
bence bu model iphone 4 çıkmadan önceki model iphone 3gs yi andırdı. bi bakıma iPadS olmuş.

ekranı daha iyi olabilirdi bence ek eksiği. gerisi muhteşem..
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DH Misafiri 8 yıl
ipad deki uygulamaları ipad 2 çalıştıracak mı ?
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