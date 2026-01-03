ARC Raiders yükseldikçe, Battlefield 6 düşüyor; Oyuncu sayısında büyük gerileme var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2025, Battlefield ile Call of Duty arasındaki rekabette dengelerin değiştiği yıl oldu. Call of Duty: Black Ops 7 büyük hayal kırıklığı yaratırken, Battlefield 6 muhteşem bir çıkış yaptı. Ekim ayında oyunseverlerle buluşan Battlefield 6, özellikle ilk çıktığı haftalarda büyük ses getirdi. Ancak bu rüzgar çabuk kırıldı. Özellikle ARC Raiders'ın yükselişi, Battlefield 6'ya ciddi şekilde kan kaybettirdi. Öyle ki Battlefield 6, oyuncu kitlesinin büyük bölümünü şimdiden kaybetti.

Bu hafta paylaşılan veriler, Battlefield 6'nın aktif oyuncu sayısının, ilk çıktığı döneme kıyasla yüzde 85 azaldığını gösteriyor. Diğer yandan ARC Raiders ise giderek daha fazla oyuncuya ulaşıyor. Üstelik yine aynı rapora göre, ARC Raiders, çıkış döneminde çektiği oyuncularının yüzde 91'ini elinde tutmayı başarmış.

Battlefield 6'nın çıkış döneminde 747 bini bulan eş zamanlı oyuncu sayısı, bugün artık 113 bin bandına inmiş durumda. Diğer yandan ARC Raiders ise şu sıralar, çıkış haftasındaki 481 bin eş zamanlı oyuncuya yakın bir performans sunarak 439 bin civarında eş zamanlı oyuncuya ulaşıyor.

Elbette Battlefield 6, daha şimdiden 2025'in en iyi oyunları arasına adını yazdırmış durumda. Bundan sonra ne olursa olsun, Battlefield serisinin bu oyunla başarı yakaladığını kabul etmek gerekiyor. Ancak bu noktada belli olan bir şey daha var ki o da oyunun beklenenden daha kısa sürede gözden düştüğü. Battlefield'ın şanssızlığı, ARC Raiders gibi sürpriz bir başarı hikâyesinin ortaya çıkması oldu.

Ortaya çıkan bu tablo, stüdyoların son dönemde neden extraction shooter oyunlarına ağırlık vermeye başladığını da açıklıyor. Bu türün başarılı örneklerinden biri olan ARC Raiders, şu anda tüm beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

