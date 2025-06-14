NASA, ISS’teki sızıntı nedeniyle özel astronot görevini süresiz olarak erteledi

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Tam Boyutta Gör NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılması planlanan özel astronot görevini, Rusya'ya ait Zvezda modülünde tespit edilen yeni bir hava sızıntısı nedeniyle süresiz olarak erteledi. Axiom Space iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan özel Ax-4 görevinin yeni fırlatma tarihi henüz açıklanmadı.

Yıllardır süren sorun yeniden gündemde

NASA'nın 12 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile birlikte yürütülen teknik incelemeler sonucunda, Zvezda servis modülünün en arka kısmındaki bölmede "yeni bir basınç değişimi" tespit edildi. Söz konusu bölüm, 2019 yılından bu yana düşük seviyede hava sızıntılarıyla gündemdeydi ve Roscosmos bu sorunu çözmek için uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

NASA, basınç değişiminin niteliğiyle ilgili detay vermekten kaçınırken Zvezda modülünün etkilenen kısmı, PrK olarak adlandırılan ve genellikle Progress kargo araçları ile bağlantı kuran bir geçiş bölmesi. NASA, Rus kozmonotların bu bölümde ek kontroller gerçekleştirdiğini ve potansiyel sızıntı bölgelerinin yalıtıldığını belirtti. Mevcut durumda modülün iç basıncını koruduğu da ifade edildi.

Tam Boyutta Gör Ancak bu geçiş bölmesi, son dönemde hem NASA'nın hem de bağımsız güvenlik kurullarının yakın takibinde. Nisan ayında NASA’nın Havacılık Güvenlik Danışma Paneli’nde konuşan bir yetkili, PrK bölmesindeki sızıntıyı en yüksek öncelikli endişelerden biri olarak tanımlamıştı.

Ax-4 görevine bir darbe daha

Erteleme kararı, SpaceX'in 11 Haziran’daki fırlatma denemesini sıvı oksijen kaçağı nedeniyle iptal etmesinden hemen sonra geldi. 12 Haziran’da fırlatma rampasında yapılan yakıt dolum testi sonrası SpaceX, NASA ve Axiom Space ile birlikte yeni bir tarih belirlemek üzere çalışacaklarını açıklamıştı.

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NASA, 9 Haziran’da yaptığı bilgilendirme toplantısında Ax-4 için Haziran sonuna kadar ve Temmuz ortasından itibaren yeni fırlatma fırsatlarının olduğunu açıklamıştı. Ancak yaşanacak uzun süreli bir erteleme, Temmuz sonunda yapılması planlanan Crew-11 görevini de etkileyebilir.

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