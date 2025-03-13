Black Mirror'ın 7. sezonundan beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Teknolojinin hayatımızda yarattığı ve önümüzdeki yıllarda yaratacağı değişikliklerin ürkütücü yüzünü gözler önüne seren Black Mirror, son yılların en sevilen bilim kurgu dizileri arasında yer alıyor. BBC'de yayınlanan ilk sezonlarıyla da epey ses getiren dizi, Netflix'e geçtikten sonra daha da popüler hâle geldi. Bu yüzden dizinin 7. sezonu şu anda en heyecanla beklenen TV projeleri arasında yer alıyor. Üstelik artık bu bekleyişin sonuna yaklaşmış durumdayız

Black Mirror 7. Sezon, 10 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak

Netflix, Black Mirror 7. sezonu için bugün ilk resmi fragmanı yayınladı. Bu fragmanla birlikte yeni sezonun ekranlara geleceği tarih de netleşmiş oldu. Black Mirror 7. sezon, 10 Nisan'da izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Paul Giamatti, Awkwafina, Emma Corrin, Peter Capaldi, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O'Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Patsy Ferran, Lewis Gribben gibi isimler yer alıyor.

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Bildiğiniz gibi Black Mirror normalde tek bölümlük hikâyeler anlatıyor. Bu yüzden bu bölümlerdeki hikâyeler bir daha ziyaret edilmiyor. Ancak 7. sezonda bu konuda bir istisna yapılacak. Çünkü yeni sezonda, 4. sezonun en sevilen bölümlerinden olan USS Callister'ın devamı niteliğinde de bir bölüm bulunuyor. Aynı hikâyeyi sürdüren bu bölümde USS Callister ekibi yeniden bir araya geliyor.

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Black Mirror 7. sezon için beklenen fragman geldi