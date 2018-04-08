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LG G7 nasıl görünecek? l Mobilite

1 yıl
5,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta LG G7'nin tasarımı olmak üzere öne çıkan gelişmeleri sizler için değerlendiriyor. Bakalım mobil dünyanın gündeminde hangi gelişmeler var.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu hafta LG G7'nin nasıl görüneceğinden Xiaomi'nin oyun odaklı telefon girişimine, HTC'nin yasaklanan reklamından Honor markasının Türkiye serüvenine kadar pek çok konuyu sizler için yorumluyoruz. 

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GeçerkenUğradı 1 yıl en beğenilen
Welcome back LG = bootlop, ghost screen vs.
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Jet lag 1 yıl
Dolar olmuş 4 lira. Akıllı telefonun mobilitesi mi kaldı?
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efyavas 1 yıl
Çentikli ghost screen 👏
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anduril25 1 yıl
"Çentikli telefon kullanmadan kötü diyen insan sayısı çok fazla var garip bir şekilde" demişsiniz de, bir telefonun tasarımının iyi ya da kötü olmasını değerlendirmek için telefonu kullanmak mı lazım? İnsanlar çentikli telefonların performansı kötü demiyor, tasarımı kötü diyor. Yeni bir araba gördüğünüzde dış tasarımı kötü olmuş derseniz, o arabanın sahibi size ya sürmeden nasıl anladın diyebilir mi?
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The Balance 1 yıl anduril25
iPhone 6 ilk durdurulduğunda çoğumuz çok kötü leş demiştik. Fakat zaman geçince öyle alıştık ki kimilerine çok güzel gelmeye başladı. Çentikte de olay alışmak yani. One Plus yöneticileri bile bunu çaktırmadan diyor yani alışın diye. Bu trend bu senenin kabusu yapacak bir şey yok.
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lvlono 1 yıl
Bu zamanda telefon dediğin;
Batarya performansı, ekran açık kalma süresi uzun olmalı yani OLED ekran olmalı.
İşlemcisi+grafik birimi kuvvetli olmalı, ısınmadan herşeyi oynatabilmeli ve 4k videolarda terlememeli.
Gaming teması cart curt hikaye. Hepsi aynı şekilde oynatıyor. farkı zaten gözle kim anlıyor? Para tuzağı.
Kamerası gece de iyi çekmeli ve hareketliyken de görüntüyü sabitlemeli.
Bellekleri doldursan da hıçkırmamalı, teklememeli.
Düşürsen de çatlamamalı, kırılmamalı.
Balık değiliz ve suyun altında yaşamıyoruz ama yağmurlu havada da çalışmalı ve ekran şaşırmamalı.
Kategori 10-12 bilmemkaç modem farketmez, zaten Türkiye'de 70-80 Mbit ortalama var ve çok ideal. 5.nci jenerasyon olsa ne olacak, olmasa ne olacak.
Janjanlı, kımıl kımıl, aynalı, yanar dönerli arkasını cam yapıyorsun ama kılıfla kullanılmak zorunda. Her tarafını titanyumdan da yapsan gene kılıf kullanacaksın soyulmasın diye.
Parmak kalınlığında çerçeveler kalktı artık, ekran kasa oranından bahsetmeye gerek yok.
En önemlisi de; en fazla 2500-3000 Lira arasında olmalı(3-4 sene evvel gözümdeki çıta 1500dü).
Kısaca; kurtarıcımız çinli markalar Xiaomi ve One Plus. Onlar da alın terimize tecavüz ederse mandıra filozofu gibi mi olacağız na yapacağız bilmiyorum.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
9000 TL'den gelmezse almayız
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ironman 1 yıl

G4 ve G6 engüzeL tasarımlı modelleri idi bana göre
Çok gecikmeden Nisan sonu sunar ve Mayıs başı da piyasaya girerse
biraz satış grafiği yükselebilir..
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps olması beklenir.
128/256/512 GB, 6 GB RAM olmasını bekleriz..
PİL sorununu çözerse 3000 sıkıntı bunun yerine 3600 veya 4000 pil gerekir. Ekran 2K da sıkıntı yaratıyor.Çentik bana göre gereksiz. (Quick Charge 4.0)ile de gelmesi artı olur.
Birde dikkat eden varmı bilmiyorum ama;
3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 burda 800 bandı arazide daha iyi görüşme sağlıyor..SONY koyuyor ama diğerleri koymuyor.
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eulogy 1 yıl
Vallaha ne kadar hatırlarsınız bilmiyorum, Iphone 3g telefonlarının reklamları İngiltere'de, telefonun bağlantı hızlarını olduğundan abartılı gösterdiği için yasaklanmıştı. Yine yanlış hatırlamıyorsam dh bunu haber yapmıştı.
Sizin bugün burada htc reklamının yasaklanma haberinden farklı olarak tek bir gelişme olmuştu :)
Iphone kullanıcıları (fan mı demeliyim bilmiyorum) ingiltere'de isyan etmişlerdi :)
Htc kullanıcıları, çıkın isyan edin :)
Ey İngiltereeee! Sen kimsin yeaa ! Heavy metal'i sizden öğrenecek değiliz.
aha bu da reklam :)

aha bu da reklam vs gerçek hayat karşılaştırması

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zolzauza 1 yıl
Lg hiç yeni telefon çıkarmasa daha hayırlı olur :)
(Eski Lg zede)
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Jet lag 1 yıl
Dolar olmuş 4 lira. Akıllı telefonun mobilitesi mi kaldı?
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intel7mix 1 yıl Jet lag
Kimse doların 4 tl olduğuna bakmıyor yinede alıyor
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gurguluk 1 yıl
erdi reis kıdem mi bastı banamı öyle geldi
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interwap 1 yıl
Kroniı anakart problemi ve kullanıcı hatası zamazingosu.
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Johan Elmander 1 yıl
Bir tek ben onö(r) diye okuyorum sanırım.
Fransızcanın zararları
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