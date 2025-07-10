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    Amazon Prime Day kapsamında indirime giren vantilatörler

    Amazon Prime Day kampanyası kapsamında çok sayıda vantilatör modelinde indirimler başladı. Amazon'da indirimli masa tipi vantilatörler, ayaklı vantilatörler ve kule tipi vantilatörler burada.

    Amazon Prime Day'in indirimli vantilatörleri 2025 Tam Boyutta Gör
    Yaz sıcaklarının şiddetini artırmasıyla birlikte vantilatörlere yoğun talep gösteriliyor. Yoğun talep nedeniyle başka sitelerde vantilatörlerin fiyatları artarken Amazon'un Prime Day indirimleri kapsamında vantilatörlerde büyük indirimler görüyoruz. Amazon'da indirime giren vantilatör modellerini sizin için bir araya getirdik.

    İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

    Kampanya sayfası: Amazon Prime Day

    Amazon'da İndirimli Ayaklı Vantilatörler

    Amazon'da İndirimli Kule Tipi Vantilatörler

    Amazon'da İndirimli Masa Tipi Vantilatörler


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 4 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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