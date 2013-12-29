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LG G3'te kullanılması beklenen Odin işlemcisinin ilk test sonucu göründü

5 yıl
2,7b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3'te kullanılması beklenen Odin işlemcisinin ilk test sonucu göründü
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Aynı Samsung gibi LG'nin de mobil cihazlar için kendi işlemcilerini geliştirmeye başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Gelen son bilgilere göre LG, yılın en popüler telefonlarından G2'nin devamı olacak G3 modelinde, kendi geliştirdiği işlemciyi kullanacak. Üst seviye telefonlarında Qualcomm çözümlerine yer veren Güney Kore merkezli şirket, G3 ile birlikte Odin kod adını verdiği yeni işlemcilerini, mobil ürünlerinde kullanmaya başlamış olacak.
8 çekirdekli olacağı uzun süredir konuşulmakta olan ve 64-bit mimarisine sahip olması beklenen yeni işlemcinin, Samsung'un mevcut Exynos jenerasyonunda olduğu gibi big.LITTLE tasarımını temel alacağı ve iki küme halinde performans için dört adet yüksek performanslı, verimlilik için de dört adet enerji verimli çekirdeğin dinamik kontrolle ayrı çalışacağı belirtiliyor. Hacimli üretiminin hangi döküm firması tarafından gerçekleştirileceği şu an için açıklanmayan yeni işlemci, ortaya çıkan son bilgilere bakılırsa eğer,  grafik birimi tarafından Imagination'ın Rogue kod adını taşıyan 6 serisi PowerVR GPU tasarımlarından birini kullanacak. Bu bağlamda iPhone 5S ve iPad Air/Mini 2'ye güç veren A7 işlemcisindeki SGX G6430 GPU'sunu yoksa daha farklı bir modelin de eşlik edeceği şu an için tam olarak bilinmiyor. 
AnTuTu  test uygulamasının veri tabanında ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa eğer LG, Odin işlemcisinin 1GHz'de çalışan bir mühendislik örneğini test etmeye başladı. Modern işlemcilerin yarısı hızında çalışan örnek tasarım, bu testte elde ettiği 27 bin puanlik skor ile oldukça vaadkar. Snapdragon 800 ailesinin 2.3HGHz'de, Nvidia Tegra 4 ve Exynos 5420'nin 1.9GHz'de çalıştığını dikkate alırsak eğer, aynı saat frekansında LG Odin işlemcisinin, şu anki tüm Android platformlarından daha yüksek skor alacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 
LG G3'te kullanılması beklenen Odin işlemcisinin ilk test sonucu göründü
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crazywinner3 5 yıl en beğenilen
Sıradaki işlemci sevipte kavuşamayanlara gelsin
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S.Soylu 5 yıl
Yenilikleri yapan bi firma fakat bence hak ettiği ilgiyi görmüyor telefonlarda. Bunun nedeni ise marka fanatizmi. Çok daha iyi bir telefon olduğu halde telefondan anlamayan birine S3 mü G2 mi desen S3 alır. Doğru yoldasın LG.
Yenilikleri yapan bi firma fakat bence hak ettiği ilgiyi görmüyor telefonlarda. Bunun nedeni ise marka fanatizmi. Çok daha iyi bir telefon olduğu halde telefond...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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MaterialScience 5 yıl
g2 çıkalı kaç ay oldu cihaza bir kere bile düzenleme güncellemesi gelmedi kamera vs için 1 arkadaşım da s4 aldı aynı zamanda artık kamera sorunu kalmadı. g2 yi satıp z1 aldı diğer arkadaşımda aldığından beri sürüm yükselmesede düzeltme patch i şeklinde güncelleme aldı cihaz. LG şu güncelleme sorununu çözse. 4.2.2 de kalsın ama DÜZGÜN 4.2.2 olsun sorunsuz olsun. Samsung da s3 e 4.3.3 verdi ama problemli olduğu için geri çekmişti.
