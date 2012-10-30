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LG Nexus 4 için kablosuz şarj aksesuarı Wireless Charging Orb duyuruldu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın 29 Ekim'de planladığı etkinliğin Sandy kasırgası nedeniyle iptal edilmesi sonrası, bir basın toplantısıyla duyurulan LG Nexus 4, 13 Kasım'da meraklıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

LG Nexus 4 modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse, 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, Corning Gorilla Glass 2 panel, 1.5GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 yongada sistemi, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+ iletişim teknolojisi, NFC, microUSB, SlimPort HDMI, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,100 mAh batarya saymak mümkün.

Cihazın özellikleri arasında bahsedilen kablosuz şarj uyumluluğu ise, özelliğin pratikte nasıl olacağı sorusunu gündeme getirmişti. Google, LG Nexus 4 için bir kablosuz şarj aksesuarı hazırladığını duyurdu.

Wireless Charging Orb adını alan aksesuar küre şeklinde bir şarj istasyonu. Yarım bir küre şeklinde tasarlanan ürün, telefon üzerine belirli bir açıda oturtulunca şarj etmeye başlıyor. Bu esnada cihazınız bir nevi ekran koruyucu olan DayDream moduna geçiyor.

Şarj esnasında kablolardan kurtulmak isteyen kullanıcıları hedefleyen Wireless Charging Orb ile ilgili bir fiyat veya satış bilgisi açıklanmadı. 

http://www.androidauthority.com/google-wireless-charging-orb-126767/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Tebrikler, en gereksiz ve en önemsiz mevzuya takılıp kalmayı topluca becerebilmişsiniz üstelik de senkronize bir şekilde.
Umarım bu abuk sabuk kablosuz şarj fikirleri yerine güneş enerjisiyle şarj edilebilme gibi faydalı işlere kafa yorarlar bir dahaki sefere ..
Bu arada cihazın fiyatı 1500 + olmazsa almayı düşünüyorum.
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TheLastNinja2 6 yıl
Tesla geldi aklıma, kablosuz elektrik iletimi üzerine düşselerdi şimdiye kadar ne güzellikler icat edilirdi...
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FERFEROS 6 yıl
erdemefe
haymatloshanNokianın ve bunun bu hamlesi gereksiz sanki,kabloyu telefona takmıyorsun ama şarj aparatına takıyorsun ne anladım ben böyle şarj olayından.Wi-fi üzerinden şarj olayı söyleniyordu bu olursa .ok hoş olur,öbür türlü pekte gerekli değil.
Önümüzdeki birkaç yüzyıl için bu çok mümkün görünmüyor rahmetli Faraday bütün ömrünü bu iş için harcamış ama pek bir yol katedememiş anca 2-3 santime enerji iletimini gerçekleştirmiş günümüzde de üstüne pek birşey koyulamadı

Hocam yüzyıl falan abartmışsın bence.Teknoloji hızla gelişiyor.1-2 yıl içinde ne olacağı belli olmaz.
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cengizhan1903 6 yıl
yakında asıl kablosuz şarjı hayata geçirirler
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meego 6 yıl
kimse nekadar hızda şarj ettiğini söylemiyor bu kablosuz şarjı 5 saate yaparsa ne anladım ben bundan
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bigdede 6 yıl
en az 5 yıllı var kablosuz şarj için
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lyridder 6 yıl
Yaşasın kablosuz ürünler:)
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WoXeD 6 yıl
kablosuz şarjın şuanki mantığı ile ortam içinde şarj mümkün değil.bunların hepsi ne nfc nede wireless kullanıyor.Aslında ortada bir trafo var.kaynakta (pad yada burdaki gibi bi stand) bobinler ile bir gerilim akım verilerek anyetik alan oluşturuluyor.Alıcı tarafındada gene belirli hesaplamalarla arka yüzeye geniş alana sarılmış bobin bulunuyor.ve kaynağın manyetik alanina girdiğinde aynı trafo çalışma mantığındaki gibi telefon tarafındaki sarımlarda bir gerilim indükleniyor (oluşuyor) esasen çok basit bir mantıkta işliyor olay.ihtiyaç duyulan akım düşük oldugu için iş görüyor.
Öte yandan padden farklı olarak böyle olması bence daha şık.bi dock ünitesine oturtmaktan farklı olarak izlediğim videolarda telefon manyetik olarak yapışıyor bu cihaza.yani bi padin üzerine bırakmaktan farksız ama daha şık.
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Sucuklu Pizza 6 yıl
Sidik yarıştırma. #Vol1
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KingOfShadows 6 yıl
Gereksiz olmuş.
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ressambdrm 6 yıl
alicoooo
çalışma masama adaptörü koyucam.ondan sonra eve geldiğimde telefon elimde odada iken.aynı odada.o esnada şarz edebilen bir teknoloji çıkmadığı sürece bu ürünler bence gerçekten gereksiz..ha kablo takıp biryere koymussun ha o standın üstüne koymussun. ki kablo takmak daha iyi en azından alıp kullanabiliyosun bunda oda olmaz..

Bu şarj ünitelerini ped şeklinde yaptıktan sonra çok kullanışlı olur. Örneğin ben gün içerisinde çok sık ofisi terkediyorum. Her ofisten çıktığımda telefonu yanıma alıyorum. Eğer telefonun şarjı az ise o zaman günde 30 kere kablo takıp çıkarıyorum. Gerçekten sıkıcı. Ama bir ped olsa telefonu bıraksam üzerine şarj olurken aynı zamanda nfc ile telefonuma bağlansa. Ne şarj ne de veri aktarımı için kablolarla uğraşmasam çok güzel olurdu.
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Zuko 6 yıl
Samsung'un kullandığı daha iyiydi sanki. Bez gibi bir şeyin üstüne koyup şarj edebiliyorduk. "O bez masada durur, masada işimizi yaparken telefon da şarj olur kendi kendine." şeklinde yorum yapmıştı biri zamanında.
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