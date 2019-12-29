Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor

    Google, tüm şovları ve filmleri takip etmenize yardımcı olabilir. Google, Arama'ya filmlere ve TV şovlarına hızlı bir şekilde yer işareti koymanıza olanak tanıyan yerleşik bir “İzleme Listesi” ekliyor
    2 sa.
    386
    11
    2
    Diğer
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor
    Tam Boyutta Gör

    İzlemek istediğiniz her şeyi takip etmek biraz zor olabilir. Google, bu konuda bizlere yardım etmek için Google Arama'da dizi ve filmleri takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriyor. Bir içeriğin bilgi paneli, "İzledim mi?" onay işareti ve "İzleme listesi" yer işareti simgesi içeren yeni bir kart içeriyor. Hala sinemalarda olan filmlerde ayrıca "Gösterim Saatleri" sekmesinde "Bilet al" özelliği bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "NASA, Mars 2020 gezgini ile Kızıl Gezegenin antik dönemini araştıracak"

    İzleme listenize daha fazla başlık ekledikçe Google, düğmeye her bastığınızda daha önce işaretlediğiniz diğer içerikleri gösteriyor. Kaydettiğiniz tüm başlıkları, Google Arama'da "izleme listem" aramasının altında bulunan "Tümünü Görüntüle" bağlantısı aracılığıyla görebiliyorsunuz.

    İzleme Listesi düğmesinin şimdilik yalnızca mobil webde, iOS ve Android Google uygulamalarında kullanılabildiği söyleniyor. Görünüşe göre Google bu özelliği aşamalı olarak kullanıma sunuyor, bu yüzden henüz yaygın olarak kullanılmıyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/29/google-search-results-watchlist/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    murata42 2 sa.
    Adım adım sona yaklaşıyoruz bakalım, her geçen gün Google'dan bağımsız yaşama ihtimalimiz bir kat daha azalıyor. Kötü günler bekliyor bizi benden söylemesi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 2 sa.
    Bunu bilmem de farkettiniz mi Chrome da yabancı bir sayfaya girip Türkçeye çevir dediğinizde eğer sayfada gramere dikkat edildiyse inanılmaz doğru çeviriyor.
    Translate ile de denedim ama bu kadar olmuyor gene manasız çevrimler var gene.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. GDDR bellek fiyatları artışa geçebilir 56 dk. Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı 1 sa. Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi 1 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor Sonraki iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı 3 sa. DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket] 4 sa. PS5 görülmemiş kolaylıkta oyun geliştirme sunacak 5 sa. Anker’den iPhone 11 için flaş aksesuarı 6 sa. Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek 6 sa. SK Hynix ilk 128 katmanlı SSD ürünleri CES 2020 fuarına geliyor. 7 sa. Profesyonel bir çekimde Macbook Pro 16 kullanmak! (8K Ultra HD video) 7 sa. Huawei, Google Play Servisleri ile rekabeti kızıştırıyor 8 sa. Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi 9 sa. Intel dizüstüler için yeni bir soğutma çözümü hazırlığında 9 sa. Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek 16 sa. Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu 17 sa. Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor 18 sa. 2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı 19 sa. Shadow Tactics bugün bedava 20 sa. 2019 yılının en iyi filmleri 20 sa. Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor 21 sa. Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi 22 sa. Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı 22 sa. Apple ve Sharp, Japan Display'in ekran üretim tesisini almak için harekete geçti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek
    DonanımHaber
    Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muht...
    DonanımHaber
    Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak?
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim