2026 oyunseverler için dolu dolu bir yıl vadediyor. Başta GTA 6 olmak üzere heyecanla beklenen pek çok yapımın oyunseverlerle buluşacağı 2026 için daha şimdiden dikkat çekici pek çok oyun duyurulmuş durumda. Üstelik yıl ilerledikçe bunlara yenileri de eklenecektir. Diğer yandan, aynı Clair Obscur: Expedition 33 ve Blue Prince'te olduğu gibi, şu anda pek adını anmasak da çıktığında patlama yapan sürpriz yapımlar çıkacaktır.

2026'da Çıkacak En Dikkat Çekici Oyunlar 🎮

Bu listede 2026'da çıkacağı duyurulan oyunlar arasından en dikkat çekici olanlarını derledik. Half-Life 3 gibi 2026'da çıkabileceği konuşulsa da çıkış tarihi netleşmeyen yapımları ise değerlendirmeye almadık. İşte 2026'da çıkacak en dikkat çekici 30 oyun:

1️⃣ GTA VI

Tam Boyutta Gör 2026'da çıkacak en heyecan verici oyun şüphesiz ki GTA VI olacak. Normalde bu yıl çıkması beklenen oyunun 2026'da da çıkmayacağını düşünenler olsa da bu ihtimal şimdilik düşük görünüyor.

Tür : Aksiyon-Macera, Açık Dünya

: Aksiyon-Macera, Açık Dünya Çıkış Tarihi : 19 Kasım 2026

: 19 Kasım 2026 Platform: PlayStation 5, Xbox Series S/X

Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanda bunun ilk emarelerini görme şansı yakaladık. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçecek.

2️⃣ Phantom Blade Zero

Tam Boyutta Gör Crimson Desert gibi yıllardır beklenen bir diğer oyun olan Phantom Blade Zero da nihayet 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Çin merkezli S-Game tarafından geliştirilen oyun, özellikle dövüş mekanikleri ve akıcı animasyonlarıyla oldukça iddialı görünüyor.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 9 Eylül 2026

: 9 Eylül 2026 Platform: PC, PlayStation 5

Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.

3️⃣ Marvel’s Wolverine

Tam Boyutta Gör Marvel's Wolverine, daha önce Spider-Man oyunlarını da yapan Insomniac Games tarafından geliştirilmesiyle heyecan yaratıyor.

Tür : Aksiyon-Macera, Süper Kahraman

: Aksiyon-Macera, Süper Kahraman Çıkış Tarihi : Sonbahar 2026

: Sonbahar 2026 Platform: PlayStation 5

Yayınlanan ilk fragmanda Spider-Man oyunlarıyla benzerlikler olsa da bu kez çok daha kanlı bir macera bizi bekliyor gibi görünüyor. Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor.

4️⃣ Resident Evil Requiem

Tam Boyutta Gör Son yıllarda remake'lerle büyük başarı yakalayan Resident Evil serisi, yıllar sonra ana seriye yeni bir oyun ekliyor.

Tür : Korku, Survival (Hayatta Kalma)

: Korku, Survival (Hayatta Kalma) Çıkış Tarihi : 26 Şubat 2026

: 26 Şubat 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Bu kez hikâyenin merkezinde, FBI analisti Grace Ashcroft bulunuyor. Resident Evil evreninden tanıdığımız gazeteci Alyssa Ashcroft’un kızı olan Grace, annesinin gizemli ölümünü araştırırken kendisini Raccoon City’nin harabelerinde buluyor. Oyun, nükleer yıkımın ardından yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ lanetli bir bölge olarak kalan Raccoon City’de geçiyor. Serinin sevilen karakterlerinden Leon S. Kennedy de hikâyenin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol üstlenecek. Requiem’in, aksiyondan çok korku tarafına ağırlık veren bir oyun olması bekleniyor.

