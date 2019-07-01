LG Stylo 5 sadece bir operatör için duyuruldu

LG’nin ekran kalemi ile desteklediği akıllı telefon serisi LG Stylo bu yıl da yeni nesline kavuştu. Ne var ki LG şimdilik yeni akıllı telefonu çok kısıtlı bir başlangıç süreci belirlemiş durumda.
LG Stylo 5 özellikleri ve fiyatı
LG Stylo 5 şimdilik sadece ABD’li Cricket Wireless operatörü için duyuruldu. Giriş seviyesine yakın bir yere konumlanan LG Stylo 5 hem peşin fiyatına hem de tarifelere ek paketlerle alınabiliyor.Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Galaxy J6+, BİM marketlerde Redmi S2 var"
6.2 inçlik 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip olan LG Stylo 5 modeli sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefon 3500mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.
Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera yer alıyor. Ekran kalemi için kilit ekranına not alma, ekran büyüteci, metin mesajlarına çizim yapabilme gibi yazılımlar eklenmiş.
Android 9.0 işletim sistemi ile gelen LG Stylo 5 genel olarak Galaxy Note serisini beğenen ancak uygun fiyatlı alternatif arayan tüketicileri hedefliyor. 230$ fiyat etiketine sahip olan akıllı telefon yakın dönemde diğer operatörlere de gidecek ancak global dağıtım konusunda bir bilgi bulunmuyor.
https://www.phonearena.com/news/LG-Stylo-5-price-specs-Cricket-Wireless_id117176 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mlitary dayanıklılık-bomsound var ancak antika mtk işlemcili.
&1450 lira civarı satıştaydı.
bir türlü ortalayamadınız gitti !
yuh yani ! :(
Telefonun açılış sesini kapatmayı bulamadım. Lg web sayfasindan, canlı destek ile şansımı denedim, sonra formu doldurdum. Onlarca gereksiz ahiret sorusu karşima çıktı ve basit bir soruma cevap alamadım.
Tuketuvi6olarak kardeşi karşıya kaldığım, en berbat durum idi.
1.canli destek ile Türkçe yazistim, türkiye'den yazdığım biliniyor ama ingilizce6cecap geldi kazanırım robotik bir yazılım idi ve ortada benden başka canlı yoktu.
Sabredip, İngilizce cevapladim, telefonu imei no şunu girmemi istedi, girdim, "bunu sıfır mı, ikinci el mi aldın?" sorusundan sonra pes ettim.
2. Lg turkiye6web sayfasındaki destek formunu doldurdum, orada sıfır/ikinci el sorusu yoktu, şimdi oldu6defim. Gönderdiğim forma cevaben email geldi ve sıfır/ikinci el konusuna yine girdiler. Pes ettim.
Kendi tecrübem dahilinde müşteri hizmeti konusunda en berbat firma Oscar'i LG ye gitti.