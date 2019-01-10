Kediler için akıllı koşu bandı

Teknoloji elbette sadece insanlara hitap etmiyor. İnsanların etkileşimde olduğu hayvanlar da gelişen teknolojiden nasibini alıyor. CES 2019 fuarında tanıtılan akıllı koşu bandı kedinizin evde sıkılmasının önüne geçecek.

The Little Cat özellikleri ve fiyatı

Kedi bilindiği üzere evde en çok beslenen evcil hayvanların başında geliyor. Bununla birlikte doğası gereği kediler belirli sürelerde dış ortamda gezinmek zorunda aksi takdirde sürekli evde durmak şişmanlığa ve farklı sağlık sorunlarına neden oluyor.

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The Little Cat girişimi ev kedileri için piyasada sıkça bulunan koşu bantlarını akıllı hale getirmiş. Akıllı koşu bandının iç kısmında kedinizin sürekli olarak koşmasını sağlayacak bir LED şerit barındırıyor. Yere lazer tutarak kedinizi eğlendirdiğiniz yönteme benzer bir şekilde LED şerit kedinizin önünde ilerleyerek takip etmesini sağlıyor.

Diğer taraftan koşu bandı kedinizin davranışlarını anlayarak özel rutinler hazırlıyor ve siz de kilo hedefleri girerek rutinler hazırlamasını sağlıyorsunuz. Kedinizi fit tutacak olan akıllı koşu bandı 1800$ fiyat etiketine sahip.