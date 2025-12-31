2026 oyunseverler için dolu dolu bir yıl vadediyor. Başta GTA 6 olmak üzere heyecanla beklenen pek çok yapımın oyunseverlerle buluşacağı 2026 için daha şimdiden dikkat çekici pek çok oyun duyurulmuş durumda. Üstelik yıl ilerledikçe bunlara yenileri de eklenecektir. Diğer yandan, aynı Clair Obscur: Expedition 33 ve Blue Prince'te olduğu gibi, şu anda pek adını anmasak da çıktığında patlama yapan sürpriz yapımlar çıkacaktır.
2026'da Çıkacak En Dikkat Çekici Oyunlar 🎮
Bu listede 2026'da çıkacağı duyurulan oyunlar arasından en dikkat çekici olanlarını derledik. Half-Life 3 gibi 2026'da çıkabileceği konuşulsa da çıkış tarihi netleşmeyen yapımları ise değerlendirmeye almadık. İşte 2026'da çıkacak en dikkat çekici 30 oyun:
1️⃣ GTA VI
- Tür: Aksiyon-Macera, Açık Dünya
- Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2026
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series S/X
Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanda bunun ilk emarelerini görme şansı yakaladık. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçecek.
2️⃣ Phantom Blade Zero
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 9 Eylül 2026
- Platform: PC, PlayStation 5
Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.
3️⃣ Marvel’s Wolverine
- Tür: Aksiyon-Macera, Süper Kahraman
- Çıkış Tarihi: Sonbahar 2026
- Platform: PlayStation 5
Yayınlanan ilk fragmanda Spider-Man oyunlarıyla benzerlikler olsa da bu kez çok daha kanlı bir macera bizi bekliyor gibi görünüyor. Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor.
4️⃣ Resident Evil Requiem
- Tür: Korku, Survival (Hayatta Kalma)
- Çıkış Tarihi: 26 Şubat 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Bu kez hikâyenin merkezinde, FBI analisti Grace Ashcroft bulunuyor. Resident Evil evreninden tanıdığımız gazeteci Alyssa Ashcroft’un kızı olan Grace, annesinin gizemli ölümünü araştırırken kendisini Raccoon City’nin harabelerinde buluyor. Oyun, nükleer yıkımın ardından yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ lanetli bir bölge olarak kalan Raccoon City’de geçiyor. Serinin sevilen karakterlerinden Leon S. Kennedy de hikâyenin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol üstlenecek. Requiem’in, aksiyondan çok korku tarafına ağırlık veren bir oyun olması bekleniyor.
5️⃣ Crimson Desert
- Tür: Aksiyon-Macera
- Çıkış Tarihi: 19 Mart 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Güney Kore merkezli Pearl Abyss stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, duyurulduğu ilk günden beri fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıryor olsa da Koreli bir stüdyonun böyle bir işin altından kalkıp kalkamayacağı konusunda hep bir soru işareti vardı. Ama Black Myth: Wukong gösterdi ki artık Asyalı stüdyolar da bu büyüklükte oyunları başarıyla kotarabiliyor. Bu yüzden Crimson Desert'tan beklentiler artık daha da yükselmiş durumda. Üstelik oyunu önceden deneme şansı yakalayanlar da bu beklentilerin boşuna olmadığını söylüyor. Crimson Desert, hem dünyasının büyüklüğü, hem de dövüş mekanikleriyle epey iddialı geliyor.
6️⃣ Fable
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, Xbox Series S/X
İlk olarak 2020'de duyurulan yeni Fable oyunu, normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Fable'ın konusu ve oyun mekanikleri hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak TPS bakış açısından oynanan bir aksiyon RPG oyunu olacağını biliyoruz. Oyunun alpha versiyonunu görenler, gördüklerini The Witcher 3'e benzetiyorlar.
7️⃣ 007 First Light
- Tür: Aksiyon-Macera
- Çıkış Tarihi: 27 Mayıs 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.
8️⃣ The Blood of Dawnwalker
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyun, vampirlerin hüküm sürdüğü kurrgusal bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Bir "Dawnwalker", yani gün ışığında da gezebilen bir vampir olan ana karakterimiz Coen, hem ailesini kurtarmak hem de diyarı vampirlerin egemenliğinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişecek. The Blood of Dawnwalker, oyunculara izleyebilecekleri farklı yollar sunacak. Görevleri ne şekilde ya da ne sırayla yapacakları konusunda pek çok farklı seçeneğe sahip olan oyuncular, böylece kendi hikâyelerini kendileri şekillendirebilecekler.
