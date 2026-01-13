Samsung One UI 8.5 yakında geliyor: İşte güncelleme alacak modeller ve yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.5 güncellemesini çok yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önce ilk beta sürümleri yayınlanan One UI 8.5, önceki ara güncellemelere kıyasla daha kapsamlı değişiklikler sunacak. Galaxy S26 lansmanının ardından güncellemenin, kısa süre içinde önce amiral gemisi modellere dağıtılması bekleniyor. İşte One UI 8.5 ile uyumlu modeller ve yenilikler...

One UI 8.5 yakında geliyor

Beta sürümlerine bakıldığında One UI 8.5, görsel arayüz tarafında daha derinlikli simgeler, yumuşak gölgeler ve yarı saydam öğelerle geliyor. Hızlı ayarlar paneli ise yeni sürümle birlikte daha esnek hâle dönüşecek. Kullanıcılar, anahtarların ve kaydırma çubuklarının yerleşimini tamamen özelleştirebiliyor. Kenardan kenara kaydırma desteği sayesinde boş alanlar ortadan kalkıyor ve panel daha verimli kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy AI tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Photo Assist artık kesintisiz düzenlemeye izin veriyor. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli silme, taşıma ve düzenleme araçlarını kaydetme zorunluluğu olmadan arka arkaya kullanabiliyor. Cihazlar arası bağlantı tarafında ise yeni "Depolama Paylaşımı" özelliği öne çıkacak.

Bu özellik sayesinde Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan Dosyalarım uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Auracast destekli ses yayını, telefonu kablosuz bir mikrofon gibi kullanma imkânı sunuyor. Diğer yenilikler arasında ise, dinamik kilit ekranı hava durumu, hırsızlık koruması ve yenilenmiş Kimlik Denetimi özellikleri yer alıyor.

One UI 8.5 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8'i destekleyen tüm Galaxy modellerine ulaşacak. Bu da Android 16'yı son sürüm olarak alacak cihazların dahi One UI 8.5’e yükseltileceği anlamına geliyor. İşte güncelleme alacak modeller:

Galaxy S serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

Galaxy Z Fold SE (Special Edition)

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)

Galaxy A07

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M34, M33

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M06

