Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün düzenlediği Galaxy Unpacked for Every Fan etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S20 Fan Edition modelini resmen duyurdu.
Ekran
Akıllı telefon 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip. Neredeyse çerçevesiz, tam boy ön ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Parmak izi tarayıcı ise ekranın altına gömülü.
Donanım
Galaxy S20 Fan Edition gücünü Snapdragon 865 veya Exynos 990 yonga setinden alıyor. Cihazdaki işlemci piyasaya sürüldüğü pazara göre değişkenlik gösterecek.
Snapdragon işlemciyle donatılmış versiyon 6 GB RAM (LPDDR5) ve 128 GB (UFS 3.1) depolama alanı ile gelirken, Exynos'lu model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile sunuluyor.
Akıllı telefonda Hibrit SIM yuvası var. İkinci SIM kart yerine microSD kart takılarak hafızası 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Amiral gemisi Galaxy S20 FE, 15W hızlı şarj ve 5W ters şarj özellikli 4.500 mAh pille donatıldı. Cihaz kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi
Kamera
Akıllı telefonda üçlü arka kamera sistemi mevcut. Sensör detayları ise şu şekilde:
- 12 megapiksel Ultra Geniş Açılı Kamera
- Piksel boyutu: 1.12µm
- F2.2(123)
- 12 megapiksel Geniş Açılı Kamera
- Çift Piksel AF, OIS
- Piksel Boyutu: 1.8µm
- F1.8(79°)
- 8 megapiksel Telefoto Kamera
- Piksel boyutu: 1.0µm
- F2.4(32°), OIS
Galaxy S20 FE'nin ekranındaki delikte ise aşağıdaki özelliklerde bir selfie kamerası görev yapıyor:
- 32 megapiksel Ön Kamera
- Piksel Boyutu: 0.8µm
- F2.2(80°)
Diğer Özellikler
Cihaz 159.8 x 74.5 x 8.4 mm ebatlarında ve 193 gram. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında stereo hoparlörler ve 32-bit/384 kHz ses desteği yer alıyor. Ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.
Türkiye Fiyatı
Samsung Galaxy S20 FE için ön siparişler 23 Eylül 2020 saat 18.00'den itibaren Samsung Online Mağazası (shop.samsung.com/tr) üzerinden başlıyor.
23 Eylül 2020 ile 22 Ekim 2020 23.59 tarihleri arasında Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse “eskiyi götür, yeniyi getir” kampanyasından da faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+’a hediye olarak sahip olabilecek.
Kırmızı, turuncu, eflâtun, nane yeşili, lacivert ve beyaz olmak üzere altı polikarbonat renk seçeneğiyle satışa çıkacak telefonun Türkiye satış fiyatı ise KDV dahil 6.499 TL.
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s10lite bile işlemci olarak bundan üstün
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