9️⃣ Gears of War: E-Day
- Tür: Aksiyon-Macera, TPS Nişancı
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, Xbox Series S/X
Xbox Series S/X'in yanı sıra PC'ye de gelecek olan Gears of War: E-Day, ilk oyunun 14 yıl öncesinde geçiyor. Serinin ana karakterlerinden olan Marcus Fenix ve Dom Santiago, canavarların yerin altında çıktığı ilk günlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. E-Day, Gears of War serisi için bir tür orijin hikâyesi görevi görecek.
🔟 Control Resonant
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Control: Resonant, Remedy Entertainment’ın Control evrenini genişleten ve doğaüstü unsurları daha deneysel bir yapıyla ele alan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Psikokinetik güçler bu kez rezonans temelli yeteneklerle çeşitleniyor. Anlatı tarafında ise Remedy’nin alametifarikası olan atmosferik hikâye anlatımı korunacak gibi görünüyor.
11) Onimusha: Way of the Sword
- Tür: Aksiyon-RPG, Hack & Slash
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyun, serinin köklerine sadık kalarak Sengoku döneminde geçen karanlık bir hikâye sunuyor. Hikâye yine insan dünyasını tehdit eden Genma adlı iblislerle verilen mücadele etrafında şekilleniyor ve oyuncular, klasik Onimusha oyunlarında olduğu gibi bir samurayı kontrol ediyor.Way of the Sword’un, zamanlama odaklı kılıç dövüşleri, karşı saldırılar ve daha akıcı bir aksiyon sistemiyle seriyi yeniden tanımlaması bekleniyor.
12) Nioh 3
- Tür: Aksiyon-RPG, Hack & Slash
- Çıkış Tarihi: 6 Şubat 2026
- Platform: PC, PlayStation 5
Yeni Nioh oyunu, Tokugawa Takechiyo adlı genç bir savaşçının hikâyesine odaklanıyor. Takechiyo, Japonya’nın Sengoku döneminde hem siyasi entrikalarla hem de öte dünyadan iblislerle mücadele ederken, kendisine ihanet eden kardeşi Tokugawa Kunimatsu ile karşı karşıya geliyor. Nioh 3, samuray ve ninja savaş stilleri arasında anlık geçiş yapılabilmesine imkân tanıyacak.
13) Marvel 1943: Rise of Hydra
- Tür: Aksiyon-Macera, Süper Kahraman
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Son yıllarda Spider-Man ve Guardians of the Galaxy gibi dikkat çekici Marvel oyunları çıktığı için Marvel 1943'ten de beklentiler yüksek. Oyuna dair beklentileri yükselten bir diğer detay da projenin başında Amy Hennig'in olması. Zira kendisi Uncharted'ın yaratıcısı olarak tanınıyor. Bu yüzden bu oyunda nasıl bir iş ortaya koyacağı da merak konusu.
14) Slay the Spire 2
- Tür: Roguelike kart oyunu
- Çıkış Tarihi: Mart 2026 (Erken erişim)
- Platform: PC
Yeni bir oyun motoruyla geliştirilen Slay the Spire 2, özellikle indie (bağımsız) oyun meraklıları için 2026'in en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Bu kez hikâye, ilk oyundan yaklaşık 1000 yıl sonrasında geçiyor. Spire yeniden ortaya çıkmış durumda ve oyuncular bu kez tamamen yeni karakterlerle kuleyi tırmanmaya çalışıyor. Oyunun erken erişim sürümü PC'ye yönelik olarak çıkacak. Oyunun 2026'da konsollara gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil.
15) ZERO PARADES: For Dead Spies
- Tür: RPG
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5
Entrika, ihanet ve psikolojik gerilimle bezeli bir şehirde geçen ZERO PARADES'te oyuncular, oyuncular seçimlerinin karakterin hem ilişkilerini hem de zihinsel durumunu doğrudan etkileyeceği bir deneyim yaşayacaklar. Hikâyenin merkezinde, geçmişi pişmanlıklarla dolu bir dedektif olan Hershel Wilk yer alacak.
16) Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Tür: Aksiyon-Macera
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Crystal Dynamics ile Polonya merkezli Flying Wild Hog'un ortak çalışması olan oyun, Unreal Engine 5'i kullanarak ilk oyunun yenilenmiş bir versiyonunu sunuyor. Keşif ve bulmaca çözmenin ön planda olduğu bu klasikleşmiş oyunda, Lara Croft Peru ormanlarından Yunan harabelerine, Mısır çöllerinden gizemli Atlantis'e uzanan bir yolculuğa çıkıyor.
17) Halo: Campaign Evolved
- Tür: Nişancı (FPS)
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Master Chief'in efsanevi ilk macerasının Unreal Engine 5 ile sıfırdan yeniden inşa edildiği Halo: Campaign Evolved, Xbox ile özdeşleşen bu seriyi PlayStation'a da taşıyacak. Halo Studios'un (eski adıyla 343 Industries) imzasını taşıyan bu remake, orijinal hikâyeyi HD görseller, yenilenmiş sinematikler ve geliştirilmiş oynanış mekanikleriyle zenginleştirirken, orijinal versiyonda olmayan üç yeni görev de ekleyecek. Ayrıca oyunda iki kişilik lokal co-op ve dört kişilik online co-op seçenekleri de olacak.
18) Forza Horizon 6
- Tür: Yarış
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Horizon serisinin yeni rotası Japonya! Forza Horizon 6'da oyunculara Tokyo’nun neon ışıkları, kırsal bölgelerin sakin yolları ve ikonik Mount Fuji gibi doğal güzelliklerle dolu bir açık dünya haritası sunulacak. Oyun, Japonya’nın zengin otomobil kültürünü ve sezonlara bağlı değişen çevresel unsurları ön plana çıkarmayı amaçlıyor.
19) Clockwork Revolution
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, Xbox Series S/X
Steampunk türündeki Clockworld Revolution, Viktorya dönemi estetiğini distopik bir devrim hikâyesiyle birleştiriyor. Hikâyenin merkezinde, ağır mekanik uzuvlara sahip bir suikastçı olan Elias Crowe bulunuyor; Elias, baskıcı bir imparatorluğa karşı yükselen bir isyanda hem kendi geçmişiyle hem de makinelerle karşı karşıya geliyor. Yayınlanan fragmanlar, zaman üzerinde yapılacak oynamaların hikâyeyi farklı şekillere sokacağını gösteriyor. Oyuncular geçmişte yaptıkları değişikliklerle, geleceğe yön verecek.
20) Squadron 42
- Tür: Uzay Simülasyonu, MMO
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC
Squadron 42, insanlığın uzaydaki en büyük gücü olan United Empire of Earth (UEE) saflarında geçen sinematik bir savaş hikâyesi anlatıyor. Oyuncular, seçkin bir askeri filonun parçası olarak galaksiyi tehdit eden Vanduul ırkına karşı verilen büyük çatışmanın içine atılıyor. Squadron 42’nin oyuncu kadrosunda Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Andy Serkis, Henry Cavill gibi dikkat çekici isimler bulunuyor.
21) The Duskbloods
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: Switch 2
Multiplayer bir RPG olacağı açıklanan The Duskbloods hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak paylaşılan ilk bilgiler oyunun vampirlerle ya da vampir benzeri yaratıklarla ilgili olacağını gösteriyor. Oynanış mekaniklerinin ise From Software'ın diğer oyunlarıyla benzer olacağı belirtiliyor. Bu da soulslike türünde yeni bir oyununun bizi beklediği anlamına geliyor. Zira stüdyonun oyunları bugün artık "soulslike" olarak bilinen koca bir alt tür yaratmış durumda.
22) Pragmata
- Tür: Aksiyon-Macera
- Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Yakın gelecekte Ay’da kurulmuş bir araştırma tesisinde geçen oyunda iki ana karakter bulunuyor: Özel astronot kıyafeti sayesinde pek çok yeteneğe sahip olan Hugh ve yanında taşıdığı kız çocuğu görünümlü android Diana. İkili, kontrolden çıkmış yapay zekâ sistemleri ve düşman makinelerle dolu bu izole ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Pragmata’nın en ayırt edici yönü, Hugh ve Diana arasındaki iş birliğini doğrudan oynanışa yansıtması. Diana’nın hackleme ve sistemleri ele geçirme gibi kabiliyetleri oynanışın önemli bir parçası olacak Capcom’un açıklamalarına göre Pragmata, aksiyonun yanı sıra hikâye anlatımı ve atmosferiyle de klasik bilim kurgu hissini ön plana çıkaran bir deneyim sunmayı hedefliyor.
23) Saros
- Tür: Aksiyon
- Çıkış Tarihi: 30 Nisan 2026
- Platform: PlayStation 5
Oyun, sürekli bir güneş tutulması altında kalan Carcosa gezegeninde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu düşman gezegende hayatta kalmaya çalışan Arjun Devraj adlı bir karakter bulunuyor; karaktere hem oyun hem de dizi dünyasından tanınan Rahul Kohli hayat veriyor. Saros, tematik olarak döngü, ölüm ve yeniden doğuş kavramlarını merkeze alırken, oynanış tarafında Housemarque’un alametifarikası hâline gelen hızlı üçüncü şahıs aksiyonunu daha hikâye odaklı bir yapıyla sunmayı hedefliyor.
