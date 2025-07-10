Amazon Prime Day kapsamında indirime giren vantilatörler

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Tam Boyutta Gör Yaz sıcaklarının şiddetini artırmasıyla birlikte vantilatörlere yoğun talep gösteriliyor. Yoğun talep nedeniyle başka sitelerde vantilatörlerin fiyatları artarken Amazon'un Prime Day indirimleri kapsamında vantilatörlerde büyük indirimler görüyoruz. Amazon'da indirime giren vantilatör modellerini sizin için bir araya getirdik.

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

Kampanya sayfası: Amazon Prime Day

Amazon'da Prime Day indirimine giren televizyonlar 2025 5 sa. önce eklendi

Amazon'da İndirimli Ayaklı Vantilatörler

Amazon'da İndirimli Kule Tipi Vantilatörler

Amazon'da İndirimli Masa Tipi Vantilatörler

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day'in indirimli vantilatörleri 2025

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