Sonuç olarak cihazlarıyla ilgilenmeli lg. 4X optimus cihazımı bu yüzden yok pahasına sattım yazılımı buglarla dolu bir cihazdı. Bu yönleriyle lg eleştirilir. g2 güzel bir f/p ama göreceğiz şuana kadar 1 adet bile güncelleme gelmedi...
g2 çıkalı kaç ay oldu cihaza bir kere bile düzenleme güncellemesi gelmedi kamera vs için 1 arkadaşım da s4 aldı aynı zamanda artık kamera sorunu kalmadı. g2 yi ...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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DaRKFoRCeS 5 yıl
exynos tan iyi olsa bile yeter bence
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Guaire 5 yıl
Düşük saat hızına rağmen bu skorlara bakarak 64 bit 4 çekirdek Cortex-A57 + 4 çekirdek Cortex-A53 big.LITTLE yorumları yapılmış. Yani 64 bit 8 çekirdekli bir işlemci olabilir. Tabi 8 çekirdek aynı anda çalışmayacak.

CPU zaten yeterince hızlı görünüyor, ama GPU'nun o skorun 2 katı veya daha fazlası olması lazım.
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DH Misafiri 5 yıl
LG g2 modeli ile iyi bir izlenim oluştursada, eskiden kalma güven sorununu üstünden atabilmiş değil.Umarım zamanla bu sorunuda halletmiş oluruz.
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kesbi 5 yıl
Önce G, G pro, G2 gibi daha hala satılan telefonlarına bir zahmet güncelleme versin. Sonra plan yapsın. Tek başına modcular bile ne romlar yapıyor. Ayıptır LG. Böyle gidersen sonun nokia gibi olur inşallah.
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qazrfv 5 yıl
Abi bi işlemci yapıyorsun niye test edereken düşük frekans da çalıştırıyorsun.
Bence bu işlemci s800 gibi 2.3 ghzyi görmeyecek. Düşük frekansta çalışacak.
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Dampierre 5 yıl
Çoğu kişiyi aşırı derecede memnun edecek belki bu Odin chipset ama Custom rom severleri üzecek bir haber. Şu anda Cyanogen mod, Aokp gibi ekipler Samsungun Exynos chipsetlerine rom portlarken ecel terleri döküyor, Samsung exynos chipsetlerin hiçbirinin kaynak kodlarını adam akıllı yayınlamadığı için. Ama Samsung çok fazla kullanılan bir marka olduğu için her şeye rağmen adamlar çok uğraşıyor stabil bir şey çıkartmak için, çünkü talep fazla. Ama LG böyle bir savaşı kaynak kodlarını adam gibi yayımlamadan asla kazanamaz, ama tüm kodları yayımladıktan sonra zaten o işlemciyi ha LG üretmiş, ha Qualcomm, chipsetin üzerinde LG yazmasının değeri kalmıyor. LG G2 2.5 milyon sattıysa G3 daha fazla satamaz ve böyle bir durumda talebin düşük olduğu bir platforma kimse ecel teri dökmez. Açıkçası LG zaten az satıyor, birde custom rom severleri kaybedecek. Sanki bu işin ehli gibi konuştum ama olacak olan bu gibi görünüyor.
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Firaristt 5 yıl
CPU harici zayıf bir SoC olacağa benziyor. Ne yapacak? Arayüzü CPU ile mi işletecek? GPU tarafında zayıf ki bu da oyun gibi konularda önemli bir nokta. Hele bir gelsin görelim ama LG önce hali hazırda bulunan cihazlara bir güncelleme versin.
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obahadir 5 yıl
Tek istediğimiz g2 için hiç olmazsa kitkat sorunsuz çıksın başkasında gözümüz yok.
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cübbeli gandalf 5 yıl
kendi ürettigi islemci daha iyi olur,hafiza artirilabilir olursa,günceleme sorunu halledilirse ve fiyati da iyi olursa tüketicinin gönüllerine taht kurar
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Gladiotürk 5 yıl
Yakışır Lgye kendi işlemcisi
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crazywinner3 5 yıl en beğenilen
Sıradaki işlemci sevipte kavuşamayanlara gelsin
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mementopolis 5 yıl
hala scorlara bakip telefon alan varmi hele hile yptiklarini bile bile ?
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