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LG C305 video inceleme

8 yıl
74,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda LG'nin tasarımı ve QWERTY klavyesiyle dikkat çeken telefonu C305'i inceledik.LG C305, bütün detaylarıyla bu videoda.

Bu videomuzda LG'nin tasarımı ve QWERTY klavyesiyle dikkat çeken telefonu C305'i inceledik.LG C305, bütün detaylarıyla bu videoda.


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hector faruk 4 yıl
videoyla yeni karşılaştım. güzel telefon ama bir "nokia e5" değil...
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DH Misafiri 7 yıl
Videonun kalitesi diğerlerine göre düşük görünüyor bulanık
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba ben bu telefonu eşime hediye olarak almayı dusunuyorum fakat pek tatmın edici bir yorum bulamadım pek:) ben alıp size yorumumu aktaracagm inşallah
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DH Misafiri 8 yıl
Lg c305 mi yoksa samsung chat mi lütfen yardımcı olun ?
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zurrani 8 yıl
ben de ikisi arasında kaldım. bu arada gsm arenada c305 diye bir model yok, bu modele c310 diyor ilginç.

Samsung S3353 Trevi Ch@t 335 hb'da 315 lira, bu ürün de 329 lira.
hemen hemen aynı özelliklere sahipler amqa lg mi, samsung mu daha başarılı acaba bu model konseptinde...
lg telefonlarını da severim, samsungun da, çık işin içinden :)

iki telefonun karşılaştırması:
ama c310 şeklinde gözüken model ile tabi, c305 yok gsmarena listesinde...

gsmarena.com/...


lg 15mb dahili hafıza, samsung 60mb...
lg c310 özellikleri üzerinden düşünürsek hemen hemen birbirlerinin kopyası gibiler...
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Python 8 yıl
lg nin tellerine hiçbirzaman ısınamadım ne olursa olsun ister alt ister üst seviye
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vetivet 8 yıl
benim de lgye bir sempatim var bilmiyorum niye logodaki gülen yüzden belki de
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Bukalemun 8 yıl
2mp / kalitesiz özellikler / yetersiz video + browser desteği cihaz 199tl ile satılabilir ancak, zaten NOKİA nın böyle bir cihazı piyasada ve 299tl, LG doğuştan ölü telefon üretmeye bayılıyor... E71 e rakip bir ürün yapacak imkanı varken +100 tl daha pahalı sat ama, adam gibi cihaz çıkar diyeceğim sadece.
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ParsLorD 8 yıl
Telefonun dizaynı çok şık mükemmel diyebiliriz ama özellikleri bu dizaynın yanında yetersiz kalıyor...
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Volkanbaba 8 yıl
Telefon pek tutmaz gibi ama bayanlar için şık bir tercih.
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aceleciburak 8 yıl
Samsung i5510 incelemesi bekliyoruz sayın editör
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Burak3810 8 yıl
Samsung i5510 incelemesi ne zaman gelir acaba..?
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NasPod 8 yıl
çok tutmaz gibi
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Ju1i@~ 8 yıl
Eskiden e-kolay'ın MSN'e GPRS üzerinden bağlanabilen messenger'ı vardı. Böyle fiziksel klavyeli, Wi-Fili telefonlar o modelin çok daha gelişmişi.
Bu sınıfa bir de LG Wink T300'ü de dokunmatik klavyesiyle sokabiliriz. Diğer markaları da düşünürsek (Samsung Chat, Nokia C3) hangi modeli önerirsiniz? Bildiğim kadarıyla aralarında küçük farklar var ve tercih ederken fiyatları ve marka memnuniyeti en önemli kriterleri oluşturuyor.
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