LG, CES 2014'e üç farklı yapıda Windows 8 PC modeli ile gelecek









Akıllı ev otomasyon sistemleri ile ilgili son yeniliklerini CES 2014 fuarında tanıtmasını beklediğimiz LG, bunun yanında Windows 8 tabanlı üç farklı PC modelini de ziyaretçilere sergileyecek.





LG'nin tanıtacağı ürün grubu kayar klavyeli tablet, ultra ince dizüstü ve hepsi-bir-arada PC modellerinden oluşuyor. Tüm modellerde Haswell tabanlı Intel Core işlemciler ve Windows 8.1 işletim sistemi kullanılıyor.





Kayar klavyeli tablet modeli Tab-Book 2 adını taşıyor ve 11.6 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Alt kısmında kayar yapıda tam boy QWERTY klavye bulunduran modelin bir versiyonu 16.7mm kalınlık ve 1.05kg ağırlık barındırırken, diğer versiyonu ise 13.7mm kalınlık ve 930gr ağırlığa sahip.





Ultra PC adındaki dizüstü modeli ise 13.6mm kalınlık barındırıyor ve 980gr. 13.3 inçlik Full HD çözünürlüğündeki IPS ekran 4.4mm kalınlığında çerçeve içerisine oturtulmuş. Okuyucu modu sayesinde kullanıcılar ekranı bir kitap sayfası parlaklığına ayarlayabiliyor. Üründe 128GB ve 256GB SSD seçenekleri sunuluyor.





Hepsi-bir-arada PC ise 27 inçlik Full HD IPS ekrana sahip ve grup içerisinde NVIDIA GeForce GT 740M grafik kartı ile ön plana çıkıyor. Modelin televizyon olarak kullanma seçeneği de mevcut. Bu nedenle bir uzaktan kumanda da kutuya dahil edilmiş. Resim içerisine resim özelliği ile örneğin tarayıcı ile gezinti yaparken, televizyon izlemeniz de mümkün. Modellerin detayları ve fiyatlandırması gelecek hafta başlayacak CES 2014 fuarında belli olacak.

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64076