5️⃣ Crimson Desert

Yıllardır merakla beklenen Crimson Desert, nihayet 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Tabii yine sürpriz bir kararla ertelenmezse.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 19 Mart 2026

: 19 Mart 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Güney Kore merkezli Pearl Abyss stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, duyurulduğu ilk günden beri fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıryor olsa da Koreli bir stüdyonun böyle bir işin altından kalkıp kalkamayacağı konusunda hep bir soru işareti vardı. Ama Black Myth: Wukong gösterdi ki artık Asyalı stüdyolar da bu büyüklükte oyunları başarıyla kotarabiliyor. Bu yüzden Crimson Desert'tan beklentiler artık daha da yükselmiş durumda. Üstelik oyunu önceden deneme şansı yakalayanlar da bu beklentilerin boşuna olmadığını söylüyor. Crimson Desert, hem dünyasının büyüklüğü, hem de dövüş mekanikleriyle epey iddialı geliyor.

6️⃣ Fable

Tam Boyutta Gör 2012 yılından beri yeni oyunun yolunu gözleyen Fable hayranları, nihayet 2026'te bu isteklerine kavuşabilirler. Seriyi sıfırlayacak bir reboot olan oyunun 2027'ye kalması pekâlâ mümkün olsa da gelen son haberler 2026'ya işaret ediyor.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, Xbox Series S/X

İlk olarak 2020'de duyurulan yeni Fable oyunu, normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Fable'ın konusu ve oyun mekanikleri hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak TPS bakış açısından oynanan bir aksiyon RPG oyunu olacağını biliyoruz. Oyunun alpha versiyonunu görenler, gördüklerini The Witcher 3'e benzetiyorlar.

7️⃣ 007 First Light

Tam Boyutta Gör Adında bulunan 007 ibaresinden de anlayacağınız üzere bir James Bond oyunu olan 007 First Light, gerek konusu gerekse stüdyosuyla merak uyandırıyor. Çünkü bu James Bond oyununu, Hitman oyunlarını yapan IO Interactive hazırlıyor.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 27 Mayıs 2026

: 27 Mayıs 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

8️⃣ The Blood of Dawnwalker

Tam Boyutta Gör Tek kişilik bir RPG oyunu olan The Blood of Dawnwalker, The Witcher serisinde görev almış eski CD Projekt Red çalışanları tarafından geliştiriliyor.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyun, vampirlerin hüküm sürdüğü kurrgusal bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Bir "Dawnwalker", yani gün ışığında da gezebilen bir vampir olan ana karakterimiz Coen, hem ailesini kurtarmak hem de diyarı vampirlerin egemenliğinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişecek. The Blood of Dawnwalker, oyunculara izleyebilecekleri farklı yollar sunacak. Görevleri ne şekilde ya da ne sırayla yapacakları konusunda pek çok farklı seçeneğe sahip olan oyuncular, böylece kendi hikâyelerini kendileri şekillendirebilecekler.

9️⃣ Gears of War: E-Day

Tam Boyutta Gör Özellikle Xbox kullanıcıları için oldukça özel bir yere sahip olan Gears of War serisi yakında yeni bir oyunla geri dönecek. Gears of War: E-Day adını taşıyan bu oyun, seriyi geçmişe döndürecek.

Tür : Aksiyon-Macera, TPS Nişancı

: Aksiyon-Macera, TPS Nişancı Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, Xbox Series S/X

Xbox Series S/X'in yanı sıra PC'ye de gelecek olan Gears of War: E-Day, ilk oyunun 14 yıl öncesinde geçiyor. Serinin ana karakterlerinden olan Marcus Fenix ve Dom Santiago, canavarların yerin altında çıktığı ilk günlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. E-Day, Gears of War serisi için bir tür orijin hikâyesi görevi görecek.

🔟 Control Resonant

Tam Boyutta Gör 2019 yapımı Control, önümüzdeki yıl bir devam oyununa kavuşacak. Game Awards 2025 sırasında yayınlanan ilk fragmanına bakılırsa devam oyunu, çok daha büyük bir yapım olacak.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Control: Resonant, Remedy Entertainment’ın Control evrenini genişleten ve doğaüstü unsurları daha deneysel bir yapıyla ele alan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Psikokinetik güçler bu kez rezonans temelli yeteneklerle çeşitleniyor. Anlatı tarafında ise Remedy’nin alametifarikası olan atmosferik hikâye anlatımı korunacak gibi görünüyor.

