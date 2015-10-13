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Kutup ışıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kutup ışıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi
Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu anda bulunan altı astronottan biri olan NASA astronotu Scott Kelly, Twitter hesabı üzerinden son derece etkileyici bir görüntü paylaştı. Dünya'nın 400 kilometre üzerinde gezinen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Kelly tarafından çekilen bu görüntü, kutup ışıklarının müthiş görüntüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Aurora olarak da bilinen kutup ışıkları, genellikle kutup bölgelerinde görülen, yeşil veya mor renkteki doğal ışımalardır. Kutup ışıkları, Güneş fırtınaları sonucu Dünya'nın atmosferinden geçen yüklü parçacıkların yeryüzündeki manyetik alanla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar.
Bu yılın Mart ayında Roscosmos astronotu Mikhail Kornienko ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Kelly, uzayda 342 gün geçirdikten sonra önümüzdeki yılın Mart ayında Dünya'ya geri dönecek. 342 günlük görev süresi Kelly ve Kornienko'yu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en fazla zaman geçiren astronotlar yapacak.
Kelly ve Kornienko'nun uzay istasyonunda bu kadar uzun süre geçirecek olmalarının sebebi, NASA'nın uzay şartlarının uzun vadede insan vücudu üzerindeki etkilerini öğrenmek istemesi. Her iki astronotun durumunu da yakından takip eden NASA, böylece uzayda bir yıl geçirmenin astronotların kasları, beyinleri, iç organları ve psikolojileri üzerinde nasıl etkiler yarattığını tespit edecek. Başta Mars olmak üzere diğer gezegenlere insanlı yolculukların düzenlenebilmesi için öncelikle uzayda uzun süre geçirmenin insan vücudu üzerindeki etkilerinin anlaşılması gerekiyor.
 
Kutup ışıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi


http://www.nasa.gov/image-feature/morning-aurora-from-the-space-station/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 4 yıl
İlginçtir, bu Scoot ve Mikail abiler vücutlarının bir deney malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmişler. Kimbilir kaç para almışlardır, biliyorsunuz, herşey duygusaldır. Sen önce paradan haber ver.
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ylmzsngl 4 yıl
Ciddi ciddi Mars'a yolculuk başlayacak sanırım. Mars'ta hayat izlerinın bulunması için hem çaba harcıyor hem de bulunanların üzerini örtmeye çalışıyorlar. Çok ironik çok...
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GelecektenGelenDinozor 4 yıl
Bazı imla hataları var. Düzeltirseniz sevinirim.
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