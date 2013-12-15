LG G2 KitKat güncellemesi gelecek yılın ilk aylarına kalabilir

Haber Editörü
LG'nin 2 milyon satış barajını geçen amiral gemi modeli G2 için yıl sonuna kadar KitKat güncellemesinin gelmesi beklenirken, bazı üzücü haberler gündeme gelmeye başladı.
Fransa'daki bir operatör tarafından yapılan açıklamada LG G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesinin Ocak sonundan itibaren yayınlanabileceği duyuruldu. Ayrıca LG Kanada da KitKat güncellemesi için Mart ayını işaret etmişti.
KitKat sürümü üzerinde çalışan LG G2 ekran görüntüleri bir süredir internette paylaşılmaktaydı. Ancak LG'nin operatörler ile yaptığı testlerin henüz tamamlanmadığı ve gecikmenin bundan kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak LG tarafından global zamanlama ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
http://www.androidauthority.com/lg-g2-android-4-4-kitkat-update-early-2014-france-324674/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece arama fonksiyonunu değiştirmişler.
Kısaca google bir önceki nesline bile tam güncelleme vermiyor.
benim sorum su olacak ne kazanicaz ki bu updatele ben android camiasinda biraz yeniyim de :) cihaz zaten cok hizli ben en ufak kasma masma yasamadim. kamerada sikinti yasayanlar olabilir ben cok kullanmadigim icin farketmedim.
bide benim cihaz rootlu direkt olarak rootu kaldirmadan OTA update edebilir miyim bi sikinti yapiyoyo mu?
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