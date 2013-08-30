Kulaklık ile müzik dinleyenlere özel olarak hazırlanan evrensel iOS uygulaması: CanOpener

Haber Editörü
iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için hazırlanan CanOpener isimli uygulama, özellikle kulaklık ile müzik dinleyen kişiler göz önüne alınarak hazırlanmış durumda.
Good Hertz adlı geliştirici tarafından tasarlanan CanOpener, geliştirilen özel çapraz besleme algoritması ile söylendiğine göre kulaklıkların biraz daha hoparlör benzeri bir performans ortaya koymasını sağlayabiliyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar ve dinleme testleri sonucunda kulaklık üzerinde daha doğal ve zengin bir ses deneyimi ortaya koyduğu belirtilen uygulama, kullanıcılara geniş ekolayzır ayar desteği veriyor ve iTunes içerisinde yer alan müziklere direkt olarak erişim sağlanabiliyor. Ayrıca gerçek desibel ses kontrolü, FLAC desteği, 64-bit dijital ses yolu, 96 kHz örnekleme oranı ve spektrogram gibi özellikler ile gelen CanOpener, oldukça da sade ve şık bir ara yüz tasarımına da sahip.
8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen CanOpener isimli müzik uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/id690996855?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
class D bütün apple ürünlerdeki ses chip, bir cok telden iyi. amfili cıkacak sony tel nasıl olacak bakalım.
Müzik bilgim sıfır olmasına rağmen ben de böyle olacağını işe yarayacağını tahmin etmiştim detaylı bilgilendirmeniz için teşekkürler, Apple kendisinden daha iyisini yapan programcıların yazılımlarını Store a kabul etmiyor zaten :)
Cihaz flat halde ne kadar kaliteli ve doğal ses verebiliyorsa o kadar kalitelidir .
-Siz eq ile bass ' ı arttırırken aslında tizden ,
-Tizi arttırırken basslardan, midlerden , vokal kalitesinden
-Hem tizi hem bass ' ı arttırmaya çalışırken , enstrüman ayrımı , sahne genişliği , midler ve vokal sesinden feragat ediyorsunuz .
Kısacası her yaptığınız işlem , başka biryerden götürüyor
Müzik için flat halde bir cihaz ve ses tarzınıza uygun kulaklık lazım.