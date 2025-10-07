Giriş
    iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

    Xiaomi, kısa süre önce Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modelini tanıttı. Peki iPhone 17 Pro Max, en yakın rakibi Xiaomi 17 Pro Max karşısında neler sunuyor? İşte iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max

    iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 17 Pro Max modelini tanıtarak Ultra modelinden önce iddialı bir hamle yaptı. Peki Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro Max karşısında neler sunuyor?. Bu karşılaştırmada iPhone 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Pro Max'i tasarım, ekran, performans, kamera, batarya ve fiyat açısından detaylı şekilde ele alıyoruz.

    Tasarım & Ekran 📱

    Her iki cihaz da alüminyum çerçeve ve cam yapı tercih ediyor. iPhone 17 Pro Max, ısı dağılımını artırmak için yeni buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemiyle geliyor. Öte yandan Xiaomi 17 Pro Max, çift ekran tasarımı ile bu yıl büyük bir sürpriz yaptı. Arka yüzeyde 2,9 inç'lik özelleştirme imkanı sunan ikinci ekran bulunuyor.

    Ekran tarafında, iki model de 6,9 inç ekran büyüklüğünde. iPhone 17 Pro Max'te LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz yenileme hızıyla ve yaklaşık 3.000 nit parlaklığa kadar erişen tepe değer sunuyor. Xiaomi 17 Pro Max ise LTPO AMOLED panel, 120 Hz yenileme, 3.500 nit tepe parlaklık ve yüksek frekans PWM desteği gibi avantajlarla geliyor. Ayrıca Xiaomi 17 Pro Max'in (%92,3) iPhone 17 Pro Max'ten (%90,7) daha yüksek ekran kasa oranına sahip olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Xiaomi, çerçeveleri büyük oranda gizlemiş durumda. 

    • iPhone 17 Pro Max: 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), 1320×2868 piksel, 460 ppi, %90,7 ekran-kasa oranı, Ceramic Shield 2
    • Xiaomi 17 Pro Max: 6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3.500 nits (peak), 1200×2608 piksel, 416 ppi, %92,3 ekran-kasa oranı, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3, ikinci ekran 2,9 inç 596×976 piksel, 120 Hz

    Performans ⚡

    iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e sahip ilk cihaz konumunda ve benchmark testlerine göre Apple'ın A19 Pro'suna neredeyse eşdeğer. İşlemci, 3nm üretim süreci ve sekiz çekirdekli yapıda geliyor ve Adreno 840 GPU'dan güç alıyor. Cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanına sahip. Ayrıca yeni HyperAI araçları için bir Qualcomm Yapay Zeka Motoru da sunuyor.

    iPhone 17 ise, Apple'ın A19 yonga setinden güç alıyor. Yonga seti, 16 çekirdekli Neural Engine, altı çekirdekli bir CPU, beş çekirdekli bir GPU ve donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliklerine sahip. Ayrıca 512 GB'a kadar depolama alanı ve 12GB RAM ile birlikte geliyor ve Apple Intelligence (AI) araçlarına sahip. 

    Kısaca, Apple'ın A19 Pro yonga seti verimlilik ve tek çekirdek performansında güçlü sonuçlar sağlarken, Xiaomi 17 Pro Max’ta yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti çok çekirdekli performansta rakiplerini zorlayacak düzeyde.

    • iPhone 17 Pro Max: Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core CPU (2x4,26 GHz + 4xX.X GHz), Apple 6-core GPU, 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB depolama
    • Xiaomi 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), Octa-core (2x4,6 GHz + 6x3,62 GHz), Adreno 840 GPU, 12/16 GB RAM, 512 GB / 1 TB depolama

    Batarya & Şarj 🔋

    Xiaomi 17 Pro Max'in 7.500 mAh bataryası, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca ters şarj desteği de var. iPhone 17 Pro Max'te resmi rakamlar kesinlik kazanmasa da 5.000 mAh civarında bir pil tahmin ediliyor. Apple, hızlı şarj tarafında 50W'a kadar destek sunması bekleniyor ancak kablosuz şarj gücü daha sınırlı kalıyor. Kısaca Xiaomi 17 Pro Max burada açık ara rakibinin önünde.

