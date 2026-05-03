LG UltraGear 32GX870B oyun monitörü tanıtıldı

Tandem OLED panel ve çift mod teknolojisi ne sunuyor?
Cihazın merkezinde yer alan panel teknolojisi, LG’nin dördüncü nesil Tandem OLED yapısına dayanıyor. Önceki nesilde kullanılan üç katmanlı emisyon yapısının yerini, dört katmanlı Birincil RGB tasarımının alması, teknik açıdan önemli bir değişimi temsil ediyor. Bu yapı, yalnızca teorik bir geliştirme olarak kalmıyor; günlük kullanımda daha yüksek parlaklık seviyeleri ve daha canlı renk üretimi gibi somut avantajlar sağlıyor. Özellikle HDR içerik tüketiminde bu fark, sahnelerin daha derinlikli ve gerçekçi görünmesine katkı sunuyor.
Parlaklık değerlerine bakıldığında monitörün SDR modunda 335 nit seviyesine ulaştığı, HDR modunda ise 1.500 nit tepe parlaklığa çıkabildiği belirtiliyor. Bu değerler, OLED panellerin geçmişte eleştirildiği düşük parlaklık algısını büyük ölçüde geride bırakıyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamının yüzde 99,5’ini kapsaması ve kutudan çıktığı haliyle 2’nin altında Delta E değerine sahip olması, monitörün yalnızca oyun değil, renk doğruluğu gerektiren profesyonel işler için de kullanılabileceğini gösteriyor. 1.850.000:1 dinamik kontrast oranı ve yansıma önleyici kaplama ise özellikle farklı ışık koşullarında görüntü kalitesinin korunmasına yardımcı oluyor.
Çift mod özelliği, monitörün en dikkat çekici yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü ve akıcı bir deneyim için 4K 240Hz modunu tercih edebilirken, rekabetçi oyunlarda tepki süresinin kritik olduğu durumlarda 1080p 480Hz moduna geçiş yapabiliyor. Bu yaklaşım, tek bir monitörde iki farklı kullanım senaryosunu birleştiren hibrit bir çözüm sunuyor.
Bağlantı tarafında ise DisplayPort 2.1 (UHBR20) desteği dikkat çekiyor. Bu bağlantı standardı, yüksek çözünürlük ve yenileme hızlarının görüntü sıkıştırmasına daha az bağımlı şekilde aktarılmasını mümkün kılıyor. Bunun yanında iki HDMI portu, 90W güç dağıtımına sahip USB-C girişi ve iki portlu USB 3.2 Gen 1 hub’ı bulunuyor.
Monitörün donanımsal özellikleri yalnızca görüntü ile sınırlı değil. Dahili 7W stereo hoparlörler, harici ses sistemine ihtiyaç duymadan temel bir ses deneyimi sunarken, yapay zeka destekli görüntü yükseltme ve ses optimizasyonu özellikleri de içerikteki kaliteyi iyileştirmeyi hedefliyor. Ergonomi tarafında ise yükseklik ayarı, eğim, döndürme ve pivot gibi standart seçeneklerin tamamı mevcut.
UltraGear 32GX870B, teknik özellikleriyle hem görsel kaliteyi hem de hız odaklı performansı tek bir platformda buluşturma iddiası taşıyor. Son olarak Japonya'da 169.800 yen (yaklaşık 1.081 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak modelin küresel pazara ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.