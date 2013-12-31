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LG, CES 2014'e üç farklı yapıda Windows 8 PC modeli ile gelecek

5 yıl
6,2b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, CES 2014'e üç farklı yapıda Windows 8 PC modeli ile gelecek

Akıllı ev otomasyon sistemleri ile ilgili son yeniliklerini CES 2014 fuarında tanıtmasını beklediğimiz LG, bunun yanında Windows 8 tabanlı üç farklı PC modelini de ziyaretçilere sergileyecek. 

LG'nin tanıtacağı ürün grubu kayar klavyeli tablet, ultra ince dizüstü ve hepsi-bir-arada PC modellerinden oluşuyor. Tüm modellerde Haswell tabanlı Intel Core işlemciler ve Windows 8.1 işletim sistemi kullanılıyor. 

Kayar klavyeli tablet modeli Tab-Book 2 adını taşıyor ve 11.6 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Alt kısmında kayar yapıda tam boy QWERTY klavye bulunduran modelin bir versiyonu 16.7mm kalınlık ve 1.05kg ağırlık barındırırken, diğer versiyonu ise 13.7mm kalınlık ve 930gr ağırlığa sahip. 

Ultra PC adındaki dizüstü modeli ise 13.6mm kalınlık barındırıyor ve 980gr. 13.3 inçlik Full HD çözünürlüğündeki IPS ekran 4.4mm kalınlığında çerçeve içerisine oturtulmuş. Okuyucu modu sayesinde kullanıcılar ekranı bir kitap sayfası parlaklığına ayarlayabiliyor. Üründe 128GB ve 256GB SSD seçenekleri sunuluyor.

Hepsi-bir-arada PC ise 27 inçlik Full HD IPS ekrana sahip ve grup içerisinde NVIDIA GeForce GT 740M grafik kartı ile ön plana çıkıyor. Modelin televizyon olarak kullanma seçeneği de mevcut. Bu nedenle bir uzaktan kumanda da kutuya dahil edilmiş. Resim içerisine resim özelliği ile örneğin tarayıcı ile gezinti yaparken, televizyon izlemeniz de mümkün. Modellerin detayları ve fiyatlandırması gelecek hafta başlayacak CES 2014 fuarında belli olacak.  
 
LG, CES 2014'e üç farklı yapıda Windows 8 PC modeli ile gelecek


http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64076 Yorum Yaz
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
lg ces 2014'te fırtınalar estirecek :)
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nasaz 5 yıl
lg nin pclerini tekrar ülkemizde görmek istiyoruz, bende x130 var kaç yıl oldu hala canavar gibi sorunsuz çalışıyor büyük ekranlı pcye ihtiyacım olmasa daha uzun süre kullanırdım.
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xxxone 5 yıl
Alttaki ultrabook'un erkan çerçevesi bir harika dostum.
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Nokia Specialist 5 yıl
LG Windows Phone trenini kaçırmadan yakalamalı, ya şimdi girdi ya hiç girmedi, sonradan girdikten sonra yine samsung'a yenildiği gibi Nokia'ya yenilir
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mehmedaltair 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

LG Windows Phone trenini kaçırmadan yakalamalı, ya şimdi girdi ya hiç girmedi, sonradan girdikten sonra yine samsung'a yenildiği gibi Nokia'ya yenilir

lan olm wp ne alaka de get be
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eofdred 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

LG Windows Phone trenini kaçırmadan yakalamalı, ya şimdi girdi ya hiç girmedi, sonradan girdikten sonra yine samsung'a yenildiği gibi Nokia'ya yenilir

sony bile girdikten sonra lg girse bile geç kalmış olacak zaten geçmiş olsun
zaten platforma birşeyler katabilecek bir marka değil ekran konusunda bir sony değil :)
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