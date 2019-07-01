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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Stylo 5 sadece bir operatör için duyuruldu

Ekran kalemi olan ucuz bir alternatif akıllı telefon arayanlar için LG Stylo 5 modeli duyuruldu. Daha çok ABD için hazırlanan LG Stylo 5 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin ekran kalemi ile desteklediği akıllı telefon serisi LG Stylo bu yıl da yeni nesline kavuştu. Ne var ki LG şimdilik yeni akıllı telefonu çok kısıtlı bir başlangıç süreci belirlemiş durumda.

LG Stylo 5 özellikleri ve fiyatı

LG Stylo 5 şimdilik sadece ABD’li Cricket Wireless operatörü için duyuruldu. Giriş seviyesine yakın bir yere konumlanan LG Stylo 5 hem peşin fiyatına hem de tarifelere ek paketlerle alınabiliyor.

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6.2 inçlik 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip olan LG Stylo 5 modeli sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefon 3500mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera yer alıyor. Ekran kalemi için kilit ekranına not alma, ekran büyüteci, metin mesajlarına çizim yapabilme gibi yazılımlar eklenmiş.

Android 9.0 işletim sistemi ile gelen LG Stylo 5 genel olarak Galaxy Note serisini beğenen ancak uygun fiyatlı alternatif arayan tüketicileri hedefliyor. 230$ fiyat etiketine sahip olan akıllı telefon yakın dönemde diğer operatörlere de gidecek ancak global dağıtım konusunda bir bilgi bulunmuyor.

 

https://www.phonearena.com/news/LG-Stylo-5-price-specs-Cricket-Wireless_id117176 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bytradm 1 gün
böyle bişiye ihtiyacı olan ikiz&yakın kardeşi Q stylusa baksın
mlitary dayanıklılık-bomsound var ancak antika mtk işlemcili.
&1450 lira civarı satıştaydı.
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SEO-Uzmanı 5 gün
şu ön kamerayı,
bir türlü ortalayamadınız gitti !
yuh yani ! :(
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DH Misafiri 6 gün
Bose quietcomfort 35 kulaklık ile kullanmak için, hifi quad dac chip var diye lg v30+ aldım.
Telefonun açılış sesini kapatmayı bulamadım. Lg web sayfasindan, canlı destek ile şansımı denedim, sonra formu doldurdum. Onlarca gereksiz ahiret sorusu karşima çıktı ve basit bir soruma cevap alamadım.
Tuketuvi6olarak kardeşi karşıya kaldığım, en berbat durum idi.
1.canli destek ile Türkçe yazistim, türkiye'den yazdığım biliniyor ama ingilizce6cecap geldi kazanırım robotik bir yazılım idi ve ortada benden başka canlı yoktu.
Sabredip, İngilizce cevapladim, telefonu imei no şunu girmemi istedi, girdim, "bunu sıfır mı, ikinci el mi aldın?" sorusundan sonra pes ettim.
2. Lg turkiye6web sayfasındaki destek formunu doldurdum, orada sıfır/ikinci el sorusu yoktu, şimdi oldu6defim. Gönderdiğim forma cevaben email geldi ve sıfır/ikinci el konusuna yine girdiler. Pes ettim.
Kendi tecrübem dahilinde müşteri hizmeti konusunda en berbat firma Oscar'i LG ye gitti.
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DH Misafiri 6 gün
LG ilgili haberleri duyunca "LG mi? aman abi uzak durun"
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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