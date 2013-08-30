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Kulaklık ile müzik dinleyenlere özel olarak hazırlanan evrensel iOS uygulaması: CanOpener

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kulaklık ile müzik dinleyenlere özel olarak hazırlanan evrensel iOS uygulaması: CanOpener
iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için hazırlanan CanOpener isimli uygulama, özellikle kulaklık ile müzik dinleyen kişiler göz önüne alınarak hazırlanmış durumda.
Good Hertz adlı geliştirici tarafından tasarlanan CanOpener, geliştirilen özel çapraz besleme algoritması ile söylendiğine göre kulaklıkların biraz daha hoparlör benzeri bir performans ortaya koymasını sağlayabiliyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar ve dinleme testleri sonucunda kulaklık üzerinde daha doğal ve zengin bir ses deneyimi ortaya koyduğu belirtilen uygulama, kullanıcılara geniş ekolayzır ayar desteği veriyor ve iTunes içerisinde yer alan müziklere direkt olarak erişim sağlanabiliyor. Ayrıca gerçek desibel ses kontrolü, FLAC desteği, 64-bit dijital ses yolu, 96 kHz örnekleme oranı ve spektrogram gibi özellikler ile gelen CanOpener, oldukça da sade ve şık bir ara yüz tasarımına da sahip.
8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen CanOpener isimli müzik uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id690996855?mt=8 Yorum Yaz
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Nelson Muntz 6 yıl
Fiyatı dışında her şey çok iyi
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umut_baris 6 yıl
Ses konusunda apple yerlerde süründüğü için, hiç bakmam bile.
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emregök 6 yıl
24 bit ses alsak yeter ;)
class D bütün apple ürünlerdeki ses chip, bir cok telden iyi. amfili cıkacak sony tel nasıl olacak bakalım.
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Macintosh 6 yıl
Bu uygulama şu an indirimde 1.79 tl Kaçırmayın gerçekten hakediyor
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PinHim 6 yıl
arkadaşlar bu tarz uygulamalara boş yere paranızı yatırmayın. ses mühendisleri ve mastering olayı bu gibi durumlar için var. yani sizin her sistemde birbirine yakın sonuçlar elde etmeniz için. en kötü sistemlerden en iyi sistemlere kadar şarkılar test edilir ve öyle piyasaya sunulur. en iyi duyumu sağlamanız için ayarların flat olması gerekir çünkü şarkılara buna göre mastering uygulanır. özel durumlar dışında kullanacağınız ekstra eq ayarları ve ses yükseltici programlar sese distortion ekleyerek kalitesini bozacak ve ayrıntıları kapatacaktır. ilk anda güzel gibi gelse de bir süre sonra kötü gelmeye başlayacaktır.
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PinHim 6 yıl
arkadaşlar bu tarz uygulamalara boş yere paranızı yatırmayın. ses mühendisleri ve mastering olayı bu gibi durumlar için var. yani sizin her sistemde birbirine yakın sonuçlar elde etmeniz için. en kötü sistemlerden en iyi sistemlere kadar şarkılar test edilir ve öyle piyasaya sunulur. en iyi duyumu sağlamanız için ayarların flat olması gerekir çünkü şarkılara buna göre mastering uygulanır. özel durumlar dışında kullanacağınız ekstra eq ayarları ve ses yükseltici programlar sese distortion ekleyerek kalitesini bozacak ve ayrıntıları kapatacaktır. ilk anda güzel gibi gelse de bir süre sonra kötü gelmeye başlayacaktır.
2 Yanıt Yanıtla +3
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gokceonur 6 yıl PinHim
PinHim
arkadaşlar bu tarz uygulamalara boş yere paranızı yatırmayın. ses mühendisleri ve mastering olayı bu gibi durumlar için var. yani sizin her sistemde birbirine yakın sonuçlar elde etmeniz için. en kötü sistemlerden en iyi sistemlere kadar şarkılar test edilir ve öyle piyasaya sunulur. en iyi duyumu sağlamanız için ayarların flat olması gerekir çünkü şarkılara buna göre mastering uygulanır. özel durumlar dışında kullanacağınız ekstra eq ayarları ve ses yükseltici programlar sese distortion ekleyerek kalitesini bozacak ve ayrıntıları kapatacaktır. ilk anda güzel gibi gelse de bir süre sonra kötü gelmeye başlayacaktır.

Müzik bilgim sıfır olmasına rağmen ben de böyle olacağını işe yarayacağını tahmin etmiştim detaylı bilgilendirmeniz için teşekkürler, Apple kendisinden daha iyisini yapan programcıların yazılımlarını Store a kabul etmiyor zaten :)
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Golden Gate 6 yıl PinHim
PinHim

arkadaşlar bu tarz uygulamalara boş yere paranızı yatırmayın. ses mühendisleri ve mastering olayı bu gibi durumlar için var. yani sizin her sistemde birbirine yakın sonuçlar elde etmeniz için. en kötü sistemlerden en iyi sistemlere kadar şarkılar test edilir ve öyle piyasaya sunulur. en iyi duyumu sağlamanız için ayarların flat olması gerekir çünkü şarkılara buna göre mastering uygulanır. özel durumlar dışında kullanacağınız ekstra eq ayarları ve ses yükseltici programlar sese distortion ekleyerek kalitesini bozacak ve ayrıntıları kapatacaktır. ilk anda güzel gibi gelse de bir süre sonra kötü gelmeye başlayacaktır.

Cihaz flat halde ne kadar kaliteli ve doğal ses verebiliyorsa o kadar kalitelidir .


-Siz eq ile bass ' ı arttırırken aslında tizden ,

-Tizi arttırırken basslardan, midlerden , vokal kalitesinden

-Hem tizi hem bass ' ı arttırmaya çalışırken , enstrüman ayrımı , sahne genişliği , midler ve vokal sesinden feragat ediyorsunuz .


Kısacası her yaptığınız işlem , başka biryerden götürüyor



Müzik için flat halde bir cihaz ve ses tarzınıza uygun kulaklık lazım.
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DoktorJames 6 yıl
Çok pahalı
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cabriolet1981 6 yıl
6'ya jb gelsin de deneriz.
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BayZagor 6 yıl
Free surumu varsa satin alinir denemeden alinmaz
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
fiyati gereksiz pahali gibi geldi bana , iGO 40 TL ama hakediyor , uygulamayi ilk defa duyuyorum
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