Epic Games'in yılbaşı ücretsiz oyunu belli oldu! 31 Aralık - 1 Ocak

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 30-31 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Chivalry 2

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Chivalry 2 erişime açıldı. Chivalry 2, destansı ortaçağ film savaşlarından esinlenen çok oyunculu birinci şahıs bir aksiyon oyunu.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 1 Ocak 2026 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

