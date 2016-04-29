LG G5 kutusundan çıkıyor; 360 Cam ve 360 VR gözlük de mercek altında

LG'nin süper telefon sınıfındaki yeni amiral gemisi G5'i kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyoruz. Ayrıca 360 derece kamerası ve 360 kamerası da mercek altında.

LG'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu G5 elimize ulaştı ve bu videoda hem cihaza hem de kutu içeriğine bakıyoruz. Üstelik sadece G5 de değil, 360 Cam ve 360 VR gözlük akasesuarlarına da yakından bakıyoruz.