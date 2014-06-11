LG G2 ve LG G3 karşı karşıya: Geçiş yapmaya değer mi?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android dünyasının mihenk taşı telefonlarından biri olmayı başaran ve bugün hala popülerliğini koruyan G2'den sonra LG şimdi de teknik özellikleriyle akıllı telefon dünyasının lideri olmaya aday telefonlardan G3 ile gündemde. Peki G2'den G3'e geçmeye değer mi, cevabı videomuzda.
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G2'den G3'e geçilirmi?
Sadece soru üzerinden gidersek KOMİK olmaya gerek yok. Bence bu soruyu sorduğumuz için az oturup düşünmemiz gerek, nereye gidiyoruz biz diye.
Merhaba,
Oyunlar, 1080p çözünürlüğünde çalıştırılabildiği sürece yüksek çözünürlüklü ekranda performans anlamında düşünülen kayıplar olmaz çünkü yine videoda da belirttiğim gibi bu cihazda, LG G2'den daha hızlı bir SoC platformu var; Snapdragon 801AC.
Ancak söz konusu 2K çözünürlüğünde oyun olduğu zaman ise, Mobilite'de ifade ettiğimiz gibi bu cihazın donanımı yeterli gelmez. AnTuTu'nun grafik alt testlerinde LG G3'ün G2'den geri kalması da bunun bir göstergesi.
Yani cihaz 2K ekrana sahip fakat bunun asıl keyif yarattığı nokta çoklu ortam içerikleri. Cihazın ekranını 2K video ile test etmemiz gayet doğal. Biz burada internet hızına göre ekran ölçümlemesi yapmıyoruz, 2K ekranın ne avantaj sunduğunu gösteriyoruz ve bunu da yine videoda söylediğimiz gibi çözünürlüğe uygun içerik gösterimiyle ciddi anlamda hissedebileceğini ifade ediyoruz.
Teşekkür ederim.
İyi geceler.