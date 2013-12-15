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LG G2 KitKat güncellemesi gelecek yılın ilk aylarına kalabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,1b
2
31
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 KitKat güncellemesi gelecek yılın ilk aylarına kalabilir

LG'nin 2 milyon satış barajını geçen amiral gemi modeli G2 için yıl sonuna kadar KitKat güncellemesinin gelmesi beklenirken, bazı üzücü haberler gündeme gelmeye başladı.

Fransa'daki bir operatör tarafından yapılan açıklamada LG G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesinin Ocak sonundan itibaren yayınlanabileceği duyuruldu. Ayrıca LG Kanada da KitKat güncellemesi için Mart ayını işaret etmişti.

KitKat sürümü üzerinde çalışan LG G2 ekran görüntüleri bir süredir internette paylaşılmaktaydı. Ancak LG'nin operatörler ile yaptığı testlerin henüz tamamlanmadığı ve gecikmenin bundan kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak LG tarafından global zamanlama ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 

http://www.androidauthority.com/lg-g2-android-4-4-kitkat-update-early-2014-france-324674/ Yorum Yaz
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freudunpiposu 5 yıl
Daha da alınmaz G2.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Arkadaşlar güncelleme Nexus4'e bile birşey getirmedi. Transparan alt tuşlar yok, application menü arka plan hala simsiyah, wallpaper atama yok.
Sadece arama fonksiyonunu değiştirmişler.
Kısaca google bir önceki nesline bile tam güncelleme vermiyor.
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senersongur 5 yıl
Kitkat cok birsey getirmedi yenilik olarak. 4.4.2 sürümünü kullaniyorum ama eski jelly beanlere gore cok fazla ekstra yok.
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halomh 5 yıl
Note 3 e nezaman gelecek 4.4 kitkat
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AppleFans 5 yıl
1-2 ay sabredeceksiniz ve en stabil telefona sahip olacaksiniz. Acele işe samsungta oldugu gibi seytan karisir.
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DH Misafiri 5 yıl
Valla bu gidisle daha lg almicam surekli lg kullanan biriyim ama bu guncelleme sorunu bikkinlik verdi lg de samsung htc sony hatta huwai general mobile gibi firmalar en alt seviye 512 ramli ucuz tellere bile guncelleme yapiyo bende optimus 3D max vede G var ne guncelleme var nede bi isik bu ne rahatlik be lg bizim paramiz da ataturk ve benjamin franklin yokmu sadece o markalari alanin mi varayip ediyosun bizi kaybediyosun lg nuhendisler yatmayin calisin artik ya yoksa borakacak sizden cihaz almayi cope atilcak param yok benim ve benim gibilerin
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DH Misafiri 5 yıl
Kameraya güncelleme verene dek sen almıycam.o zamana kadar da samsung ve htc bombalarını patlatır da bizi kendi tarafına çekerse güncelleme kurbanı olacaksiniz.
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senersongur 5 yıl
Kitkat cok önemli değil. Lime Pie 5.0 gelsin 2 ay sonra yeter.
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omertalord 5 yıl
abi eski telefonlar texas instruments islemci kullandigindan update verme sansalari yokmus adamlarin simdi ayni chipset sadece kendi ozellestirmelerini yazmalari sure alacak ki 4.4 kore versionlarinda cikti zannediyorum demekki adamlar 4.4u customize edebilmisler 802 modeline de en gec subat martta cikar.

benim sorum su olacak ne kazanicaz ki bu updatele ben android camiasinda biraz yeniyim de :) cihaz zaten cok hizli ben en ufak kasma masma yasamadim. kamerada sikinti yasayanlar olabilir ben cok kullanmadigim icin farketmedim.

bide benim cihaz rootlu direkt olarak rootu kaldirmadan OTA update edebilir miyim bi sikinti yapiyoyo mu?
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Ya işte o kadar dedik LG'den cacık olmaz diye ama sakalımız yok
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furkant1 5 yıl
Öyle bir söylenmiş ki sanki gelecek yıla 1 yıl var
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01001101 5 yıl furkant1
furkant1
Öyle bir söylenmiş ki sanki gelecek yıla 1 yıl var



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