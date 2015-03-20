Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Korsan Windows sürümleri korsan güncelleme alacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
16,6b
1
75
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Korsan Windows sürümleri korsan güncelleme alacak

Windows 10 lansmanı sonrasında yasal olsun veya olmasın tüm Windows 7/8/8.1 sürümlerinin ilk yıl ücretsiz yükseltme alacağını söyleyen Microsoft herkesi oldukça şaşırtmıştı zira korsan Windows kullanıcıları bir anda yasal kullanıcı haline dönüşecekti. Ancak korsan kullanıcıları oldukça sevindiren haber bir revize var.
Microsoft korsan kullanıcılara da Windows 10 güncellemesi sağlayacak. Ancak bu güncelleme yasal bir Windows 10 sürümü sunmayacak. Kullanıcı korsan sürümünü kullanmaya devam edecek. Yani Microsoft kesinlikle korsanı yasallaştırmıyor. Bu bakımdan yasal olmayan sürümlere uygulanan ekran karartma veya mağazaya erişimin kapanması gibi kısıtlamalar yine kullanıcıları bekliyor olacak.
Ancak yazılımcılık tarihi açısından kayda geçecek bir karar zira bugüne kadar hiçbir firma yasal olmayan sürümleri kendi rızasıyla güncellememişti. Üstelik yeni kurulacak olan sistem de korsan olacak.
Diğer bir kaynak ise yükseltme sonrası gelecek olan sürümün yasal ancak kırpılmış bir versiyon olabileceğini belirtiyor. Böylece korsan kullanıcılar Windows 10 sürümünü tecrübe etme imkanına kavuşacak ve beğenirlerse de satın alabilecek.



http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2478496,00.asp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
550TL YAPCANA 100TL 50TL WİNDOWS SAT ALAK BİZDE URAŞMIYAK
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
microsoft sonunda iyi şeyler yapmaya başladı
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 4 yıl asig
Şu mikisoft falan demek ne kadar ezikçe ya. Azıcık beynini kullanıp velet gibi davranmamak bu kadar zor olmasa gerek.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
turker03 4 yıl
Ben win7'den memnunum, büyük ihtimalle geçmem zaten. Pcyi aldığımda içinde gelen orjinal yazılımla kullanıyorum zaten bunun dışında haricen gidip para verip de windows kuran insan görmedim çevremde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 4 yıl
Maşa ALLAH
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 4 yıl
her çıkan windows sürümünü deneyen ama lafa gelince param yok mecbur korsan diyen tiplere uyuz oluyorum. yenisini kurunca uçacak kaçacak zannediyorlar herhalde. ayrıca cracklere babanızın oğlu gibi güvenmeyin kişisel bilgileri çalmadığı ne malum sonuçta sisteme müdahele ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SertyAdams 4 yıl
Resimdeki telefon gerçek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Crackli win 10 yakında internetteeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lostlast 4 yıl
Uygun fiyatlı olsa daha çok kar yaparlar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_mrh 4 yıl
microsoftun yapmak istediği milletin windowstan uzaklaşmasını engellemek
microsoft lisanslı sattıklarından yeterince kar ediyor
Ancak windowsa para vermek istemeyenler windows yerine bir kulvara tutunursa 'linux yada steam os, chrome os' sonrasında pazarı tamamen elden kaybedebilir.
microsoft bu nedenle kişisel korsan kullanımına göz yumuyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FTuberk 4 yıl
Bari korsandan dönen kullanıcılar için farklı bir fiyat uygulasınlar %10 - %50 arası bi indirim gayet teşvik edici olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl FTuberk
FTuberk

Bari korsandan dönen kullanıcılar için farklı bir fiyat uygulasınlar %10 - %50 arası bi indirim gayet teşvik edici olur.

onu yapsalar da almıyor ki kimse. 350 tl ye lisans alınabiliyor Windows 8 kutu lisanslama kiti. normal şartlarda 650 lira civarında bir fiyatı var lisanslama kitinin. bimeks firması satıyor bu fiyata lisansı sadece başka hiç bir yerde yok bu lisanslama kiti bu fiyata.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mista Brown 4 yıl
Windows'un korsan kullanılması microsoft için devede kulak kurumsal şirketlerden ve geliştiricilerden kazanacaklarını kazanıyorlar windows 10 'daki bu strateji microsofta birşey kaybettirmez aksine kazandırır windows 10'un kullanımını daha çok artırılır buda windows marketteki uygulamaların ve servislerin daha çok satın alınmasını sağlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 4 yıl
Bence bu bir Tuzak! :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16589 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Yerli Malı" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim