Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto Para Dünyasında sıkça geçen kısaltmalar ve isimleri bu bölümde açıklıyoruz. Eğer kripto para dünyasını daha iyi anlamak istiyorsanız en azından bu kelime ve kısaltmaların anlamları bu videoda
Anlamı bilinmesi gerekenler;
Kripto Para
Altcoin
Hodl
Satoshi/Sat
ATH
Fork
Moon
ICO
Token/Asset
Altcoin
Hodl
Satoshi/Sat
ATH
Fork
Moon
ICO
Token/Asset
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Rothschild
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Yurt dışından gümrüksüz ekran kartı bulmak
Ekran kartı piyasasının içine etmek
Kısa yoldan köşeyi dönmek
Çalışmadan kazanmak
2020 de coin milyon olmazsa çükümü keserim
Sakin olun hep önce bir düşüyor
Vallahi az kaldı çıkacak almayan pişman olacak
Türkiye de 5 kişiden 1 inde e-cüzdan varmış
%100 yerli coin ayağına milyonları götürüp yurt dışına kaçtı
Tosun nerede
Coin piyasası hacklendi 500 milyon gitti
Ameriga coin piyasasını konuşuyor
Rusya yasakladı
Çin serbest bıraktı
Mc donalds kendi coinimi basarım dedi
Burger king yok öyle 3 coine 5 köfte dedi
Ön siparişler tükendi, %100 yerli ama ether alt yapılı üzerinde reis yazan coinler üretiliyor, Ceo luğuna tosun getirildi.
Tosun cumhurbaşkanı danışmanı oldu
Tosun fetöcü çıktı
Tosun imar işine girdi, deniz kenarı villaları yok sattı
Tosunun yine dolandırıcı olduğu ortaya çıktı, parayı kaptıranlar bin pişman