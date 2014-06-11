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LG G2 ve LG G3 karşı karşıya: Geçiş yapmaya değer mi?

4 yıl
228,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android dünyasının mihenk taşı telefonlarından biri olmayı başaran ve bugün hala popülerliğini koruyan G2'den sonra LG şimdi de teknik özellikleriyle akıllı telefon dünyasının lideri olmaya aday telefonlardan G3 ile gündemde. Peki G2'den G3'e geçmeye değer mi, cevabı videomuzda.
 

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Illustrious. 4 yıl
Ben G3'ü beğendim Z2 ile birlikte piyasada alanı mutsuz etmeyecek telefonlar.

G2'den G3'e geçilirmi?

Sadece soru üzerinden gidersek KOMİK olmaya gerek yok. Bence bu soruyu sorduğumuz için az oturup düşünmemiz gerek, nereye gidiyoruz biz diye.
Ben G3'ü beğendim Z2 ile birlikte piyasada alanı mutsuz etmeyecek telefonlar.G2'den G3'e geçilirmi?Sadece soru üzerinden gidersek KO...
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1 Yanıt Yanıtla +68
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fx57 4 yıl asdf_13
asdf_13

Erdi'nin mobilitelerden birinde g3 ün 2k ekran ile gelmesi durumunda oyun deneyimi konusunda pek bir şey beklememiz gerektiğini söylediğini çok net hatırlıyorum. Nasıl oldu da bu cihazı performans canavarı gibi tanıtıyorsunuz bilmiyorum. g3 ve g2'nin aşağı yukarı aynı performansta olduğunu söylüyorsunuz. O zaman neden s805 platformu çıkıyor?

Ayrıca video ve resim karşılaştırılması iki cihaza da 1080p video yükleyerek yapılmalı. Hatta belkide en mantıklı seçenek 720p de karşılaştırmak.Çünkü en çok tüketilen içerik bu çözünürlükte. Bu internet hızlarında kim g3'te 2k video izleyebilecek ki?

Videoda objektif olunmadığına inanıyorum.
kamera dışındaki özelliklerin artı değil eksi olduğunu düşünüyorum. Elimde g3 olsa g2'ye geçerdim.

Merhaba,

Oyunlar, 1080p çözünürlüğünde çalıştırılabildiği sürece yüksek çözünürlüklü ekranda performans anlamında düşünülen kayıplar olmaz çünkü yine videoda da belirttiğim gibi bu cihazda, LG G2'den daha hızlı bir SoC platformu var; Snapdragon 801AC.

Ancak söz konusu 2K çözünürlüğünde oyun olduğu zaman ise, Mobilite'de ifade ettiğimiz gibi bu cihazın donanımı yeterli gelmez. AnTuTu'nun grafik alt testlerinde LG G3'ün G2'den geri kalması da bunun bir göstergesi.

Yani cihaz 2K ekrana sahip fakat bunun asıl keyif yarattığı nokta çoklu ortam içerikleri. Cihazın ekranını 2K video ile test etmemiz gayet doğal. Biz burada internet hızına göre ekran ölçümlemesi yapmıyoruz, 2K ekranın ne avantaj sunduğunu gösteriyoruz ve bunu da yine videoda söylediğimiz gibi çözünürlüğe uygun içerik gösterimiyle ciddi anlamda hissedebileceğini ifade ediyoruz.

Teşekkür ederim.

İyi geceler.
asdf_13Erdi'nin mobilitelerden birinde g3 ün 2k ekran ile gelmesi durumunda oyun deneyimi konusunda pek bir şey beklememiz gerektiğini ...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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Nihilous 4 yıl
G2 den G3 e geçmeyi düşünenleri Allah'a havale ediyorum. Tüketim çılgınlığı bu dereceye geldi gerçekten.
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lParadoXl 3 yıl
Sorunsuz G2'si olupta G3 e geçmenin tabiki mantıklı hiçbir yanı yok. Ha tüketim çılgınıdır o ayrı
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DH Misafiri 3 yıl
2k walpaperlari neresmden bulabilirm lutfen soylermisiniz
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eresin00 4 yıl
Bozulan g2 telefonumun yerine g3 aldım. G2 iyi bir telefondu,g3 e iyiki geçtim diyemem. Bariz bir fark göremedim. G2 ile arasında bulunan 300_400 liralık farkı haketmiyor bence. Özelikle batarya konusunda.
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mu5tafa 4 yıl
G4 ü bilmemde g3 tam ara modeldi. Geçilmese de olur cinsinden.
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mu5tafa 4 yıl
G2 daha avantajli..
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srdrrr 4 yıl
hoparlaörün telefonun arkasaında olması çok iyi değil.oyun oynarken denmiş; ama peki telefonu bir zemine koyduğunuzda hoparlörden çıkan ses etkilenmeyecek mi ?
İncelenen telefonun arkasında örnek olduğu yazıyor.Bence taraflı bir inceleme.
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SahiNN1 4 yıl
G2 aldığımdan beri bir kere keşke g3 alsaymışım demedim gayet memnunum telefondan
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DH Misafiri 4 yıl
Abi duvar kagidini upload eder misin cok begendim
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Sta1ker 4 yıl
Şaka gibi ya başlığa bak. Tüketim çılgınlığının son seviyesine gelmiş incelemeyi yapan her kimse. İzlemeye bile değer görmedim. Bir telefon aldın mı bozulana kadar kullanacaksın arkadaş. Yok 1080p yok 2k ekran bu tür şeylerle kafasını çalıştıramayan insanı kandırırlar. Nokia N9 kullanıyorum tamir görmeyecek duruma gelene kadar kullanırım diyorum. Başlıkta yazılan ise G2 den G3 e geçmeye değer mi? Yazık lan harbi. Allah sonumuzu hayır etsin.
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skyinn277 4 yıl
Mantiklisini siz soyleyin antutu testinde g2 daha yuksek(33 bin 34 bin aliyor g3 daha dusuk almisti) aliyor ve kapagi acilmamasi bence bir eksi degil 9000 mh lik sarz aletleri satiliyor al yanina 1 sarz kendinin sonra 3 tane daha sarz edersin hafizami sorun flashin vardir yaninda zaten hep al kablosunu tak flashini g2 ne 1000 daha fazlami tl mi vereceksin hemen hemen ayni telefona ?
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~Lion King~ 4 yıl
g2 sahibiyim g3ü inceledim bariz g2 ye göre kasıyor. 2k ekran çok fazla gelmiş o işlemciye. g3 almayı düşünenler bir daha düşünsünler bence.
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MadTwins 4 yıl
Bir G2 kullanıcısı olarak 1000 tl fark vererek g3 e geçmek pek mantıklı gelmedi açıkcası. Fakat LG lansmanında hediye g3 kazanmam G2 mi satmama neden oldu.LG'ye zeval olmaz dedik sattık hem fiyatı düşecekti hem eski nesil kalacaktı. ama g3 alamayıp yeni telefon alacak arkadaşlara şiddetle g2 yi tavsiye edebilirim. 6 ay kadar kullandım hiç üzmedi sağolsun
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