11) Onimusha: Way of the Sword

Tam Boyutta Gör Özellikle 2000’lerin başında epey ses getiren Onimusha serisi, yıllar sonra yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Seri, bu yeni oyunla birlikte modern oyuncu beklentilerine uygun şekilde yeniden şekilleniyor.

Tür : Aksiyon-RPG, Hack & Slash

: Aksiyon-RPG, Hack & Slash Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyun, serinin köklerine sadık kalarak Sengoku döneminde geçen karanlık bir hikâye sunuyor. Hikâye yine insan dünyasını tehdit eden Genma adlı iblislerle verilen mücadele etrafında şekilleniyor ve oyuncular, klasik Onimusha oyunlarında olduğu gibi bir samurayı kontrol ediyor.Way of the Sword’un, zamanlama odaklı kılıç dövüşleri, karşı saldırılar ve daha akıcı bir aksiyon sistemiyle seriyi yeniden tanımlaması bekleniyor.

12) Nioh 3

Nioh 3, aksiyon-RPG türündeki en güçlü serilerinden birini bir kez daha sahneye taşıyacak. Nioh serisi özellikle zorluktan çekinmeyen oyuncular için özel bir yere sahip olduğu için, bu yeni oyun da heyecanla bekleniyor.

Tür : Aksiyon-RPG, Hack & Slash

: Aksiyon-RPG, Hack & Slash Çıkış Tarihi : 6 Şubat 2026

: 6 Şubat 2026 Platform: PC, PlayStation 5

Yeni Nioh oyunu, Tokugawa Takechiyo adlı genç bir savaşçının hikâyesine odaklanıyor. Takechiyo, Japonya’nın Sengoku döneminde hem siyasi entrikalarla hem de öte dünyadan iblislerle mücadele ederken, kendisine ihanet eden kardeşi Tokugawa Kunimatsu ile karşı karşıya geliyor. Nioh 3, samuray ve ninja savaş stilleri arasında anlık geçiş yapılabilmesine imkân tanıyacak.

13) Marvel 1943: Rise of Hydra

Tam Boyutta Gör Marvel 1943: Rise of Hydra, II. Dünya Savaşı yıllarında geçen bir Marvel oyunu olacak. Steve Rogers (Captain America), Hydra'yı durdurmak için Wakanda kralı Azzuri (Black Panther) ile güçlerini birleştirecek.

Tür : Aksiyon-Macera, Süper Kahraman

: Aksiyon-Macera, Süper Kahraman Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Son yıllarda Spider-Man ve Guardians of the Galaxy gibi dikkat çekici Marvel oyunları çıktığı için Marvel 1943'ten de beklentiler yüksek. Oyuna dair beklentileri yükselten bir diğer detay da projenin başında Amy Hennig'in olması. Zira kendisi Uncharted'ın yaratıcısı olarak tanınıyor. Bu yüzden bu oyunda nasıl bir iş ortaya koyacağı da merak konusu.

14) Slay the Spire 2

Tam Boyutta Gör Roguelike elementleriyle benzeli kart oyunlarının öncüsü olan Slay the Spire, pek çok oyunsever için son yılların en hoş sürprizlerinden biriydi. Bu yüzden devam oyunundan da beklentiler epey yüksek.

Tür : Roguelike kart oyunu

: Roguelike kart oyunu Çıkış Tarihi : Mart 2026 (Erken erişim)

: Mart 2026 (Erken erişim) Platform: PC

Yeni bir oyun motoruyla geliştirilen Slay the Spire 2, özellikle indie (bağımsız) oyun meraklıları için 2026'in en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Bu kez hikâye, ilk oyundan yaklaşık 1000 yıl sonrasında geçiyor. Spire yeniden ortaya çıkmış durumda ve oyuncular bu kez tamamen yeni karakterlerle kuleyi tırmanmaya çalışıyor. Oyunun erken erişim sürümü PC'ye yönelik olarak çıkacak. Oyunun 2026'da konsollara gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil.

