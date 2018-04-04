LG PUBG Tamgame Ligi’nin Mart ayı finalistleri belli oldu!

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PUBG Corp. tarafından geliştirilen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)’un, 40 Milyondan fazla oyuncusu ve Steam üzerinde 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoru bulunuyor. LG Electronics’in ana sponsorluğunda gerçekleşen, PUBG Corp. onaylı LG PUBG TAMGAME Ligi‘nin Mart ayı kazananları, Haziran ayında yapılacak Final Elemelerine adını yazdırdı ve ilk 4 takım sırasıyla 2.000$, 1.000$, 500$ ve 250$ değerinde para ödülünün sahibi oldu!

Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören LG PUBG TAMGAME Ligi’nin Mart ayı başvurularına gelen 750 takımdan fazla kayıt arasından seçilen 80 takım, Haziran ayında gerçekleşecek Final Elemelerine katılacak ilk 12 takım arasına girmek için kıran kırana mücadele verdi.

Maçların Türkiye Resmi PUBG Twitch kanalı twitch.tv/battlegroundstr üzerinden PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) severlere canlı olarak sunulduğu LG PUBG TAMGAME Ligi’nin Mart ayağı maçları 150.000’den fazla izlendi.

İşte LG PUBG TAMGAME Ligi Mart ayının para ödülünü kazanan ve büyük çarpışmaya adını yazdıran 12 takımı;

Dark Passage.Dominos (2.000$ Nakit Ödülü) GPay Ice Esports Club (1.000$ Nakit Ödülü) WEAS (500$ Nakit Ödülü) Plan-B Gaming (250$ Nakit Ödülü) Osh-tekk Warriors Galakticos ANT eSports Not Fair Best FriendS Invictum Phoenix Invictum Fox OzonGameArena

Mart ayı sıralamasının tamamına Ligin resmi sitesi www.pubgtgl.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Heyecan dolu LG PUBG TAMGAME Ligi’nin Nisan ayağında mücadele edecek 160 takım için kayıtlar 1 Nisan’da açıldı ve başvurular 11 Nisan’a kadar açık kalacak.

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