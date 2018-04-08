LG G7 nasıl görünecek? l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta LG G7'nin tasarımı olmak üzere öne çıkan gelişmeleri sizler için değerlendiriyor. Bakalım mobil dünyanın gündeminde hangi gelişmeler var.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu hafta LG G7'nin nasıl görüneceğinden Xiaomi'nin oyun odaklı telefon girişimine, HTC'nin yasaklanan reklamından Honor markasının Türkiye serüvenine kadar pek çok konuyu sizler için yorumluyoruz.
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Batarya performansı, ekran açık kalma süresi uzun olmalı yani OLED ekran olmalı.
İşlemcisi+grafik birimi kuvvetli olmalı, ısınmadan herşeyi oynatabilmeli ve 4k videolarda terlememeli.
Gaming teması cart curt hikaye. Hepsi aynı şekilde oynatıyor. farkı zaten gözle kim anlıyor? Para tuzağı.
Kamerası gece de iyi çekmeli ve hareketliyken de görüntüyü sabitlemeli.
Bellekleri doldursan da hıçkırmamalı, teklememeli.
Düşürsen de çatlamamalı, kırılmamalı.
Balık değiliz ve suyun altında yaşamıyoruz ama yağmurlu havada da çalışmalı ve ekran şaşırmamalı.
Kategori 10-12 bilmemkaç modem farketmez, zaten Türkiye'de 70-80 Mbit ortalama var ve çok ideal. 5.nci jenerasyon olsa ne olacak, olmasa ne olacak.
Janjanlı, kımıl kımıl, aynalı, yanar dönerli arkasını cam yapıyorsun ama kılıfla kullanılmak zorunda. Her tarafını titanyumdan da yapsan gene kılıf kullanacaksın soyulmasın diye.
Parmak kalınlığında çerçeveler kalktı artık, ekran kasa oranından bahsetmeye gerek yok.
En önemlisi de; en fazla 2500-3000 Lira arasında olmalı(3-4 sene evvel gözümdeki çıta 1500dü).
Kısaca; kurtarıcımız çinli markalar Xiaomi ve One Plus. Onlar da alın terimize tecavüz ederse mandıra filozofu gibi mi olacağız na yapacağız bilmiyorum.
G4 ve G6 engüzeL tasarımlı modelleri idi bana göre
Çok gecikmeden Nisan sonu sunar ve Mayıs başı da piyasaya girerse
biraz satış grafiği yükselebilir..
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps olması beklenir.
128/256/512 GB, 6 GB RAM olmasını bekleriz..
PİL sorununu çözerse 3000 sıkıntı bunun yerine 3600 veya 4000 pil gerekir. Ekran 2K da sıkıntı yaratıyor.Çentik bana göre gereksiz. (Quick Charge 4.0)ile de gelmesi artı olur.
Birde dikkat eden varmı bilmiyorum ama;
3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 burda 800 bandı arazide daha iyi görüşme sağlıyor..SONY koyuyor ama diğerleri koymuyor.
Sizin bugün burada htc reklamının yasaklanma haberinden farklı olarak tek bir gelişme olmuştu :)
Iphone kullanıcıları (fan mı demeliyim bilmiyorum) ingiltere'de isyan etmişlerdi :)
Htc kullanıcıları, çıkın isyan edin :)
Ey İngiltereeee! Sen kimsin yeaa ! Heavy metal'i sizden öğrenecek değiliz.
aha bu da reklam :)
aha bu da reklam vs gerçek hayat karşılaştırması
(Eski Lg zede)
Fransızcanın zararları