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    Anlık Bildirim

    Google Telefon uygulamasına ilginç arama sesi efektleri ekleniyor

    Google Telefon uygulaması yeni güncellemesi ile çağrı esnasında ilginç ses efektleri sunmaya başladı. Bunlar arasında en ilginç olanı ise tuvalet esnasında gaz çıkarma sesi.
    Google
    Sesli görüşmelerde her zaman taraflar gürültüsüz ve berrak bir konuşmayı tercih eder. Ne var ki şaka yapmak veya eğlenmek isteyenler için yıllardır konuşma arasına ilginç sesler dahil edilir. Bugün bu alışkanlık Audio Emoji olarak tanımlanıyor.

    Google Telefon uygulamasında ilginç sesler

    Google Telefon uygulaması da şaka yapmaktan hoşlananlar için Audio Emoji ses efektlerini yeni bir güncellemeyle sunmaya başladı. Görüşme esnasında kayar menü veya ekranın alt kısmındaki bayrak simgesinden bu emojilere ulaşmak mümkün.

     İlk etapta alkışlama, ağlama, tezahürat gibi altı adet emoji mevcut. Bunlardan birisi ise gaz çıkarma sesi. Aralarındaki en garip ses de zaten bu ve görüşmeleri sekteye uğratması çok muhtemel. Ses esnasında bir animasyon da oynatılıyor ve gaz çıkarma sesinin animasyonu dışkı olarak belirlenmiş. Bu seslerin bir soğuma süresi de olacak. Google I/O konferansında Audio Emoji ile ilgili daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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