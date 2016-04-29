LG G5 kutusundan çıkıyor; 360 Cam ve 360 VR gözlük de mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin süper telefon sınıfındaki yeni amiral gemisi G5'i kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyoruz. Ayrıca 360 derece kamerası ve 360 kamerası da mercek altında.
LG'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu G5 elimize ulaştı ve bu videoda hem cihaza hem de kutu içeriğine bakıyoruz. Üstelik sadece G5 de değil, 360 Cam ve 360 VR gözlük akasesuarlarına da yakından bakıyoruz.
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Samsung'a laf edilirdi fiyatı hemen düşüyor diye maaşallah LG geçti Samsung'u.
Kasası aliminyum veya çelik gibi bir malzeme değil. Bildiğimiz plastik.
Neyse son kullanıcı için iyidir iyi.
Bu arada şu çıkartılabilir kamera deklanşörü vs boş iş. Zamanında Nokia ve Sony Ericsson denemişti. Ne oldu ? Fos oldu tabi. Kaldı ki bu aparatların LG G6 çıkınca kullanılabileceğinin garantisini vermiyor LG. Telefonu değiştirirsen çöp oluyor.