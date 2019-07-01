LG Stylo 5 sadece bir operatör için duyuruldu

LG’nin ekran kalemi ile desteklediği akıllı telefon serisi LG Stylo bu yıl da yeni nesline kavuştu. Ne var ki LG şimdilik yeni akıllı telefonu çok kısıtlı bir başlangıç süreci belirlemiş durumda.

LG Stylo 5 özellikleri ve fiyatı

LG Stylo 5 şimdilik sadece ABD’li Cricket Wireless operatörü için duyuruldu. Giriş seviyesine yakın bir yere konumlanan LG Stylo 5 hem peşin fiyatına hem de tarifelere ek paketlerle alınabiliyor.

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6.2 inçlik 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip olan LG Stylo 5 modeli sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefon 3500mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera yer alıyor. Ekran kalemi için kilit ekranına not alma, ekran büyüteci, metin mesajlarına çizim yapabilme gibi yazılımlar eklenmiş.

Android 9.0 işletim sistemi ile gelen LG Stylo 5 genel olarak Galaxy Note serisini beğenen ancak uygun fiyatlı alternatif arayan tüketicileri hedefliyor. 230$ fiyat etiketine sahip olan akıllı telefon yakın dönemde diğer operatörlere de gidecek ancak global dağıtım konusunda bir bilgi bulunmuyor.