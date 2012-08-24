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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kodak; film, ticari tarayıcı ve fotoğraf kiosku birimlerini satmayı planlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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İflas başvurusunun ardından yeniden yapılanma sürecine giren Kodak; film, ticari tarayıcı ve fotoğraf kiosku birimlerini elden çıkaracağını açıkladı.

Şiketin satışa sunacağı birimlerinin elden çıkarılması halihazırda sürmekte olan görüntü patentlerinin açık arttırması ile paralel bir şekilde işleyecek. Söz konusu satışlar sayesinde iflastan kurtulmayı planlayan şirket, yeniden yapılanma sürecinde tüketici pazarından uzaklaşmayı planlıyor. Şirketin yeni odak noktasının ise ticari paketleme ve baskı ürünleri olacağı belirtiliyor.

Fotoğraf ile ilgili birimlerini elinden çıkaracak olsa da müşteri kitlesini korumayı planlayan şirketin, satış detayları belirtilmese de önümüzdeki yıl iflastan kurtulmayı hedeflediği belirtiliyor.

http://www.kodak.com/ek/US/en/emergence-faq.htm# Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Zamanının kodak ı ne durumlara geldi.
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OverClocK1ng 6 yıl
Normandia_06
Gülümseyin Kodaklaaaa reklam sloganıydı :)

Evet. Çok net hatırlıyorum. Şimdi ise Nokia gibi patent satmaya başladı. İnşallah sonu Nokia gibi olmaz.
Şimdi Nokia Fanboy'lar atlar. Eksiler yağar. Peki bu, gerçeği değiştirir mi?
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Sharelock 6 yıl
Üzülüyorum şuan ki durumuna, bundan 10 yıl önce bu şirketin bu duruma geleceği aklıma gelmezdi, keşke kendine çıkar yol bulsa.
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Normandia_06 6 yıl
''Gülümseyin Kodaklaaaa'' reklam sloganıydı :)
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CyranoBer 6 yıl
Heygidi Kodak , 75 - 80li yillarda rahmetli peder aile fotograflarimiz
icin Kodak Diapozitif gilim kullanirdi
. Tab edilmesi icin Almanyaya yollardi. Posta masraflari bile filim fiyatina dahildi. Zaman herseyi degistiriyor :(
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