24) Reanimal
- Tür: Korku, Platform
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Oyunun merkezinde, kayıp arkadaşlarını kurtarmak için cehennem gibi bir adada yolculuk eden iki kardeş bulunuyor. İkili, önce tekneyle sonra karada ilerlerken hem karanlık sırları çözmek hem de korkunç yaratıklardan ve tehlikelerden kaçmak zorunda kalıyor. Reanimal, tek başına oynanabildiği gibi iki kişi de oynanabiliyor ki oyunda local co-op (tek konsoldan iki kolla oynama) desteği de bulunuyor.
25) Subnautica 2
- Tür: Aksiyon-Macera, Survival (hayatta kalma)
- Çıkış Tarihi: 2026 (erken erişim)
- Platform: PC, Xbox Series S/X
Oyuncular bu kez derin sularda hem çevresel tehlikelerle hem de bilinmeyen deniz canlılarının davranışlarıyla mücadele eden bir bilim insanını kontrol edecek. Subnautica 2, önceki oyuna kıyasla çok daha büyük ve çeşitli biyomlar sunacak. Ayrıca gelişmiş inşa sistemleri ile oyuncuların kendi üslerini ve araçlarını daha detaylı kişiselleştirmesine olanak verileceği belirtiliyor.
26) High on Life 2
- Tür: Aksiyon-Macera, FPS (nişancı)
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Önceki oyunun beş yıl sonrasında geçen High On Life 2, oyuncuları yine ödül avcısı rolüne koyuyor. High on Life 2, yüksek tempolu FPS nişancılığını, konuşan silahlar ve renkli dünyalarla birleştiriyor. Bu yeni oyunda oyuncular artık kaykay kullanarak hareket edebiliyor olacak ki bu mekanik savaş dinamiklerini de değiştirecek.
27) Mortal Shell II
- Tür: Aksiyon-RPG, Soulslike
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
İlk Mortal Shell, soulslike türüne özgün mekanikleri ve karanlık atmosferiyle kendine has bir hayran kitlesi yaratmıştı. Devam oyunu da yine soulslike türüne yakın duran bir deneyim sunacak. Oyuncular Harbinger adı verilen bir karakterle, eski savaşçıların bedenlerini ele geçirerek onların benzersiz güç ve yeteneklerini kullanabilecekler. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bu kez karakter çeşitliliğinin daha fazla olacağını gösteriyor.
28) Directive 8020
- Tür: İnteraktif Drama, Korku
- Çıkış Tarihi: 2026'nın ilk çeyreği
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Directive 8020, stüdyoyla özdeşleşen sinematik anlatı ve seçim odaklı oynanışı koruyor ama bu kez korkudan biraz uzaklaşıp bilim kurgu türüne kayarak seriyi uzayın derinliklerine taşıyor.
29) Valor Mortis
- Tür: Aksiyon-RPG, Soulslike
- Çıkış Tarihi: 2026
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyun, Napolyon Savaşları sırasında, alternatif bir evrende geçiyor. Oyuncular William adlı bir Fransız askerini kontrol ediyor. William, savaşta ölen bir asker olarak yeniden diriliyor; ancak bu yeniden doğuş onu doğaüstü güçlerle karşı karşıya getiriyor Oyuncular, kılıç, barutlu silahlar ve doğaüstü yeteneklerin birleşimiyle hem grotesk düşmanlarla hem de düşman hattının gerisindeki insanlarla savaşmak zorunda kalıyor.
30) Replaced
- Tür: Platform, Aksiyon
- Çıkış Tarihi: 12 Mart 2026
- Platform: PC, Xbox Series S/X
Oyun, cyberpunk esintli bir dünyada, Phoenix City adlı yozlaşmış bir metropolde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bir insan bedenine hapsolmuş yapay zekâ REACH bulunuyor. REACH, hem insan gibi yaşamayı öğrenmeye çalışıyor hem de şehri yöneten karanlık güçlerle baş etmeye çalışıyor. REPLACED, 2.5D perspektiften oynanan, akıcı animasyonlara sahip aksiyon-platform yapısıyla dikkat çekiyor;
Söylentileri Dolaşanlar ve 2027'ye Kalması Beklenenler
Diğer yandan bir de henüz çıkış tarihi açıklanmasa da 2027'den önce çıkması zor görünen oyunlar var. Bunların başında BioShock'un yaratıcısı tarafından hazırlanan Judas geliyor. Bugüne kadar Türkiye'den çıkan en dikkat çekici oyunlardan biri olan Black State, 2027'ye kalacak gibi görünen bir diğer oyun. Aynı şekilde, Mass Effect'e benzetilen Exodus da 2027'den önce çıkmayacak gibi duruyor. Owlcat Games tarafından hazırlanan The Expanse. Osiris Reborn da muhtemelen 2027'ye kalacak. Normalde 2025'te çıkması beklenen Ark 2 ise en son 2028'e ertelendi.