Kodak EasyShare serisinin yeni üyesi M590'ı duyurdu

Dünyanın önde gelen dijital fotoğraf makinesi üreticilerinde Koday, Easyshare serisi dijital fotoğraf makinelerine yeni bir model ekledi. Kodak firmasının Easyshare M590 olarak adlandırdığı fotoğraf makinesi 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip dünyanın en ince dijital fotoğraf makinesi olarak lanse edildi. Kodak, EasyShare M590'da 14 mp'lik görüntü sensörüne yer verirken, kullanıcılara 2.7 inç boyutunda LCD ekran, microSD/SDHC kart girişi, 720p HD video çekimi gibi özellikleri de sunmayı ihmal etmemiş. Koday EasyShare M590'da Kodak firmasına özel Share Button (paylaş tuşu) yer alıyor. Bu buton sayesinde çekilen video ve fotoğraflar Facebook, Kodak Gallery, Flickr, Orkut ve YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerine doğrudan yüklenebiliyor. Kodak firmasının gümüş, kırmızı, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunacağı EasyShare M590, Eylül ayı içerisinde 199,95$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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