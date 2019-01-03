LG, yapay zeka destekli yeni TV'lerini tanıtmaya hazırlanıyor

Günümüzde neredeyse her elektronik üreticisinin bir akıllı televizyon modeline rastlamak mümkün. Özellik olarak birbirine benzeyen bu modellerin, kullanıcıların isteğini ne denli karşıladığı tartışılırken, teknoloji devlerinden LG "akıllı televizyon" kavramını değiştirmeye kararlı görünüyor.

Ortam koşullarını analiz edebilecek

CES 2019'a sayılı günler kala, LG ThinQ AI adı altında yeni amiral gemisi akıllı televizyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı bir işlemci ve derin öğrenme algoritmalarıyla desteklenen bu TV'lerin rakiplerine oranla daha akıllı olacağı belirtiliyor. LG, daha iyi görüntü ve ses kalitesi sunmak için yeni televizyonlarının yapay zeka kullanarak ortam koşullarını analiz edebileceğini de açıkladı.

http://www.lgnewsroom.com/2019/01/thinq-ai-and-alpha-9-gen-2-processor-deliver-whole-new-user-experience-to-lg-tvs/

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Yapay zeka desteğinin, LG'nin Z9, W9, E9 ve C9 serisi'lerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna ek olarak şirketinvedesteği de sunacağı ifade ediliyor. Kullanıcıları heyecanlandıracak özelliklerle gelecek olan bu yeni TV'lerin fiyatlandırması konusunda ise henüz paylaşılmış bir bilgi yok.