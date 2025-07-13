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    Vodafone'dan fiberde Türkiye rekoru: 100G PON ile 121 Gbps hıza ulaştı!

    Vodafone, Türkiye’de GPON teknolojisiyle bugüne kadar elde edilen en yüksek hız rekorunu kırdı. Şirket, 100G PON teknolojisini kullanarak saniyede 121 gigabit hıza ulaşmayı başardı.

    Vodafone'dan fiberde Türkiye rekoru: 100G PON ile 121 Gbps hız! Tam Boyutta Gör
    Vodafone, Türkiye’de GPON (Gigabit Pasif Optik Ağ) teknolojisiyle bugüne kadar elde edilen en yüksek hız rekorunu kırdı. Şirket, 100G PON teknolojisini kullanarak saniyede 121 gigabit hıza ulaşmayı başardı.

    100 GB'lık bir oyun sadece 7,84 saniyede indirilebiliyor

    Noter huzurunda laboratuvar ortamında yapılan testlerde, 100G PON destekli fiber ekipmanları üzerinden saniyede 121 Gbps hızlara erişildi. Bu, bugüne kadar Türkiye’de PON teknolojisi üzerinden eve kadar fiber altyapısında gerçekleştirilen en yüksek hız olarak kaydedildi. Bu teknoloji sayesinde 100 gigabyte büyüklüğündeki bir oyun sadece 7,84 saniyede indirilebiliyor.

    Nisan ayından itibaren bakır DSL altyapısını müşteri alımına kapatan şirket, sunduğu gigabit seviyesindeki paketlerle fiber internet hizmetinde büyümeyi hedefliyor.

    Vodafone, Nokia ile gerçekleştirdiği testlerde “Coexistence” yani birden fazla PON teknolojisinin aynı anda çalışabilmesini sağlayan yapıyı da denedi. Bu kapsamda, aynı fiber altyapı üzerinden XGS-PON (10 Gbps simetrik), 25G PON (25 Gbps simetrik) ve 100G PON gibi farklı hızlara sahip teknolojilerin birlikte sunulabileceği senaryolar test edildi. Bu yaklaşım, mevcut hizmetlerin ileride daha yüksek hızlara sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesini mümkün kılarak hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için artan internet ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek, ölçeklenebilir ve ekonomik çözümler sunmayı hedefliyor. Vodafone Türkiye, 25G PON teknolojisini ticari olarak müşterilere sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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