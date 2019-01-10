Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri yerlileştiren MilSOFT, Link-M adını verdiği taktik veri linki geliştirdi. Link-M’in taşıdığı ilk mesaj “Merhaba tarihi an” oldu.
Türkiye'de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek Link-M, askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek.
Şirket, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirilen ve ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlayan Kement Projesi'nde de alt yüklenici olarak görev alıyor.
MilSOFT, projeye kattığı yazılım kabiliyetiyle SOM ve Atmaca füzelerinin link komutaları kullanılarak kumanda edilmesini sağlayan önemli paydaşlar arasında yer alıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-yazilimdan-ilk-mesaj-merhaba-tarihi-an/1360713 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anasayfa gorunumunun ekran goruntusunu ekliyorum. Sayfa icinde yaptigim aramada da "anadolu ajansi" ibaresine rastlamadim. Forumda yazilan ile tamamen ayni.
Kaynagin Anadolu Ajansi oldugu ve detayli halini nasil gorebiliyorsunuz?
Farkinda olmadigim gorme rahatsizligim ya da sisteminizde bir sorun mu var?
Edit: Sayfanin en altinda kaynak kisminda url aa.com.tr ile basliyormus o yuzden gorememisim, benim gorme rahatsizligim varmis.
Bu kaynak bilgisini postlara eklemeniz teknik acidan zor mu? Forum zaten reklamlardan acilamiyorken sitenin de reklamlarindan kacinmak zorunda kaliyoruz.