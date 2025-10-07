iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

Tasarım & Ekran 📱
Her iki cihaz da alüminyum çerçeve ve cam yapı tercih ediyor. iPhone 17 Pro Max, ısı dağılımını artırmak için yeni buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemiyle geliyor. Öte yandan Xiaomi 17 Pro Max, çift ekran tasarımı ile bu yıl büyük bir sürpriz yaptı. Arka yüzeyde 2,9 inç'lik özelleştirme imkanı sunan ikinci ekran bulunuyor.
Ekran tarafında, iki model de 6,9 inç ekran büyüklüğünde. iPhone 17 Pro Max'te LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz yenileme hızıyla ve yaklaşık 3.000 nit parlaklığa kadar erişen tepe değer sunuyor. Xiaomi 17 Pro Max ise LTPO AMOLED panel, 120 Hz yenileme, 3.500 nit tepe parlaklık ve yüksek frekans PWM desteği gibi avantajlarla geliyor. Ayrıca Xiaomi 17 Pro Max'in (%92,3) iPhone 17 Pro Max'ten (%90,7) daha yüksek ekran kasa oranına sahip olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Xiaomi, çerçeveleri büyük oranda gizlemiş durumda.
- iPhone 17 Pro Max: 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), 1320×2868 piksel, 460 ppi, %90,7 ekran-kasa oranı, Ceramic Shield 2
- Xiaomi 17 Pro Max: 6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3.500 nits (peak), 1200×2608 piksel, 416 ppi, %92,3 ekran-kasa oranı, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3, ikinci ekran 2,9 inç 596×976 piksel, 120 Hz
Performans ⚡
iPhone 17 ise, Apple'ın A19 yonga setinden güç alıyor. Yonga seti, 16 çekirdekli Neural Engine, altı çekirdekli bir CPU, beş çekirdekli bir GPU ve donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliklerine sahip. Ayrıca 512 GB'a kadar depolama alanı ve 12GB RAM ile birlikte geliyor ve Apple Intelligence (AI) araçlarına sahip.
Kısaca, Apple'ın A19 Pro yonga seti verimlilik ve tek çekirdek performansında güçlü sonuçlar sağlarken, Xiaomi 17 Pro Max’ta yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti çok çekirdekli performansta rakiplerini zorlayacak düzeyde.
- iPhone 17 Pro Max: Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core CPU (2x4,26 GHz + 4xX.X GHz), Apple 6-core GPU, 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB depolama
- Xiaomi 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), Octa-core (2x4,6 GHz + 6x3,62 GHz), Adreno 840 GPU, 12/16 GB RAM, 512 GB / 1 TB depolama
Batarya & Şarj 🔋
Xiaomi 17 Pro Max'in 7.500 mAh bataryası, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca ters şarj desteği de var. iPhone 17 Pro Max'te resmi rakamlar kesinlik kazanmasa da 5.000 mAh civarında bir pil tahmin ediliyor. Apple, hızlı şarj tarafında 50W'a kadar destek sunması bekleniyor ancak kablosuz şarj gücü daha sınırlı kalıyor. Kısaca Xiaomi 17 Pro Max burada açık ara rakibinin önünde.
- iPhone 17 Pro Max: 4.823 / 5.088 mAh, PD3.2 kablolu, 50% 20 dk, 25W MagSafe/Qi2 kablosuz, 4,5W ters şarj
- Xiaomi 17 Pro Max: 7.500 mAh, 100W kablolu, PD3.0, QC3+, PPS, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz
Kamera 📷
- Xiaomi 17 Pro Max: 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP periskop telefoto (5x optik zoom)
- iPhone 17 Pro Max: 48 MP ana, 48 MP ultra geniş açı, 48 MP telefoto (4x optik zoom) + LiDAR
- Videoda 8K, Dolby Vision, LOG video gibi gelişmiş özellikler her iki tarafta da dikkat çekiyor. Xiaomi, Leica işbirliği ile özellikle uzun odaklı çekimlerde avantaj sağlama hedefinde.
Fiyat & Değer 💸
Xiaomi 17 Pro Max'in Çin çıkış fiyatı yaklaşık 4.999 Yuan (701 dolar) olarak açıklandı. iPhone 17 Pro Max ise 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla geliyor.
- iPhone 17 Pro Max: 799 dolar 119.999 TL (TR fiyatı)
- Xiaomi 17: 701 dolar 70.000 TL (TR fiyatı tahmini)
Sonuç
iPhone 17 Pro Max ile Xiaomi 17 Pro Max, her yönüyle yüksek performans vaat ediyor. iPhone, yazılım optimizasyonu, ekosistem bağlantısı ve kamera dengesiyle güçlü bir tercih. Xiaomi ise pil kapasitesi, şarj hızı, ekran parlaklığı ve fiyat-performans açısından öne çıkıyor. Kullanıcı tercihi, uzun vadeli yazılım güncellemeleri mi yoksa donanım üstünlükleri mi daha önemli, buna göre şekillenecek.
|Özellik
|iPhone 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Pro Max
|Ekran
|6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), 1320×2868 piksel, 460 ppi, %90,7 ekran-kasa oranı, Ceramic Shield 2
|6,9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3.500 nits (peak), 1200×2608 piksel, 416 ppi, %92,3 ekran-kasa oranı, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3, ikinci ekran 2,9 inç 596×976 piksel, 120 Hz
|İşlemci
|Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core CPU (2x4,26 GHz + 4xX.X GHz), Apple 6-core GPU
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), Octa-core (2x4,6 GHz + 6x3,62 GHz), Adreno 840 GPU
|RAM
|12GB
|12/16GB
|Ana Kamera
|48 MP, f/1.8, 24mm (ana), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
|50 MP, f/1.7, 23mm (ana), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS
|İkinci Kamera
|48 MP, f/2.8, 100mm (periskop telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom
|50 MP, f/2.6, 115mm (periskop telefoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom
|Üçüncü Kamera
|50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (geniş açı), 1/2.76", 0.64µm
|48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (geniş açı), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
TOF 3D LiDAR scanner
|Video Yetenekleri
|4K24/25/30/60/100/120fps, 1080p25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec.
|8K30fps (HDR), 4K30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p30/60/120/240/960fps, 720p1920fps, gyro-EIS
|Ön kamera
|18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm, PDAF
SL 3D, (derinlik/biyometri sensör)
|50 MP, f/2.2, 21mm, PDAF
|Batarya
|Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model
Li-Ion 5088 mAh - eSIM model
|Si/C Li-Ion 7500 mAh
|Yazılım
|iOS 26
|Android 16 HyperOS 3.0
|Boyutlar ve Ağırlık
|163.4 x 78 x 8.8 mm 233 gr
|162.9 x 77.6 x 8 mm 219 gr
|Fiyat
|799 dolar 119.999 TL (TR fiyatı)
|701 dolar 70.000 TL (TR fiyatı tahmini)
