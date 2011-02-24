LG C305 video inceleme

Bu videomuzda LG'nin tasarımı ve QWERTY klavyesiyle dikkat çeken telefonu C305'i inceledik.LG C305, bütün detaylarıyla bu videoda.

Bu videomuzda LG'nin tasarımı ve QWERTY klavyesiyle dikkat çeken telefonu C305'i inceledik.LG C305, bütün detaylarıyla bu videoda.