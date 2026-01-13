Samsung One UI 8.5 yakında geliyor: İşte güncelleme alacak modeller ve yenilikler

One UI 8.5 yakında geliyor
Beta sürümlerine bakıldığında One UI 8.5, görsel arayüz tarafında daha derinlikli simgeler, yumuşak gölgeler ve yarı saydam öğelerle geliyor. Hızlı ayarlar paneli ise yeni sürümle birlikte daha esnek hâle dönüşecek. Kullanıcılar, anahtarların ve kaydırma çubuklarının yerleşimini tamamen özelleştirebiliyor. Kenardan kenara kaydırma desteği sayesinde boş alanlar ortadan kalkıyor ve panel daha verimli kullanılıyor.
Bu özellik sayesinde Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan Dosyalarım uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Auracast destekli ses yayını, telefonu kablosuz bir mikrofon gibi kullanma imkânı sunuyor. Diğer yenilikler arasında ise, dinamik kilit ekranı hava durumu, hırsızlık koruması ve yenilenmiş Kimlik Denetimi özellikleri yer alıyor.
One UI 8.5 güncellemesi alacak Samsung telefonlar
One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8'i destekleyen tüm Galaxy modellerine ulaşacak. Bu da Android 16'yı son sürüm olarak alacak cihazların dahi One UI 8.5’e yükseltileceği anlamına geliyor. İşte güncelleme alacak modeller:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7
- Galaxy Z Fold SE (Special Edition)
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab A9, Tab A9+
- Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25, A24
- Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)
- Galaxy A07
- Galaxy A06 (LTE/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
- Galaxy M36, M34, M33
- Galaxy M17, M16, M15
- Galaxy M07, M06