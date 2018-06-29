Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları

Kripto Para Dünyasında sıkça geçen kısaltmalar ve isimleri bu bölümde açıklıyoruz. Eğer kripto para dünyasını daha iyi anlamak istiyorsanız en azından bu kelime ve kısaltmaların anlamları bu videoda

Anlamı bilinmesi gerekenler;

Kripto Para

Altcoin

Hodl

Satoshi/Sat

ATH

Fork

Moon

ICO

Token/Asset

