Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LG G5 kutusundan çıkıyor; 360 Cam ve 360 VR gözlük de mercek altında

3 yıl
78,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin süper telefon sınıfındaki yeni amiral gemisi G5'i kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyoruz. Ayrıca 360 derece kamerası ve 360 kamerası da mercek altında.
LG'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu G5 elimize ulaştı ve bu videoda hem cihaza hem de kutu içeriğine bakıyoruz. Üstelik sadece G5 de değil, 360 Cam ve 360 VR gözlük akasesuarlarına da yakından bakıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mkyb 3 yıl en beğenilen
Seneye 1.200 TL.

Samsung'a laf edilirdi fiyatı hemen düşüyor diye maaşallah LG geçti Samsung'u.

Kasası aliminyum veya çelik gibi bir malzeme değil. Bildiğimiz plastik.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Neyse son kullanıcı için iyidir iyi.


Bu arada şu çıkartılabilir kamera deklanşörü vs boş iş. Zamanında Nokia ve Sony Ericsson denemişti. Ne oldu ? Fos oldu tabi. Kaldı ki bu aparatların LG G6 çıkınca kullanılabileceğinin garantisini vermiyor LG. Telefonu değiştirirsen çöp oluyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Seneye 1.200 TL.Samsung'a laf edilirdi fiyatı hemen düşüyor diye maaşallah LG geçti Samsung'u.Kasası aliminyum veya çelik gibi bir malzem...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 3 yıl
15 dakika kutu açma videosu nedir yav, inceleme yaparken açın kutusnu çıkartın tek tek. Saçma sapan işler yapar oldu güzel dh
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeAr 3 yıl
6 ay önce arkadaşa lg4 aldık değişimden 4 tane yeni telefon geldi "4 tane diyorum bakın" LG'de kalite kontrol diye birşey yok sanırım. En sonunda para iadesi istedik onun için çırpınıyoruz tavsiye etmiyorum kimseye LG.
6 ay önce arkadaşa lg4 aldık değişimden 4 tane yeni telefon geldi "4 tane diyorum bakın" LG'de kalite kontrol diye birşey yok sanırım. En sonunda para iadesi i...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tgezer 3 yıl
Şu an herkes kutlusuna geri koyuyor G5 i.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prosedur- 3 yıl
Beyler bu g5 in dac aparatı nerde bulunur ? Hifi plus denen aparat ? Hiç bi yerde bulamadım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenko1905 3 yıl
Bu LG 360 vr gözlüğü aparat vs sayesinde iPhone de kullanma şansımız var mı arkadaşlar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_sky 3 yıl
Videoyu izleyemedim bir türlü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKİN 1881 3 yıl
Video youtube kanalına yüklenmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 3 yıl
CR360 Diğer telefonalrla en azından USB C bağlantısına sahip diğer markalarda da çalışabilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paardon 3 yıl
Videoyu hiç bir platformda izleyemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siaben33 3 yıl
Bi iki aya fiyat iner 1.999 a bi de o gösterdikleri aksesuarların hepsini de yanında hediye vermeyi denerler.. Ama yemez efendi s7 edgeyle yarışacaksın öyle antutu mantutu puanıymış kurtarmaz seni.. Gittigidiyorda 1130 a g4 var şuan sende ver elini 1500 g5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lnsurgent 3 yıl
g3 den g5 e geçmeye değermi? tabiki seneye 1200 olduğunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nexx45 3 yıl
yazalım da okuyun adamlar uzaya gidiyor bizim türktelecom türksel vadofon daha alt yapılarını yapmadılar burada merkezde internet veremiyorlar 3 çüde caddeye merkezde atmışlar internet portu 25 adet hani yatırım soruyorum sizlere vadofonda daha ilk aşamada şözleşmeyi yırtrım türktelecoma söylüyopruz öylecene bakıyorlar alt yapı yok merkez burası köy ilçe değil güldürmeyin bizi 4.5 g fiyazko olacak ondada alt yapı yok reklanların hepsini unutun tivitere yazsam yarın dikerler mühendislerini kapıma zamanım yok işten bir gün izinliydim o gün herşeyi öğrendim isveç 100 mgb dublex internet var Hollanda 200 mgb indirme 20 mgb yükleme var güldürmeyin bizleri en küçük ülkelerde bu hızlar 70 milyonluk türkiyede alt yapı fiyasko 4.5 gde gelecek olan fatıralara bir bakın bakalım ne olacak limit aşımlarında gerçekler budur eyer vadofon almanya ve ingilteredeki gibi türkiyeyede girmiş olsaydı hiç bir operatör kalmazdı bunu türkselede telefonda söyledim hatlı bütün telefonlarda yüksek fiyatlar geliyor onlarada söyledim her ay size ayrı talimatmı verecez yurtdışı bedava bu telefonlar araştırın bedava vadofon almanyada 20 euro artı telefon bedava saygılarımla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meta80 3 yıl
İncelemenizi beğendim.
Konu başlığındaki altıda=altında
360 derece kamerası ve 360 kamerası da mercek altında. bununda düzenlenmesi gerekiyor
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
15:12
Meizu M6 Note ilk bakış: 1500TL altı sınıfta yarışıyor
15,6b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
18:07
Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar
27,6b izlenme · 1 yıl
24:11
Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi
12,8b izlenme · 8 ay
10:55
Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor
8,1b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
17:46
Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler
14,7b izlenme · 9 ay
26:31
Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi
16,8b izlenme · 4 ay
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
21:50
Xiaomi Mi8 Pro mercek altında: Artan rekabete yanıt
7,6b izlenme · 7 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
16:54
Xiaomi Mi Mix 2S kutu açılışı ve ilk izlenimler
13,9b izlenme · 10 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
12:18
Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar
16,7b izlenme · 1 yıl
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
04:59
Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor
8,5b izlenme · 1 yıl
21:21
Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu?
20,8b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim