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Kediler için akıllı koşu bandı

Kedinizin evde şişmanlamasını istemiyorsanız onu bir koşu bandına sokabilirsiniz. The Little Cat kediler için akıllı bir koşu bandı geliştirdi. Böylece kilo kontrolü yapabiliyorsunuz.
4 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji elbette sadece insanlara hitap etmiyor. İnsanların etkileşimde olduğu hayvanlar da gelişen teknolojiden nasibini alıyor. CES 2019 fuarında tanıtılan akıllı koşu bandı kedinizin evde sıkılmasının önüne geçecek.

The Little Cat özellikleri ve fiyatı

Kedi bilindiği üzere evde en çok beslenen evcil hayvanların başında geliyor. Bununla birlikte doğası gereği kediler belirli sürelerde dış ortamda gezinmek zorunda aksi takdirde sürekli evde durmak şişmanlığa ve farklı sağlık sorunlarına neden oluyor.

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The Little Cat girişimi ev kedileri için piyasada sıkça bulunan koşu bantlarını akıllı hale getirmiş. Akıllı koşu bandının iç kısmında kedinizin sürekli olarak koşmasını sağlayacak bir LED şerit barındırıyor. Yere lazer tutarak kedinizi eğlendirdiğiniz yönteme benzer bir şekilde LED şerit kedinizin önünde ilerleyerek takip etmesini sağlıyor.

Diğer taraftan koşu bandı kedinizin davranışlarını anlayarak özel rutinler hazırlıyor ve siz de kilo hedefleri girerek rutinler hazırlamasını sağlıyorsunuz. Kedinizi fit tutacak olan akıllı koşu bandı 1800$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/little-cat-treadmill/ Yorum Yaz
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alito 4 ay en beğenilen
Kedi kaç lira birader? Bu aletin fiyatı, bir kedinin 10 yıllık veteriner masrafına denk geliyor muhtemelen.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Ahanda bu o:

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MonitörKertenkelesi 4 ay
Saçma imiş. Bir kere bu halka çok büyük yer kaplıyor çünkü kedi sadece bunun çeyreğini kullanıyor. Bunun yerine yukarı doğru eğimli bir yürüme bandı olsa ve bandın ön kısmına lazer tutulsa kedi bada çıktığı anda hareket eden bant ile yürümeye başlayacak ve lazeri yakalamak isterken koşu bandında bayağı depar atmış olacakdır diye düşünüyorum
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Cute Hentai 4 ay
Alan kişinin üzüntüden strese girip kilo vereceği kesin. Sevimli dostlarımız kediler ise konserve mamalarını afiyetle yedikten sonra dillleri ile "Oh be ne mamaymış" dercesine keyiflerine kaldıkları yerden devam etsin. :)
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alito 4 ay en beğenilen
Kedi kaç lira birader? Bu aletin fiyatı, bir kedinin 10 yıllık veteriner masrafına denk geliyor muhtemelen.
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Seyrim 4 ay
Fiyat az değil mi? :)
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dede17 4 ay
Bullshit
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gkn_ymz 4 ay

köpek için olsa tamam da kedi koşmaz babacım kedi günde 15 uyuyor zaten, kedi enerjini sahibiyle oynarak atar.
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Ussuz 4 ay
O fiyatin 4te1ine düz koşu bandı alır üstüne lazer monte ederim daha iyi
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FasTBoY 4 ay
Kediyi onun üstünde tutmaya çalışarak kendinizin daha çok kilo verme olasılığı var yalnız.
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FEARTR 4 ay
fiyatı iyiymiş. Ürün dürtüklemek için çıkarılmış gibi
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