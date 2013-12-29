LG G3'te kullanılması beklenen Odin işlemcisinin ilk test sonucu göründü

Aynı Samsung gibi LG'nin de mobil cihazlar için kendi işlemcilerini geliştirmeye başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Gelen son bilgilere göre LG, yılın en popüler telefonlarından G2'nin devamı olacak G3 modelinde, kendi geliştirdiği işlemciyi kullanacak. Üst seviye telefonlarında Qualcomm çözümlerine yer veren Güney Kore merkezli şirket, G3 ile birlikte Odin kod adını verdiği yeni işlemcilerini, mobil ürünlerinde kullanmaya başlamış olacak.

8 çekirdekli olacağı uzun süredir konuşulmakta olan ve 64-bit mimarisine sahip olması beklenen yeni işlemcinin, Samsung'un mevcut Exynos jenerasyonunda olduğu gibi big.LITTLE tasarımını temel alacağı ve iki küme halinde performans için dört adet yüksek performanslı, verimlilik için de dört adet enerji verimli çekirdeğin dinamik kontrolle ayrı çalışacağı belirtiliyor. Hacimli üretiminin hangi döküm firması tarafından gerçekleştirileceği şu an için açıklanmayan yeni işlemci, ortaya çıkan son bilgilere bakılırsa eğer, grafik birimi tarafından Imagination'ın Rogue kod adını taşıyan 6 serisi PowerVR GPU tasarımlarından birini kullanacak. Bu bağlamda iPhone 5S ve iPad Air/Mini 2'ye güç veren A7 işlemcisindeki SGX G6430 GPU'sunu yoksa daha farklı bir modelin de eşlik edeceği şu an için tam olarak bilinmiyor.

AnTuTu test uygulamasının veri tabanında ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa eğer LG, Odin işlemcisinin 1GHz'de çalışan bir mühendislik örneğini test etmeye başladı. Modern işlemcilerin yarısı hızında çalışan örnek tasarım, bu testte elde ettiği 27 bin puanlik skor ile oldukça vaadkar. Snapdragon 800 ailesinin 2.3HGHz'de, Nvidia Tegra 4 ve Exynos 5420'nin 1.9GHz'de çalıştığını dikkate alırsak eğer, aynı saat frekansında LG Odin işlemcisinin, şu anki tüm Android platformlarından daha yüksek skor alacağını söylemek yanlış olmayacaktır.