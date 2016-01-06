Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu

Fotoğraf makinesi sektörünün öne çıkan isimlerinden Olympus, zorlu şartlara dayanıklı Tough serisi fotoğraf makinesi yanında aynı zamanda yeni lensi M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro'yu da duyurdu.

Firmanın MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı lensi M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro, sistem yapısının 2x çarpan miktarı sayesinde 600mm olarak görev yapıyor. Bu sayede vahşi yaşam ve spor fotoğrafçıları için oldukça ideal bir çözüm oluşturan ve diğer 600mm lenslere göre çok ama çok daha kompakt bir gövdesi bulunan lens, seride ilk olarak dahili olarak görüntü sabitleme sistemiyle geliyor.

OM-D E-M1 ve E-M5 II gibi 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisine sahip aynasız fotoğraf makineleri ile kullanıldığı zaman 6 durak gibi elde çekimleri inanılmaz seviyede rahatlatabilecek bir avantaj getirebilen M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro, yapılan özel kaplama çalışmaları sayesinde de zorlu şartlarda hiçbir sorun yaşamadan çalışma gösterebiliyor. Özel optik elementleriyle serisinin en keskin lensi olarak tanıtılan küçük dev, M.ZUIKO Digital 1.4x Teleconverter MC-14 ile beraber kullanıldığında ise tam 840mm odak uzaklığına ulaşabiliyor.

Toplam ağırlığı 1270 gram olarak açıklanan ve dahili tripod bacağıyla büyük kullanım kolaylığı ile denge getiren Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro, 2500$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

http://www.dpreview.com/news/5022480704/olympus-launches-m-zuiko-digital-ed-300mm-f4-is-pro-as-sharpest-ever-lens