    • iPhone 17 Pro Max: 4.823 / 5.088 mAh, PD3.2 kablolu, 50% 20 dk, 25W MagSafe/Qi2 kablosuz, 4,5W ters şarj
    • Xiaomi 17 Pro Max: 7.500 mAh, 100W kablolu, PD3.0, QC3+, PPS, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz

    Kamera 📷

    iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Her iki cihazda üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. iPhone 17 Pro Max optik stabilizasyon, LiDAR sensörü ve ProRes RAW desteğiyle güçlü video ve fotoğraf performansı sağlıyor. Xiaomi 17 Pro Max Leica iş birliğiyle 5x periskop telefoto ve büyük sensörlü kamera ile uzun odaklı çekimlerde avantaj sağlıyor.
    • Xiaomi 17 Pro Max: 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP periskop telefoto (5x optik zoom)
    • iPhone 17 Pro Max: 48 MP ana, 48 MP ultra geniş açı, 48 MP telefoto (4x optik zoom) + LiDAR
    • Videoda 8K, Dolby Vision, LOG video gibi gelişmiş özellikler her iki tarafta da dikkat çekiyor. Xiaomi, Leica işbirliği ile özellikle uzun odaklı çekimlerde avantaj sağlama hedefinde.

    Fiyat & Değer 💸

    Xiaomi 17 Pro Max'in Çin çıkış fiyatı yaklaşık 4.999 Yuan (701 dolar) olarak açıklandı. iPhone 17 Pro Max ise 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla geliyor.

    • iPhone 17 Pro Max: 799 dolar 119.999 TL (TR fiyatı)
    • Xiaomi 17: 701 dolar 70.000 TL (TR fiyatı tahmini)

    Sonuç

    iPhone 17 Pro Max ile Xiaomi 17 Pro Max, her yönüyle yüksek performans vaat ediyor. iPhone, yazılım optimizasyonu, ekosistem bağlantısı ve kamera dengesiyle güçlü bir tercih. Xiaomi ise pil kapasitesi, şarj hızı, ekran parlaklığı ve fiyat-performans açısından öne çıkıyor. Kullanıcı tercihi, uzun vadeli yazılım güncellemeleri mi yoksa donanım üstünlükleri mi daha önemli, buna göre şekillenecek.

    iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max 🆚
    Özellik iPhone 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max
    Ekran 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), 1320×2868 piksel, 460 ppi, %90,7 ekran-kasa oranı, Ceramic Shield 2 6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3.500 nits (peak), 1200×2608 piksel, 416 ppi, %92,3 ekran-kasa oranı, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3, ikinci ekran 2,9 inç 596×976 piksel, 120 Hz
    İşlemci Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core CPU (2x4,26 GHz + 4xX.X GHz), Apple 6-core GPU Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), Octa-core (2x4,6 GHz + 6x3,62 GHz), Adreno 840 GPU
    RAM 12GB 12/16GB
    Ana Kamera 48 MP, f/1.8, 24mm (ana), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 50 MP, f/1.7, 23mm (ana), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS
    İkinci Kamera 48 MP, f/2.8, 100mm (periskop telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 50 MP, f/2.6, 115mm (periskop telefoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom
    Üçüncü Kamera 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (geniş açı), 1/2.76", 0.64µm 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (geniş açı), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
    TOF 3D LiDAR scanner
    Video Yetenekleri 4K24/25/30/60/100/120fps, 1080p25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. 8K30fps (HDR), 4K30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p30/60/120/240/960fps, 720p1920fps, gyro-EIS
    Ön kamera 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm, PDAF
    SL 3D, (derinlik/biyometri sensör)    		 50 MP, f/2.2, 21mm, PDAF
    Batarya Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model
    Li-Ion 5088 mAh - eSIM model    		 Si/C Li-Ion 7500 mAh
    Yazılım iOS 26 Android 16 HyperOS 3.0
    Boyutlar ve Ağırlık 163.4 x 78 x 8.8 mm 233 gr 162.9 x 77.6 x 8 mm 219 gr
    Fiyat 799 dolar 119.999 TL (TR fiyatı) 701 dolar 70.000 TL (TR fiyatı tahmini)
