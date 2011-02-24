LG C305 video inceleme

Bu videomuzda LG'nin tasarımı ve QWERTY klavyesiyle dikkat çeken telefonu C305'i inceledik.LG C305, bütün detaylarıyla bu videoda.
Samsung S3353 Trevi Ch@t 335 hb'da 315 lira, bu ürün de 329 lira.
hemen hemen aynı özelliklere sahipler amqa lg mi, samsung mu daha başarılı acaba bu model konseptinde...
lg telefonlarını da severim, samsungun da, çık işin içinden :)
iki telefonun karşılaştırması:
ama c310 şeklinde gözüken model ile tabi, c305 yok gsmarena listesinde...
gsmarena.com/...
lg 15mb dahili hafıza, samsung 60mb...
lg c310 özellikleri üzerinden düşünürsek hemen hemen birbirlerinin kopyası gibiler...
Bu sınıfa bir de LG Wink T300'ü de dokunmatik klavyesiyle sokabiliriz. Diğer markaları da düşünürsek (Samsung Chat, Nokia C3) hangi modeli önerirsiniz? Bildiğim kadarıyla aralarında küçük farklar var ve tercih ederken fiyatları ve marka memnuniyeti en önemli kriterleri oluşturuyor.