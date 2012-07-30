Korea Telecom: 8.7 milyon müşterimizin kişisel bilgileri hackerlar tarafından çalındı

Güney Kore'nin en büyük ikinci operatörü olarak nitelendirilen Korea Telecom'un ne yazık ki hackerlarla başı dertte. 16 milyona yakın kullanıcısı bulunduğu tahmin edilen firma, yaklaşık 8.7 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin ve telefon numaralarının hackerlar tarafından çalındığını açıkladı.







Korea Telecom'un sistemlerine şubat ayında sızıldığı ve saldırıların temmuz ayına kadar sürdüğü belirtiliyor. Müşterilerin kişisel bilgilerinin satışından 880.000$'a yakın haksız kazanç elde ettikleri bildirilen hackerlardan birkaçı yakalanıp tutuklanmış. Çalışan kişisel bilgileri satın aldıkları tespit edilen yedi kişi de ayrıca tutuklanmış. Korea Telecom, kişisel bilgileri telepazarlama şirketlerine satılan müşterilerinden özür dilemekte.

