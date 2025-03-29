NASA ve Boeing, 2026’da yeniden Starliner’ı test edecek

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Tam Boyutta Gör NASA ve Boeing, CST-100 Starliner sisteminin mürettebat sertifikasyonu için çalışmalarını hızlandırıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gerçekleştirilen Mürettebatlı Test Uçuşu’nun ardından ekipler, uçuş sırasında tespit edilen anormallikleri gidermek ve önümüzdeki aylarda itki sistemi testlerini tamamlamak için iş birliği yaparken bir sonraki uçuş için hazırlıklar da başladı.

Hatırlanacağı üzere ISS’e yapılan ilk insanlı Starliner uçuşunda hem motor hem de sistemsel arızalar yaşanmıştı. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın sekiz gün sürecek görevi de bu nedenlerden dolayı 9 aya uzamış ve bu ayın başlarında Dünya’ya SpaceX'in Dragon kapsülüyle geri dönmüşlerdi. Sorunlu Starliner kapsülü ise mürettebatsız olarak Dünya’ya dönmüştü.

Anormalliklerin yüzde 70’i çözüldü

NASA açıklamasına göre şu ana kadar, uçuş sırasında gözlemlenen sorunların ve tespit edilen anormalliklerin yüzde 70’inden fazlası çözülmüş durumda. Ancak, Starliner’ın yörüngede yaşadığı ana itki sistemi problemleri için çözüm arayışı 2025 yılı boyunca sürecek. Bu sorunların giderilmesi için çeşitli yer testleri ve olası sistem yükseltmeleri yapılacak. NASA ve Boeing, önümüzdeki ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanan itki sistemi testlerinin kapsamını ve zaman çizelgesini halihazırda netleştirmeye çalışıyor.

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Bu testler, termal modellerin doğrulanmasına ve gelecekteki uçuşlar için olası itki ve ısı koruma sistemi iyileştirmelerinin belirlenmesine yardımcı olacak. Önlemler arasında, Starliner’ın hizmet modülündeki “doghouse” adı verilen bölmeye termal bariyerler eklemek ve uçuş sırasında itici darbe profillerini değiştirerek aşırı ısınmayı engellemek bulunuyor. Ayrıca, ekipler yeni helyum sistemi contalarını test ederek gelecekteki olası sızıntı risklerini en aza indirmeye çalışıyor.

NASA ve Boeing, bir sonraki Starliner uçuşunu mürettebat taşıma kapasitesine sahip bir görev olarak planlıyor. Ancak, ajansın ihtiyaçlarına bağlı olarak yalnızca kargo taşıyan bir uçuş gerçekleştirme seçeneği de masada. Bir sonraki uçuşun bu yılın sonunda veya 2026’nın başında yapılması hedefleniyor.

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