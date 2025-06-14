NASA, ISS’teki sızıntı nedeniyle özel astronot görevini süresiz olarak erteledi

Yıllardır süren sorun yeniden gündemde
NASA'nın 12 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile birlikte yürütülen teknik incelemeler sonucunda, Zvezda servis modülünün en arka kısmındaki bölmede "yeni bir basınç değişimi" tespit edildi. Söz konusu bölüm, 2019 yılından bu yana düşük seviyede hava sızıntılarıyla gündemdeydi ve Roscosmos bu sorunu çözmek için uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.
NASA, basınç değişiminin niteliğiyle ilgili detay vermekten kaçınırken Zvezda modülünün etkilenen kısmı, PrK olarak adlandırılan ve genellikle Progress kargo araçları ile bağlantı kuran bir geçiş bölmesi. NASA, Rus kozmonotların bu bölümde ek kontroller gerçekleştirdiğini ve potansiyel sızıntı bölgelerinin yalıtıldığını belirtti. Mevcut durumda modülün iç basıncını koruduğu da ifade edildi.
Ax-4 görevine bir darbe daha
Erteleme kararı, SpaceX'in 11 Haziran’daki fırlatma denemesini sıvı oksijen kaçağı nedeniyle iptal etmesinden hemen sonra geldi. 12 Haziran’da fırlatma rampasında yapılan yakıt dolum testi sonrası SpaceX, NASA ve Axiom Space ile birlikte yeni bir tarih belirlemek üzere çalışacaklarını açıklamıştı.
NASA, 9 Haziran’da yaptığı bilgilendirme toplantısında Ax-4 için Haziran sonuna kadar ve Temmuz ortasından itibaren yeni fırlatma fırsatlarının olduğunu açıklamıştı. Ancak yaşanacak uzun süreli bir erteleme, Temmuz sonunda yapılması planlanan Crew-11 görevini de etkileyebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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