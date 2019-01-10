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Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M

MilSOFT, Link-M adını verdiği yeli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirdi. Link-M, askeri platformlar arasında güvenli taktiksel veri iletimi sağlayacak.
4 ay
5,3b
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13
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M
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Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi.

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri yerlileştiren MilSOFT, Link-M adını verdiği taktik veri linki geliştirdi. Link-M’in taşıdığı ilk mesaj “Merhaba tarihi an” oldu.

Türkiye'de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek Link-M, askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek.

Yerli ve milli taktik veri linkinin NATO sistemlerindeki iznine bağlı yazılım/donanım kullanım zorunluğunu ortadan kaldırması ihracat konusunda da önemli bir potansiyel sunuyor. Bu sayede satışı yapılırken başka bir ülkeden izin almak gerekmeyecek.

Şirket, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirilen ve ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlayan Kement Projesi'nde de alt yüklenici olarak görev alıyor.

MilSOFT, projeye kattığı yazılım kabiliyetiyle SOM ve Atmaca füzelerinin link komutaları kullanılarak kumanda edilmesini sağlayan önemli paydaşlar arasında yer alıyor.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-yazilimdan-ilk-mesaj-merhaba-tarihi-an/1360713 Yorum Yaz
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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen
Resim görseli neden amerikan askerlerine ait ?
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bestanealtcizgi 4 ay theJuDGe_41
Sevgili Donanimhaber Haber Editoru,
Anasayfa gorunumunun ekran goruntusunu ekliyorum. Sayfa icinde yaptigim aramada da "anadolu ajansi" ibaresine rastlamadim. Forumda yazilan ile tamamen ayni.
Kaynagin Anadolu Ajansi oldugu ve detayli halini nasil gorebiliyorsunuz?
Farkinda olmadigim gorme rahatsizligim ya da sisteminizde bir sorun mu var?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit: Sayfanin en altinda kaynak kisminda url aa.com.tr ile basliyormus o yuzden gorememisim, benim gorme rahatsizligim varmis.
Bu kaynak bilgisini postlara eklemeniz teknik acidan zor mu? Forum zaten reklamlardan acilamiyorken sitenin de reklamlarindan kacinmak zorunda kaliyoruz.
Sevgili Donanimhaber Haber Editoru,Anasayfa gorunumunun ekran goruntusunu ekliyorum. Sayfa icinde yaptigim aramada da "anadolu ajansi" ibaresine rastlamad...
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maxmania 4 ay
donanım tarafında da bir şeyler yapmamız gerek. eğer bu programı üzerinde çalıştırdığımız donanımlar arka kapı barındıran yabancı menşeili ise anlamı kalmıyor. geçen bir haberde nsa' nın yazılımları hangi dilde yazıldığı farketmeksizin parçalarına ayırıp, analiz eden programını açtığı unutulmasın. daha kolay yöntem bulmadan eski yazılımını vermez.
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ESOES1981TR 4 ay
Yerli ve Milli değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fx82ms 4 ay
kaynak nerde bende göremedim
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bahner 4 ay
Yerli ve milli olcaksa evvala Türkçe harfler ile yazılması gerek.
Böyle yerli ve milli olur mu? Herşey ingilizce!
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thiler 4 ay bahner
Tanırım aşamasında ingilizce kullanılır ki tüm dünya görsün.
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FatihAsl 4 ay bahner
oda birşeymi, birde Latin Alfabesi kullanılmış, sanki Milli Alfabemiz yokmuş gibi
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profecco 4 ay
Şu an askeriyemiz Dünya'nın en dandik iletişim protokollerinden biri olan Tafics'i kullanmaktadır. Halen Windows xp kullanan bilgisayarları söylemiyorum bile.
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bestanealtcizgi 4 ay
Sevgili Donanimhaber Haber editorleri,
Baskalari konu actiginda link vermeyince onlari silecek kadar hassas davraniyorsunuz da kendiniz konu actiginizda neden link vermiyorsunuz kanyaginiza? Bakalim kaynagina, detayli bilgi alalim, ogrenelim iyice de gogsumuz kabarsin.
Cok sey mi istiyorum?
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theJuDGe_41 4 ay bestanealtcizgi
Sevgili Donanım Haber Üyesi
Kaynak var. Anasayfa görünümünden kaynağın Anadolu Ajansı olduğunu görüntüleyebilir ve detaylı halini görebilirsiniz.
Saygılar
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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen
Resim görseli neden amerikan askerlerine ait ?
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