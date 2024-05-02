Google Telefon uygulamasına ilginç arama sesi efektleri ekleniyor

Google Telefon uygulamasında ilginç sesler
Google Telefon uygulaması da şaka yapmaktan hoşlananlar için Audio Emoji ses efektlerini yeni bir güncellemeyle sunmaya başladı. Görüşme esnasında kayar menü veya ekranın alt kısmındaki bayrak simgesinden bu emojilere ulaşmak mümkün.
İlk etapta alkışlama, ağlama, tezahürat gibi altı adet emoji mevcut. Bunlardan birisi ise gaz çıkarma sesi. Aralarındaki en garip ses de zaten bu ve görüşmeleri sekteye uğratması çok muhtemel. Ses esnasında bir animasyon da oynatılıyor ve gaz çıkarma sesinin animasyonu dışkı olarak belirlenmiş. Bu seslerin bir soğuma süresi de olacak. Google I/O konferansında Audio Emoji ile ilgili daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.