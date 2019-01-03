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Köseoğlu, Avrupa bankalarının yapay zeka politikalarını belirleyecek

Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin yapay zeka politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu'na da girdi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bir dönem ING Bank Türkiye’de çalışan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation - EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi. Görkem Köseoğlu ING Grubu’nda Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı görevini yürütüyor.

Görkem Köseoğlu, federasyon bünyesinde yapay zekanın yol haritasını belirleyecek ve yapay zeka ile ilgili çalışmalarda görev alacak.

Avrupa Bankacılık Federasyonu, Avrupa'daki 32 ulusal bankalar birliğinin bir araya geldiği çatı bir örgüt konumunda. Üyelerinin bankacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ettiği federasyon, Avrupa'da irili ufaklı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 3 bin 500 bankayı temsil ediyor.

Görkem Köseoğlu, yapay zekanın bankacılık sektörü dahil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini belirterek şunları söyledi: "Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bununla birlikte bu büyük değişimin sosyal, ekonomik ve etik boyutları da göz önünde tutulmalı. Avrupa Birliği'nin yapay zeka yatırımları konusunda geri kalmakta gibi görünse de özellikle kişisel bilgilerin kullanımı ve yapay zeka etiği konularında temkinli olmasının faydaları olacağını düşünüyorum."


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maxmania 4 ay
başlık çok abartılı olmuş. danışma kuruluna seçilmiş. karar verme mercii olarak seçilmemiş.
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pspoor 4 ay
Avrupa birliginin kimseye bir faydasi yok
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orliny 4 ay
.
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