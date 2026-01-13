Giriş
    Yeni Mumya filminden ilk fragman yayınlandı; Bu kez korku tarafı ön planda

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Mumya (The Mummy) filminden ilk framan yayınlandı. Korku tarafına ağırlık verecek olan yapım, önceki filmlerden çok farklı olacak.

    Yeni Mumya filminden beklenen fragman geldi; Bu kez korku tarafı ön planda Tam Boyutta Gör
    Özellikle 1999 ve 2001'de çıkan ilk iki filmiyle akıllarda yer eden Mumya (The Mummy) serisi, yıllar sonra farklı bir versiyonla beyaz perdeye dönüyor. Mumya markasını kullanarak sıfırdan yeni bir seri başlatmayı amaçlayan "Lee Cronin's The Mummy", 17 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak, Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros., dün ilk fragmanı paylaştı. Daha önce gelen haberlerde de belirtildiği gibi bu yeni film, macera odaklı eski yapımlardan da Tom Cruise'lu yeni versiyondan da epey farklı olacak.

    Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda Lee Cronin (Evil Dead Rise) oturuyor ki filmin adı da zaten buna referansta bulunuyor. Filmin yapımcılığını ise James Wan ve Jason Blum yapıyor. Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.

    Orijinal Mumya Serisi İçin de Bir Devam Filmi Hazırlanıyor

    Filmin doğrudan The Mummy olarak değil de "Lee Cronin's The Mummy" olarak pazarlanmasının başlıca sebebi, aslında şu anda ikinci bir Mumya filmi daha hazırlanıyor olması. Bu projeden tamamen bağımsız olarak ortaya çıkan o film, ana serinin devamı niteliğinde olacak. Hatta orijinal serinin başrol oyuncuları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz da geri dönecek. Henüz çekimlerine başlanmayan bu devam filmi, daha ileri bir tarihte çıkacak.

    Lee Cronin's The Mummy'ye geri dönecek olursak, korku tarafına ağırlık veren filmin konusu şöyle: "Sekiz yıl önce çölde kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, baba ölümcül bir ritüel gerçekleştirmek zorunda kalır... Her ne kadar bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

