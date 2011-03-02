Kıyaslama: iPad 2 ve iPad

Apple, sonunda beklenen cihazı 2.Nesil iPad ya da gerçek ismiyle iPad 2'i duyurdu. Peki yeni iPad, geçtiğimiz yıl 15 milyon satan abisine hangi alanlarda üstünlük kuruyor ? Özellikle ince profilli yeni tasarımı ve A5 işlemcisiyle dikkat çeken yeni iPad ile 1.nesil iPad'i temel alanlarda birbiriyle karşılaştırarak, birçok kullanıcının aklındaki soruyu cevapladık;

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