15) ZERO PARADES: For Dead Spies

Tam Boyutta Gör ZERO PARADES: For Dead Spies, Disco Elysium’un arkasındaki stüdyo olan ZA/UM'un yeni hikâye odaklı casus-RPG’si olarak yılın en merak edilen yapımlarından biri.

Tür : RPG

: RPG Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5

Entrika, ihanet ve psikolojik gerilimle bezeli bir şehirde geçen ZERO PARADES'te oyuncular, oyuncular seçimlerinin karakterin hem ilişkilerini hem de zihinsel durumunu doğrudan etkileyeceği bir deneyim yaşayacaklar. Hikâyenin merkezinde, geçmişi pişmanlıklarla dolu bir dedektif olan Hershel Wilk yer alacak.

16) Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tam Boyutta Gör Bir efsaneyi başlatan ilk Tomb Raider oyunu, yıllar sonra remake'iyle geri dönüyor. Sadece cilalanmayıp, en baştan yeniden yapılan oyun, özellikle o eski Tomb Raider oyunlarını özleyenler için 2026'nın en dikkat çekici oyunlarından biri olacak.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Crystal Dynamics ile Polonya merkezli Flying Wild Hog'un ortak çalışması olan oyun, Unreal Engine 5'i kullanarak ilk oyunun yenilenmiş bir versiyonunu sunuyor. Keşif ve bulmaca çözmenin ön planda olduğu bu klasikleşmiş oyunda, Lara Croft Peru ormanlarından Yunan harabelerine, Mısır çöllerinden gizemli Atlantis'e uzanan bir yolculuğa çıkıyor.

17) Halo: Campaign Evolved

Tam Boyutta Gör Aynı Tomb Raider serisi gibi Halo serisi de 2026'da ilk oyununun yenilenmiş versiyonunu oyunseverlere sunacak. Halo: Campaign Evolved, 2001'de çıkan ilk Halo oyununun yeniden yapımı olarak dikkat çekiyor..

Tür : Nişancı (FPS)

: Nişancı (FPS) Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Master Chief'in efsanevi ilk macerasının Unreal Engine 5 ile sıfırdan yeniden inşa edildiği Halo: Campaign Evolved, Xbox ile özdeşleşen bu seriyi PlayStation'a da taşıyacak. Halo Studios'un (eski adıyla 343 Industries) imzasını taşıyan bu remake, orijinal hikâyeyi HD görseller, yenilenmiş sinematikler ve geliştirilmiş oynanış mekanikleriyle zenginleştirirken, orijinal versiyonda olmayan üç yeni görev de ekleyecek. Ayrıca oyunda iki kişilik lokal co-op ve dört kişilik online co-op seçenekleri de olacak.

18) Forza Horizon 6

Tam Boyutta Gör Xbox'ın başlıca serilerinden olan Forza Horizon'ın 2026'da yeni oyunuyla geri dönmesi bekleniyor. Üstelik bu kez oyun sadece Xbox'a değil, PlayStation'a da gelecek.

Tür : Yarış

: Yarış Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Horizon serisinin yeni rotası Japonya! Forza Horizon 6'da oyunculara Tokyo’nun neon ışıkları, kırsal bölgelerin sakin yolları ve ikonik Mount Fuji gibi doğal güzelliklerle dolu bir açık dünya haritası sunulacak. Oyun, Japonya’nın zengin otomobil kültürünü ve sezonlara bağlı değişen çevresel unsurları ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

19) Clockwork Revolution

Tam Boyutta Gör Clockworkd Revolution, özellikle RPG tutkunları için 2026'nın en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Xbox Showcase'te gösterilen demo, oyuncu tercihlerinin hikâye üzerinde büyük etkisi olacağını gösteriyor.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, Xbox Series S/X

Steampunk türündeki Clockworld Revolution, Viktorya dönemi estetiğini distopik bir devrim hikâyesiyle birleştiriyor. Hikâyenin merkezinde, ağır mekanik uzuvlara sahip bir suikastçı olan Elias Crowe bulunuyor; Elias, baskıcı bir imparatorluğa karşı yükselen bir isyanda hem kendi geçmişiyle hem de makinelerle karşı karşıya geliyor. Yayınlanan fragmanlar, zaman üzerinde yapılacak oynamaların hikâyeyi farklı şekillere sokacağını gösteriyor. Oyuncular geçmişte yaptıkları değişikliklerle, geleceğe yön verecek.

