LG: Windows Phone 7, Android ve iPhone'u geride bırakacak

Özellikle yüksek performans sınıfı akıllı telefon pazarında bir süredir kan kaybeden LG, hazırlıkları süren yeni modelleriyle son çeyreğe hızlı girmek ve güçlü rakiplerine yeniden meydan okumak istiyor. Hali hazırda Android tabanlı çözümlere sahip olan firmanın, son çeyrek için umudunu bağladığı asıl gelişme ise Microsoft'un yeni nesil Windows Phone 7 platformu. Apple'ın iOS, Google'ın Android ve hatta BlackBerry'nin BB OS platformları karşısında artık iyice güçsüz düşen Windows Mobile işletim sisteminin yeni nesil temsilcisine ciddi yatırımlar yapan Microsoft, yeniden potaya girip mobil işletim sistemi pazarında liderliği alabileceğini iddia ediyor. Aynı düşünce içerisinde olan LG de Kore kaynaklı haberlere göre Windows Phone 7'nin Android ve iPhone'u saf dışı bırakacağına inanıyor.

Windows Phone 7 konusunda pazara giren ilk üretici olmayı hedefleyen LG, Optimus serisi altında hazırladığı 3.8-inç ekrana sahip ilk Windows Phone 7 telefonunu Eylül-Ekim döneminde Avrupa'da satışa sunmayı planlıyor.