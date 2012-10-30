LG Nexus 4 için kablosuz şarj aksesuarı Wireless Charging Orb duyuruldu





Google'ın 29 Ekim'de planladığı etkinliğin Sandy kasırgası nedeniyle iptal edilmesi sonrası, bir basın toplantısıyla duyurulan LG Nexus 4, 13 Kasım'da meraklıları ile buluşmaya hazırlanıyor.





LG Nexus 4 modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse, 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, Corning Gorilla Glass 2 panel, 1.5GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 yongada sistemi, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+ iletişim teknolojisi, NFC, microUSB, SlimPort HDMI, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,100 mAh batarya saymak mümkün.





Cihazın özellikleri arasında bahsedilen kablosuz şarj uyumluluğu ise, özelliğin pratikte nasıl olacağı sorusunu gündeme getirmişti. Google, LG Nexus 4 için bir kablosuz şarj aksesuarı hazırladığını duyurdu.





Wireless Charging Orb adını alan aksesuar küre şeklinde bir şarj istasyonu. Yarım bir küre şeklinde tasarlanan ürün, telefon üzerine belirli bir açıda oturtulunca şarj etmeye başlıyor. Bu esnada cihazınız bir nevi ekran koruyucu olan DayDream moduna geçiyor.





Şarj esnasında kablolardan kurtulmak isteyen kullanıcıları hedefleyen Wireless Charging Orb ile ilgili bir fiyat veya satış bilgisi açıklanmadı.

http://www.androidauthority.com/google-wireless-charging-orb-126767/