20) Squadron 42

Tam Boyutta Gör Yıllardır parça parça büyütülen Star Citizen evreninin tek kişilik ilk oyunu olan Squadron 42'nin nihayet 2026'da çıkması beklenyior. Çıkış tarihi hâlâ netleşmemiş olsa da, son dönemde paylaşılan içerikler, 10 yıldır beklenen oyunun artık sona yaklaştığı izlenimini veriyor.

Tür : Uzay Simülasyonu, MMO

: Uzay Simülasyonu, MMO Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC

Squadron 42, insanlığın uzaydaki en büyük gücü olan United Empire of Earth (UEE) saflarında geçen sinematik bir savaş hikâyesi anlatıyor. Oyuncular, seçkin bir askeri filonun parçası olarak galaksiyi tehdit eden Vanduul ırkına karşı verilen büyük çatışmanın içine atılıyor. Squadron 42’nin oyuncu kadrosunda Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Andy Serkis, Henry Cavill gibi dikkat çekici isimler bulunuyor.

21) The Duskbloods

Tam Boyutta Gör Armored Core, Dark Souls, Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, 2026'da yepyeni bir oyun çıkaracak. Ne var ki bu oyun Nintendo Switch 2'ye özel olacak.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: Switch 2

Multiplayer bir RPG olacağı açıklanan The Duskbloods hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak paylaşılan ilk bilgiler oyunun vampirlerle ya da vampir benzeri yaratıklarla ilgili olacağını gösteriyor. Oynanış mekaniklerinin ise From Software'ın diğer oyunlarıyla benzer olacağı belirtiliyor. Bu da soulslike türünde yeni bir oyununun bizi beklediği anlamına geliyor. Zira stüdyonun oyunları bugün artık "soulslike" olarak bilinen koca bir alt tür yaratmış durumda.

22) Pragmata

Tam Boyutta Gör Capcom'un yıllar sonra çıkaracağı ilk özgün oyun olan Pragmata, oyuncuların merakını cezbetmiş durumda. Ancak oyuna karşı heyecanlı olduğu kadar temkinli de bir bekleyiş var. Çünkü günün sonunda tam olarak nasıl bir oyunla karşılaşacağımız hâlâ netleşmiş değil.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 24 Nisan 2026

: 24 Nisan 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Yakın gelecekte Ay’da kurulmuş bir araştırma tesisinde geçen oyunda iki ana karakter bulunuyor: Özel astronot kıyafeti sayesinde pek çok yeteneğe sahip olan Hugh ve yanında taşıdığı kız çocuğu görünümlü android Diana. İkili, kontrolden çıkmış yapay zekâ sistemleri ve düşman makinelerle dolu bu izole ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Pragmata’nın en ayırt edici yönü, Hugh ve Diana arasındaki iş birliğini doğrudan oynanışa yansıtması. Diana’nın hackleme ve sistemleri ele geçirme gibi kabiliyetleri oynanışın önemli bir parçası olacak Capcom’un açıklamalarına göre Pragmata, aksiyonun yanı sıra hikâye anlatımı ve atmosferiyle de klasik bilim kurgu hissini ön plana çıkaran bir deneyim sunmayı hedefliyor.

23) Saros

Tam Boyutta Gör PlayStation 5'e özel olarak çıkacak Saros, Returnal ile beğeni toplayan Housemarque’un yeni oyunu olarak 2026’nın en merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Çıkış Tarihi : 30 Nisan 2026

: 30 Nisan 2026 Platform: PlayStation 5

Oyun, sürekli bir güneş tutulması altında kalan Carcosa gezegeninde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu düşman gezegende hayatta kalmaya çalışan Arjun Devraj adlı bir karakter bulunuyor; karaktere hem oyun hem de dizi dünyasından tanınan Rahul Kohli hayat veriyor. Saros, tematik olarak döngü, ölüm ve yeniden doğuş kavramlarını merkeze alırken, oynanış tarafında Housemarque’un alametifarikası hâline gelen hızlı üçüncü şahıs aksiyonunu daha hikâye odaklı bir yapıyla sunmayı hedefliyor.

24) Reanimal

Tam Boyutta Gör Reanimal, Little Nightmares I ve II'yi yapan isimlerin elinden çıkmasıyla dikkat çekiyor. Little Nightmares III'teki yokluğu fazlasıyla hissedilen ekip, Reanimal ile oyunculara benzer bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Tür : Korku, Platform

: Korku, Platform Çıkış Tarihi : 13 Şubat 2026

: 13 Şubat 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Oyunun merkezinde, kayıp arkadaşlarını kurtarmak için cehennem gibi bir adada yolculuk eden iki kardeş bulunuyor. İkili, önce tekneyle sonra karada ilerlerken hem karanlık sırları çözmek hem de korkunç yaratıklardan ve tehlikelerden kaçmak zorunda kalıyor. Reanimal, tek başına oynanabildiği gibi iki kişi de oynanabiliyor ki oyunda local co-op (tek konsoldan iki kolla oynama) desteği de bulunuyor.

25) Subnautica 2

Tam Boyutta Gör Oyuncuları okyanusun derinliklerinde bir hayatta kalma mücadelesine ortak eden Subnautica, sekiz yıl sonra bir devam oyununa kavuşuyor. İlk oyunun yaratıcılarının stüdyodan ayrılmış olması oyuna dair soru işaretleri yaratsa da Subnautica 2 yılın merakla beklenen oyunları arasında kalmaya devam ediyor.

Tür : Aksiyon-Macera, Survival (hayatta kalma)

: Aksiyon-Macera, Survival (hayatta kalma) Çıkış Tarihi : 2026 (erken erişim)

: 2026 (erken erişim) Platform: PC, Xbox Series S/X

Oyuncular bu kez derin sularda hem çevresel tehlikelerle hem de bilinmeyen deniz canlılarının davranışlarıyla mücadele eden bir bilim insanını kontrol edecek. Subnautica 2, önceki oyuna kıyasla çok daha büyük ve çeşitli biyomlar sunacak. Ayrıca gelişmiş inşa sistemleri ile oyuncuların kendi üslerini ve araçlarını daha detaylı kişiselleştirmesine olanak verileceği belirtiliyor.

26) High on Life 2

Tam Boyutta Gör 2026'da devam oyununu göreceğimiz bir diğer yapım da High on Life olacak. Renkli tonu ve muzip tavrıyla dikkat çeken oyun, bu yeni yapımda da o tonu koruyacak.

Tür : Aksiyon-Macera, FPS (nişancı)

: Aksiyon-Macera, FPS (nişancı) Çıkış Tarihi : 13 Şubat 2026

: 13 Şubat 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Önceki oyunun beş yıl sonrasında geçen High On Life 2, oyuncuları yine ödül avcısı rolüne koyuyor. High on Life 2, yüksek tempolu FPS nişancılığını, konuşan silahlar ve renkli dünyalarla birleştiriyor. Bu yeni oyunda oyuncular artık kaykay kullanarak hareket edebiliyor olacak ki bu mekanik savaş dinamiklerini de değiştirecek.

27) Mortal Shell II

İlk oyunu 2020 yılında çıkan Mortal Shell serisi, önümüzdeki yıl çok daha iddialı bir devam oyunuyla geri dönecek.

Tür : Aksiyon-RPG, Soulslike

: Aksiyon-RPG, Soulslike Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

İlk Mortal Shell, soulslike türüne özgün mekanikleri ve karanlık atmosferiyle kendine has bir hayran kitlesi yaratmıştı. Devam oyunu da yine soulslike türüne yakın duran bir deneyim sunacak. Oyuncular Harbinger adı verilen bir karakterle, eski savaşçıların bedenlerini ele geçirerek onların benzersiz güç ve yeteneklerini kullanabilecekler. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bu kez karakter çeşitliliğinin daha fazla olacağını gösteriyor.

