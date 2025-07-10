Amazon Prime Day kapsamında indirime giren vantilatörler

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Amazon'da İndirimli Ayaklı Vantilatörler
- Luxell LXF-316S 55 Watt 16 Inç/40 Cm Ayaklı Vantilatör: 1.346 TL
- Sanayi Tipi Ayaklı Vantilatör 140cm 3 Metal Kanatlı 80W Güçlü Fan 18 inç: 1.495 TL
- HONEYWELL Advanced QuietSet HSF600 Beyaz Ayaklı Vantilatör, 5 Hız Ayarı, Uzaktan Kumandalı: 2.800 TL
- HONEYWELL Modern HSF600BE Siyah Ayaklı Vantilatör, 5 Hız Ayarı, Uzaktan Kumandalı: 2.800 TL
- Philips 2000 Serisi Vantilatör, SilentWings Teknolojili Güçlü ve Ultra Sessiz, 19 dB., 2'si 1 arada Masa ve Ayaklı Vantilatör: 3.139 TL
- The Wlue Uzaktan Kumandalı Buzlu Vantilatör Buharlı 2.8 Litre Nemlendirici Fan: 4.859 TL
- Levoit 20dB Ayaklı Fan, Sessiz, Sensörlü ve Uzaktan Kumandalı, Salınımlı, Saatte 2465 Metreküp Hava Hacmi, Dört Dakikada Hava Sirkülasyonu: 5.222 TL
Amazon'da İndirimli Kule Tipi Vantilatörler
- Auhma ACFN03 Siyah 35W 90 Cm Sessiz Soğutucu Dokunmatik Harketli Akıllı Fan: 3.324 TL
- HONEYWELL QuietSet HYF260 Tüm Oda İçin Salınımlı Kule Vantilatör: 3.465 TL
- LEVOIT Vantilatör, 28dB Sessiz Kule Tipi, Güçlü 7m/s, 7m Atım Mesafesi: 3.577 TL
- HONEYWELL QuietSet Tower HYF290, 8 Hız Ayarı, 80 Derece Salınım: 3.850 TL
- Levoit Kule Vantilatör İçin Yatak Odası, 7,5 m/s, 23 W, 25 dB Sessiz Sütun, Uzaktan Kumandalı: 4.158 TL
- Levoit 25 dB Yatak Odası için Çok Sessiz Akıllı Kule Fanı, 7,9 m/s Fan, 90 Derece Salınım ve 60 Derece Ayarlı, Uzaktan Kumandalı: 5.222 TL
Amazon'da İndirimli Masa Tipi Vantilatörler
- OBEV Masa Üstü USB Fan Soğutucu Vantilatör - Metal Mini Vantilatör USB: 249 TL
- Ultra Sessiz Uzun Şarjlı Fan Mini Taşınabilir El Ve Masa Üstü 3 Kademeli Vantilatör: 296 TL
- Robeve Masaüstü Vantilatör Şarjlı Vantilatör Yükselebilen Fan Soğutucu Fan Klima Serinletici 3 Kademeli Hız: 329 TL
- Busstier Su Hazneli, Soğuk Buhar Üfleyen Masaüstü Vantilatör: 530 TL
- HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E, Sessiz Soğutma, Masa Vantilatörü - Siyah: 900 TL
- HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900NE4 Sessiz Soğutma, Masa Vantilatörü - Mavi: 900 TL
- LIVINGTON Fold & Cold – Uzatılabilir Mini Vantilatör: 1.079 TL
- CLWHJ Taşınabilir vantilatör, şarj edilebilir, ayaklı ve masa vantilatörü,4 hız: 1.079 TL
- The Wlue Uzaktan Kumandalı Sessiz Vantilatör / 360° Salınım / 8 Kademe Hız Ayarı/Uyku ve Rüzgar Modu: 2.339 TL
- Philips 2000 Serisi Vantilatör, SilentWings Teknolojili Güçlü ve Ultra Sessiz, 19 dB., 2'si 1 arada Masa ve Ayaklı Vantilatör: 3.139 TL
- MEACO MeacoFan Sefte® masa vantilatörü – 10 inç hava sirkülasyonu, 12 hız hızı, yatay ve dikey salınım, 3 salınım alanı, ultra sessiz, uzaktan kumandalı soğutma: 8.394 TL
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teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre