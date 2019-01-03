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LG, yapay zeka destekli yeni TV'lerini tanıtmaya hazırlanıyor

Güney Koreli teknoloji devi LG, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES 2019'da yapay zeka destekli ThinQ AI akıllı televizyonlarını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
4 ay
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde neredeyse her elektronik üreticisinin bir akıllı televizyon modeline rastlamak mümkün. Özellik olarak birbirine benzeyen bu modellerin, kullanıcıların isteğini ne denli karşıladığı tartışılırken, teknoloji devlerinden LG "akıllı televizyon" kavramını değiştirmeye kararlı görünüyor.

Ortam koşullarını analiz edebilecek

CES 2019'a sayılı günler kala, LG ThinQ AI adı altında yeni amiral gemisi akıllı televizyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı bir işlemci ve derin öğrenme algoritmalarıyla desteklenen bu TV'lerin rakiplerine oranla daha akıllı olacağı belirtiliyor. LG, daha iyi görüntü ve ses kalitesi sunmak için yeni televizyonlarının yapay zeka kullanarak ortam koşullarını analiz edebileceğini de açıkladı.
Yapay zeka desteğinin, LG'nin Z9, W9, E9 ve C9 serisi OLED TV'lerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna ek olarak şirketin Google Asistan ve Amazon Alexa desteği de sunacağı ifade ediliyor. Kullanıcıları heyecanlandıracak özelliklerle gelecek olan bu yeni TV'lerin fiyatlandırması konusunda ise henüz paylaşılmış bir bilgi yok.

http://www.lgnewsroom.com/2019/01/thinq-ai-and-alpha-9-gen-2-processor-deliver-whole-new-user-experience-to-lg-tvs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amd64x2 4 ay
lg nin keyifle izlenebilecek tv leri 10.000 lira dan başlıyor (oled ve sk9500 serisinden bahsediyorum) ne yapay zekası önce şu 50 hz ips panellerden vazgeçsin.
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Deswaaa 4 ay
Biz bu ülke de zekasız 4k tv alamıyoruz bunlar ne den bahsediyor
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