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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Korea Telecom: 8.7 milyon müşterimizin kişisel bilgileri hackerlar tarafından çalındı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci operatörü olarak nitelendirilen Korea Telecom'un ne yazık ki hackerlarla başı dertte. 16 milyona yakın kullanıcısı bulunduğu tahmin edilen firma, yaklaşık 8.7 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin ve telefon numaralarının hackerlar tarafından çalındığını açıkladı.
 
Korea Telecom'un sistemlerine şubat ayında sızıldığı ve saldırıların temmuz ayına kadar sürdüğü belirtiliyor. Müşterilerin kişisel bilgilerinin satışından 880.000$'a yakın haksız kazanç elde ettikleri bildirilen hackerlardan birkaçı yakalanıp tutuklanmış. Çalışan kişisel bilgileri satın aldıkları tespit edilen yedi kişi de ayrıca tutuklanmış. Korea Telecom, kişisel bilgileri telepazarlama şirketlerine satılan müşterilerinden özür dilemekte.

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Virinom 6 yıl
EmpLizy
Orijinalden alıntı: ColDasHeLLttnet bukadar insanı mahfettin haklarını hala yiorsun. görde ibret al .
Ne kadar saçma bir yorum hem ne alaka?

İşin o kısmını ben de çözemedim arkadaş açıklarsa iyi olacak :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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ColDasHeLL 6 yıl Virinom
xxxartistxxx

EmpLizy

ColDasHeLLttnet bukadar insanı mahfettin haklarını hala yiorsun. görde ibret al .
Ne kadar saçma bir yorum hem ne alaka?

İşin o kısmını ben de çözemedim arkadaş açıklarsa iyi olacak :)

belki ttnete olan nefretimi söylemledim. :D
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IceRulez 6 yıl
sağlam hackerlarmış wallahi
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ColDasHeLL 6 yıl
ttnet bukadar insanı mahfettin haklarını hala yiorsun. görde ibret al .
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Sharelock 6 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL
ttnet bukadar insanı mahfettin haklarını hala yiorsun. görde ibret al .

Ne kadar saçma bir yorum hem ne alaka?
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