28) Directive 8020

Tam Boyutta Gör Directive 8020, Until Dawn ve The Quarry gibi oyunları da yapan Supermassive Game'in nThe Dark Pictures Anthology serisindeki beşinci oyun.

Tür : İnteraktif Drama, Korku

: İnteraktif Drama, Korku Çıkış Tarihi : 2026'nın ilk çeyreği

: 2026'nın ilk çeyreği Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Directive 8020, stüdyoyla özdeşleşen sinematik anlatı ve seçim odaklı oynanışı koruyor ama bu kez korkudan biraz uzaklaşıp bilim kurgu türüne kayarak seriyi uzayın derinliklerine taşıyor.

29) Valor Mortis

Tam Boyutta Gör Ghostrunner serisinin geliştiricisi One More Level tarafından geliştirilen Valor Mortis, FPS türünde bir soulslike oyunu olarak dikkat çekiyor.

Tür : Aksiyon-RPG, Soulslike

: Aksiyon-RPG, Soulslike Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyun, Napolyon Savaşları sırasında, alternatif bir evrende geçiyor. Oyuncular William adlı bir Fransız askerini kontrol ediyor. William, savaşta ölen bir asker olarak yeniden diriliyor; ancak bu yeniden doğuş onu doğaüstü güçlerle karşı karşıya getiriyor Oyuncular, kılıç, barutlu silahlar ve doğaüstü yeteneklerin birleşimiyle hem grotesk düşmanlarla hem de düşman hattının gerisindeki insanlarla savaşmak zorunda kalıyor.

30) Replaced

Tam Boyutta Gör Indie oyun tarafında 2026'nın en dikkat çekici oyunlarından biri de 2D bir platform oyunu olan Replaced olacak.

Tür : Platform, Aksiyon

: Platform, Aksiyon Çıkış Tarihi : 12 Mart 2026

: 12 Mart 2026 Platform: PC, Xbox Series S/X

Oyun, cyberpunk esintli bir dünyada, Phoenix City adlı yozlaşmış bir metropolde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bir insan bedenine hapsolmuş yapay zekâ REACH bulunuyor. REACH, hem insan gibi yaşamayı öğrenmeye çalışıyor hem de şehri yöneten karanlık güçlerle baş etmeye çalışıyor. REPLACED, 2.5D perspektiften oynanan, akıcı animasyonlara sahip aksiyon-platform yapısıyla dikkat çekiyor;

Söylentileri Dolaşanlar ve 2027'ye Kalması Beklenenler

Tam Boyutta Gör Valve'nin Half-Life 3'ü nihayet 2026'da çıkaracağı söylentileri bir süredir dolaşıyor ama bunlar şimdilik söylentiden ibaret. 2026'da çıkabileceği konuşulsa da henüz resmi bir açıklama duymadığımız bir diğer oyun da Assassin's Creed: Black Flag'in remake'i. Aynı şekilde Prince of Persia: The Sands of Time remake'in de 2026'da çıkabileceği konuşuluyor ama onunla ilgili de somut bir açıklama yok. Gothic ve Deus Ex'in remake'leri de 2026'da çıkabilir ama onlar da henüz kesinleşmiş değil.

Diğer yandan bir de henüz çıkış tarihi açıklanmasa da 2027'den önce çıkması zor görünen oyunlar var. Bunların başında BioShock'un yaratıcısı tarafından hazırlanan Judas geliyor. Bugüne kadar Türkiye'den çıkan en dikkat çekici oyunlardan biri olan Black State, 2027'ye kalacak gibi görünen bir diğer oyun. Aynı şekilde, Mass Effect'e benzetilen Exodus da 2027'den önce çıkmayacak gibi duruyor. Owlcat Games tarafından hazırlanan The Expanse. Osiris Reborn da muhtemelen 2027'ye kalacak. Normalde 2025'te çıkması beklenen Ark 2 ise en son 2028'e ertelendi.

