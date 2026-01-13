Giriş
    Samsung One UI 8.5 yakında geliyor: İşte güncelleme alacak modeller ve yenilikler

    One UI 8 dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından Samsung, Android 16 tabanlı bir sonraki büyük arayüz güncellemesi olan One UI 8.5 için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte uyumlu modeller ve yenilikler

    Samsung One UI 8.5 yakında geliyor: Uyumlu modeller ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8.5 güncellemesini çok yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önce ilk beta sürümleri yayınlanan One UI 8.5, önceki ara güncellemelere kıyasla daha kapsamlı değişiklikler sunacak. Galaxy S26 lansmanının ardından güncellemenin, kısa süre içinde önce amiral gemisi modellere dağıtılması bekleniyor. İşte One UI 8.5 ile uyumlu modeller ve yenilikler...

    One UI 8.5 yakında geliyor

    Beta sürümlerine bakıldığında One UI 8.5, görsel arayüz tarafında daha derinlikli simgeler, yumuşak gölgeler ve yarı saydam öğelerle geliyor. Hızlı ayarlar paneli ise yeni sürümle birlikte daha esnek hâle dönüşecek. Kullanıcılar, anahtarların ve kaydırma çubuklarının yerleşimini tamamen özelleştirebiliyor. Kenardan kenara kaydırma desteği sayesinde boş alanlar ortadan kalkıyor ve panel daha verimli kullanılıyor.

    Samsung One UI 8.5 yakında geliyor: Uyumlu modeller ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Photo Assist artık kesintisiz düzenlemeye izin veriyor. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli silme, taşıma ve düzenleme araçlarını kaydetme zorunluluğu olmadan arka arkaya kullanabiliyor. Cihazlar arası bağlantı tarafında ise yeni "Depolama Paylaşımı" özelliği öne çıkacak.

    Bu özellik sayesinde Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan Dosyalarım uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Auracast destekli ses yayını, telefonu kablosuz bir mikrofon gibi kullanma imkânı sunuyor. Diğer yenilikler arasında ise, dinamik kilit ekranı hava durumu, hırsızlık koruması ve yenilenmiş Kimlik Denetimi özellikleri yer alıyor.

    One UI 8.5 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

    One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8'i destekleyen tüm Galaxy modellerine ulaşacak. Bu da Android 16'yı son sürüm olarak alacak cihazların dahi One UI 8.5’e yükseltileceği anlamına geliyor. İşte güncelleme alacak modeller:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
    • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7
    • Galaxy Z Fold SE (Special Edition)
    • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite
    • Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
    • Galaxy Tab A11, Tab A11+
    • Galaxy Tab A9, Tab A9+
    • Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56, A55, A54, A53
    • Galaxy A36, A35, A34, A33
    • Galaxy A26, A25, A24
    • Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)
    • Galaxy A07
    • Galaxy A06 (LTE/5G)

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F56, F55, F54
    • Galaxy F36, F34
    • Galaxy F17, F16, F15
    • Galaxy F07, F06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
    • Galaxy M36, M34, M33
    • Galaxy M17, M16, M15
    • Galaxy M07, M06
