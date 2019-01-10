Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M

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Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi.

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri yerlileştiren MilSOFT, Link-M adını verdiği taktik veri linki geliştirdi. Link-M’in taşıdığı ilk mesaj “Merhaba tarihi an” oldu.

Türkiye'de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek Link-M, askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek.

Yerli ve milli taktik veri linkinin NATO sistemlerindeki iznine bağlı yazılım/donanım kullanım zorunluğunu ortadan kaldırması ihracat konusunda da önemli bir potansiyel sunuyor. Bu sayede satışı yapılırken başka bir ülkeden izin almak gerekmeyecek.

Şirket, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirilen ve ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlayan Kement Projesi'nde de alt yüklenici olarak görev alıyor.

MilSOFT, projeye kattığı yazılım kabiliyetiyle SOM ve Atmaca füzelerinin link komutaları kullanılarak kumanda edilmesini sağlayan önemli paydaşlar arasında yer alıyor.

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