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Kurucuları arasında bilgisayar mühendisi yok! Narcade

1 hf.
4,3b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yaptıkları oyunları dünya oynuyor. Narcade ekibi, Türk Oyun Stüdyoları içinde fark edilen işler yapıyor ve ihracata destek oluyor. Kurucuları arasında Bilgisayar Mühendisliği mezunu yok!
TOGED işbirliği ile hazırladığımız Türkiye'nin üreten genç beyinleri Türk Oyun Stüdyoları serisi devam ediyor.
Bu videoda konuğumuz Narcade ekibi. Geliştirdikleri oyunları dünya oynuyor bizim ise bu süper ekipten yeni haberimiz oluyor :) 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 1 hf. en beğenilen a_y_k_u_t
Başarı değilde nedir peki? Saçma sapan cümleler kullanıp insanların hayal güçlerini, içlerindeki enerjiyi söndürmeyin.
Steve Jobs bugün Apple, Next ve Pixarı yarattıysa mühendis olduğundan değil ki (kendisi lise mezunudur) tasarım, yaratıcılık ve pazarlama özellikleri ve Steve Wozniak gibi bir arkadaşa sahip olması sayesinde oldu.
Başarı değilde nedir peki? Saçma sapan cümleler kullanıp insanların hayal güçlerini, içlerindeki enerjiyi söndürmeyin.Steve Jobs bugün Apple, Next ve Pixa...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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a_y_k_u_t 1 hf.
Kurucuları arasında bilgisayar mühendisi yok! :( Bunu bir başarı olarak göstermek türkiye'nin acizliğini anlatıyor aslında.
3 Yanıt Yanıtla +25
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Tugrul_512bit 1 hf.
Başarılarının devamını dilerim.
Yanıtla +6
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tobepeople 1 hf.
Profesyonel bir ekip kurup paranızla istediğiniz oyunu yaptırabiliyorsunuz zaten. İşe alırken de önceki çalışmalarına bakacaksın ama adamlar oyun yapabilse de kitleye hitap eymeyi bilmiyor, nasıl bir oyun yapmalıyız diye sorulması gereken kişiler oyun bağımlıları bence... Büyük oyun firmaları kaliteli serileri başka ekiplere yaptırıyor zaten..Mevzu sadece para...Misal ben nasıl bir oyun yaptırmak istediğimi biliyorum ,satış rekorları da kıracağını tahmin ediyorum. Ama kimse beni bu ülkede bunun için işe almaz ,ülkede böyle bir sektör yok! Bunun için benden kesin oyun ile ilgili bir bölüm bitirdim mi diye sorarlar. Hâlbuki ben 8 yaşında ilk konsolumu kendim aldim. Ve hala düzenli olarak oyun oynarım. En basiti 10 yıldır hala dota oynuyorum...Ve oyun bağımlısıyım!
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Darth Revan 1 hf.
Oyun yapmak için Mühendis olmak gerekmiyor zaten. Ben de bilgisayar mühendisi değilim ama oyun yapıyorum. Oyununun tüm sistemlerinin doğru işlemesi ve dünyaya oynatmak bir başarıdır, bu durumda bu arkadaşlar benim nazarımda başarılıdır.
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Bender B. Rodriquez 1 hf.
Link falan koyaydiniz bari
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arekamint 1 hf.
mühendis değiller ama adamların kafası çalışmış yapmış
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eror1 1 hf.
Afferim size
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Havya Makinesi 1 hf.
Dünyada işini iyi yapana belli bir seviyeye ulaşmış kişilere mühendis deniyor. Sadece Türkiyede mühendislik belgeye bağlı. Bu yüzden yetenekli insanlar sıyralamıyor ezberciler piyasayı süpürüyor.
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Lenora 1 hf.
ben mobilden oyun oynayanları anlamıyorum
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izayoi 1 hf. Lenora
modernlik
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HighDamagE 1 hf.
Oyun hangi oyun vide izleyemiyorum
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asenler 1 hf.
Bilgisayar mühendisinin işi oyun yazmak değildir.
Ama bu yazıyı yazanın bu bilgiye sahip olması (en azından öğrenmesi) gerekirdi. Belki biraz titrer kendine gelir de doğrusunu yazar diye umalım.
1 Yanıt Yanıtla +4
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mehmetg 1 hf. asenler
2019 yılının en gereksiz mesajı olmuş... Oyun geliştirebilecek için uyduruk tr üniversitelerinin 4 yılda sunduğu eğitimin çok ötesinde bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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a_y_k_u_t 1 hf.
Kurucuları arasında bilgisayar mühendisi yok! :( Bunu bir başarı olarak göstermek türkiye'nin acizliğini anlatıyor aslında.
2 Yanıt Yanıtla +25
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KortX 1 hf. a_y_k_u_t
Eğitim konusundaysa, sonuna kadar katılıyorum.
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swat882 1 hf. a_y_k_u_t
Başarı değilde nedir peki? Saçma sapan cümleler kullanıp insanların hayal güçlerini, içlerindeki enerjiyi söndürmeyin.
Steve Jobs bugün Apple, Next ve Pixarı yarattıysa mühendis olduğundan değil ki (kendisi lise mezunudur) tasarım, yaratıcılık ve pazarlama özellikleri ve Steve Wozniak gibi bir arkadaşa sahip olması sayesinde oldu.
1 Yanıt Yanıtla +30
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