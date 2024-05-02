WhatsApp gruplarda etkinlik oluşturma zamanı

Tam Boyutta Gör Meta firmasının Facebook uygulamasından hatırlayacağımız etkinlik oluşturma modülünün bir benzeri WhatsApp gruplarına geliyor. Bugün başlayan güncelleme ile artık kolay bir şekilde etkinlik oluşturulabilecek.

WhatsApp gruplarda etkinlik

Kullanıcılar gruplarda kolay bir şekilde etkinlik oluşturabilecek ve diğer kullanıcılar da etkinliğe katılabilecek. Grupta etkinliğe kimlerin katıldığı görülebilecek ve etkinlik yaklaşırken katılımcılara uyarı gönderilecek. Etkinlik grubun bilgi sayfasında da yer alacak.

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Etkinlik güncellemesi ile olarak bir topluluğa ait olan gruplara sunuluyor. Sonraki dönemde standart gruplara da gelecek. Ayrıca Telegram uygulamasındaki gibi topluluklarda yöneticilerin duyurularına yorum yapabilme özelliği de aynı güncellemede sunuluyor.

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