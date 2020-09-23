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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

    Samsung bugün düzenlediği etkinlikte Galaxy S20 Fan Edition (FE) akıllı telefonunu sahneye çıkardı. Profesyonel düzeyde kamera, yeni ve capcanlı renkler ile gelen telefonun Türkiye fiyatı da açıklandı
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün düzenlediği Galaxy Unpacked for Every Fan etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S20 Fan Edition modelini resmen duyurdu.

    Ekran

    Akıllı telefon 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip. Neredeyse çerçevesiz, tam boy ön ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Parmak izi tarayıcı ise ekranın altına gömülü.

    Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
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    Donanım

    Galaxy S20 Fan Edition gücünü Snapdragon 865 veya Exynos 990 yonga setinden alıyor. Cihazdaki işlemci piyasaya sürüldüğü pazara göre değişkenlik gösterecek. 

    Snapdragon işlemciyle donatılmış versiyon 6 GB RAM (LPDDR5) ve 128 GB (UFS 3.1) depolama alanı ile gelirken, Exynos'lu model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile sunuluyor.

    Akıllı telefonda Hibrit SIM yuvası var. İkinci SIM kart yerine microSD kart takılarak hafızası 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Amiral gemisi Galaxy S20 FE, 15W hızlı şarj ve 5W ters şarj özellikli 4.500 mAh pille donatıldı. Cihaz kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi

    Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
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    Kamera

    Akıllı telefonda üçlü arka kamera sistemi mevcut. Sensör detayları ise şu şekilde:

    • 12 megapiksel Ultra Geniş Açılı Kamera
      - Piksel boyutu: 1.12µm
      - F2.2(123)
       
    • 12 megapiksel Geniş Açılı Kamera
      - Çift Piksel AF, OIS
      - Piksel Boyutu: 1.8µm
      - F1.8(79°)
       
    • 8 megapiksel Telefoto Kamera
      - Piksel boyutu: 1.0µm
      - F2.4(32°), OIS

    Galaxy S20 FE'nin ekranındaki delikte ise aşağıdaki özelliklerde bir selfie kamerası görev yapıyor:

    • 32 megapiksel Ön Kamera
      - Piksel Boyutu: 0.8µm
      - F2.2(80°)

    Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
    Tam Boyutta Gör

    Diğer Özellikler

    Cihaz 159.8 x 74.5 x 8.4 mm ebatlarında ve 193 gram. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında stereo hoparlörler ve 32-bit/384 kHz ses desteği yer alıyor. Ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

    Türkiye Fiyatı

    Samsung Galaxy S20 FE için ön siparişler 23 Eylül 2020 saat 18.00'den itibaren Samsung Online Mağazası (shop.samsung.com/tr) üzerinden başlıyor.

    Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
    Tam Boyutta Gör

    23 Eylül 2020 ile 22 Ekim 2020 23.59 tarihleri arasında Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse “eskiyi götür, yeniyi getir” kampanyasından da faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+’a hediye olarak sahip olabilecek.

    Kırmızı, turuncu, eflâtun, nane yeşili, lacivert ve beyaz olmak üzere altı polikarbonat renk seçeneğiyle satışa çıkacak telefonun Türkiye satış fiyatı ise KDV dahil 6.499 TL.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carter (Volkan ) 1 sa. en beğenilen
    Samsung'un sd işlemcileri bölge farklılığı gözeterek satışa çıkarmasından dolayı bu markadan nefret eder seviyeye geldim. Telefon alacağız, adamlar inadına beş para etmez işlemciyi telefonlarına yerleştiriyor. Zamanında aynısını Nokia işletim sistemini değiştirmeyerek yaptı. Siz de inş. bu kafayla devam edersiniz.
    Samsung'un sd işlemcileri bölge farklılığı gözeterek satışa çıkarmasından dolayı bu markadan nefret eder seviyeye geldim. Telefon alacağız, adamlar inadına beş ...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    nmckn 57 sn.
    İşlemcisiyle benim hayallerimi yıkan telefon. Lanet olsun dostum s10 lite telefonumu satıp buna geçecektim. Ah Samsung ah ! Şimdi sd 855li s10 lite ıma sıkı sıkı sarılıp ağlıyorum 😭😭
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 50 dk.
    Arkadaşlar işletim sistemi gerçekten çok fark ediyor. Kuzenim de SD versiyonlu var. 3 4 yıldır telefon tık demeden ilk gün ki gibi performanslı.
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    Farfaraway21 20 dk. tunacadirci
    İşlemcidir o. İşletim sistemi olsa duramazsın.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    carter (Volkan ) 1 sa. en beğenilen
    Samsung'un sd işlemcileri bölge farklılığı gözeterek satışa çıkarmasından dolayı bu markadan nefret eder seviyeye geldim. Telefon alacağız, adamlar inadına beş para etmez işlemciyi telefonlarına yerleştiriyor. Zamanında aynısını Nokia işletim sistemini değiştirmeyerek yaptı. Siz de inş. bu kafayla devam edersiniz.
    Yanıtla +5
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    vedkum 1 sa.
    2100 TL ye Note 7 FE almıştım hala kullanıyorum memnunum. Verip bundan almak isterdim ama çok para.
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    marcelor 3 dk. vedkum
    Bendede var. Her mesaj attiktan sonra teli sarj ediyorum. Telefondan soguyunca, saga sola salladim ekrani kirilsinda yenisini alayim diye. Telefonun arka caminin anasi agladi ama on camda tik yok. Acaba kaca sayarlar 🙂
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    Virtual Reality 1 sa.
    Fiyat çok yüksek, çok çok yüksek. OIS ve su geçirmezlik elzem değilse Samsung M51 alın arkanıza bile bakmayın. Hem kafanız rahat olur hem de paranız cebinizde kalır.
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    eror1 (adem demir) 1 sa.
    exynos benim güzümde metiatek den daha berbat
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 sa.
    865 ile Tr ye gelse 6.5 iyi fiyat aslında
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    gael (maradona ) 2 sa.
    o fiyata daha iyi özelliklere sahip normal s20 alırım ben olmadı daha ucuza s10plus

    s10lite bile işlemci olarak bundan üstün
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    7nbitirdin (Şahan ) 2 sa.
    Galaxy A71 alın, şekil olarak aynısı
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    rrbulgan 2 sa. yeni yorumcu
    Exynos 990 ve 6500 lira? Çok mantıklı değil.
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    SIR_INDO_SCARF (Alper Sümer) 1 sa. rrbulgan
    Yahu ben pek anlamıyorum herkes kendi bütçesine ve yapacağı işe göre telefon alır adamın işine çok yarayacaktır ve gerekirse 20000tl bile verir telefona bu kişinin hangisi daha çok işine ve bütçesine göre telefon almalı
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    samsung, Galaxy S20 Fan edition ve
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