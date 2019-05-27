Kurucuları arasında bilgisayar mühendisi yok! Narcade

Yaptıkları oyunları dünya oynuyor. Narcade ekibi, Türk Oyun Stüdyoları içinde fark edilen işler yapıyor ve ihracata destek oluyor. Kurucuları arasında Bilgisayar Mühendisliği mezunu yok!

TOGED işbirliği ile hazırladığımız Türkiye'nin üreten genç beyinleri Türk Oyun Stüdyoları serisi devam ediyor.

Bu videoda konuğumuz Narcade ekibi. Geliştirdikleri oyunları dünya oynuyor bizim ise bu süper ekipten yeni haberimiz oluyor :)