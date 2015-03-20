Korsan Windows sürümleri korsan güncelleme alacak

Windows 10 lansmanı sonrasında yasal olsun veya olmasın tüm Windows 7/8/8.1 sürümlerinin ilk yıl ücretsiz yükseltme alacağını söyleyen Microsoft herkesi oldukça şaşırtmıştı zira korsan Windows kullanıcıları bir anda yasal kullanıcı haline dönüşecekti. Ancak korsan kullanıcıları oldukça sevindiren haber bir revize var.

Microsoft korsan kullanıcılara da Windows 10 güncellemesi sağlayacak. Ancak bu güncelleme yasal bir Windows 10 sürümü sunmayacak. Kullanıcı korsan sürümünü kullanmaya devam edecek. Yani Microsoft kesinlikle korsanı yasallaştırmıyor. Bu bakımdan yasal olmayan sürümlere uygulanan ekran karartma veya mağazaya erişimin kapanması gibi kısıtlamalar yine kullanıcıları bekliyor olacak.

Ancak yazılımcılık tarihi açısından kayda geçecek bir karar zira bugüne kadar hiçbir firma yasal olmayan sürümleri kendi rızasıyla güncellememişti. Üstelik yeni kurulacak olan sistem de korsan olacak.

Diğer bir kaynak ise yükseltme sonrası gelecek olan sürümün yasal ancak kırpılmış bir versiyon olabileceğini belirtiyor. Böylece korsan kullanıcılar Windows 10 sürümünü tecrübe etme imkanına kavuşacak ve beğenirlerse de satın alabilecek.









http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2478496,00.asp