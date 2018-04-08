LG G7 nasıl görünecek? l Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta LG G7'nin tasarımı olmak üzere öne çıkan gelişmeleri sizler için değerlendiriyor. Bakalım mobil dünyanın gündeminde hangi gelişmeler var.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu hafta LG G7'nin nasıl görüneceğinden Xiaomi'nin oyun odaklı telefon girişimine, HTC'nin yasaklanan reklamından Honor markasının Türkiye serüvenine kadar pek çok konuyu sizler için yorumluyoruz.