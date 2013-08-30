Kulaklık ile müzik dinleyenlere özel olarak hazırlanan evrensel iOS uygulaması: CanOpener

iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için hazırlanan CanOpener isimli uygulama, özellikle kulaklık ile müzik dinleyen kişiler göz önüne alınarak hazırlanmış durumda.

Good Hertz adlı geliştirici tarafından tasarlanan CanOpener, geliştirilen özel çapraz besleme algoritması ile söylendiğine göre kulaklıkların biraz daha hoparlör benzeri bir performans ortaya koymasını sağlayabiliyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar ve dinleme testleri sonucunda kulaklık üzerinde daha doğal ve zengin bir ses deneyimi ortaya koyduğu belirtilen uygulama, kullanıcılara geniş ekolayzır ayar desteği veriyor ve iTunes içerisinde yer alan müziklere direkt olarak erişim sağlanabiliyor. Ayrıca gerçek desibel ses kontrolü, FLAC desteği, 64-bit dijital ses yolu, 96 kHz örnekleme oranı ve spektrogram gibi özellikler ile gelen CanOpener, oldukça da sade ve şık bir ara yüz tasarımına da sahip.

8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen CanOpener isimli müzik uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id690996855?mt=8