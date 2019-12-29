Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor

Tam Boyutta Gör

İzlemek istediğiniz her şeyi takip etmek biraz zor olabilir. Google, bu konuda bizlere yardım etmek için Google Arama'da dizi ve filmleri takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriyor. Bir içeriğin bilgi paneli, "İzledim mi?" onay işareti ve "İzleme listesi" yer işareti simgesi içeren yeni bir kart içeriyor. Hala sinemalarda olan filmlerde ayrıca "Gösterim Saatleri" sekmesinde "Bilet al" özelliği bulunuyor.

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İzleme listenize daha fazla başlık ekledikçe Google, düğmeye her bastığınızda daha önce işaretlediğiniz diğer içerikleri gösteriyor. Kaydettiğiniz tüm başlıkları, Google Arama'da "izleme listem" aramasının altında bulunan "Tümünü Görüntüle" bağlantısı aracılığıyla görebiliyorsunuz.

İzleme Listesi düğmesinin şimdilik yalnızca mobil webde, iOS ve Android Google uygulamalarında kullanılabildiği söyleniyor. Görünüşe göre Google bu özelliği aşamalı olarak kullanıma sunuyor, bu yüzden henüz yaygın olarak kullanılmıyor.

https://www.engadget.com/2019/12/29/google-search-results-watchlist/