LG G2 ve LG G3 karşı karşıya: Geçiş yapmaya değer mi?

Android dünyasının mihenk taşı telefonlarından biri olmayı başaran ve bugün hala popülerliğini koruyan G2'den sonra LG şimdi de teknik özellikleriyle akıllı telefon dünyasının lideri olmaya aday telefonlardan G3 ile gündemde. Peki G2'den G3'e geçmeye değer mi, cevabı videomuzda.

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