Google Telefon uygulamasına ilginç arama sesi efektleri ekleniyor

Sesli görüşmelerde her zaman taraflar gürültüsüz ve berrak bir konuşmayı tercih eder. Ne var ki şaka yapmak veya eğlenmek isteyenler için yıllardır konuşma arasına ilginç sesler dahil edilir. Bugün bu alışkanlık Audio Emoji olarak tanımlanıyor.

Google Telefon uygulamasında ilginç sesler

Google Telefon uygulaması da şaka yapmaktan hoşlananlar için Audio Emoji ses efektlerini yeni bir güncellemeyle sunmaya başladı. Görüşme esnasında kayar menü veya ekranın alt kısmındaki bayrak simgesinden bu emojilere ulaşmak mümkün.

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İlk etapta alkışlama, ağlama, tezahürat gibi altı adet emoji mevcut. Bunlardan birisi ise gaz çıkarma sesi. Aralarındaki en garip ses de zaten bu ve görüşmeleri sekteye uğratması çok muhtemel. Ses esnasında bir animasyon da oynatılıyor ve gaz çıkarma sesinin animasyonu dışkı olarak belirlenmiş. Bu seslerin bir soğuma süresi de olacak. Google I/O konferansında Audio Emoji ile ilgili daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.

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