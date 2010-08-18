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LG: Windows Phone 7, Android ve iPhone'u geride bırakacak

8 yıl
38,2b
1
118
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özellikle yüksek performans sınıfı akıllı telefon pazarında bir süredir kan kaybeden LG, hazırlıkları süren yeni modelleriyle son çeyreğe hızlı girmek ve güçlü rakiplerine yeniden meydan okumak istiyor. Hali hazırda Android tabanlı çözümlere sahip olan firmanın, son çeyrek için umudunu bağladığı asıl gelişme ise Microsoft'un yeni nesil Windows Phone 7 platformu. Apple'ın iOS, Google'ın Android ve hatta BlackBerry'nin BB OS platformları karşısında artık iyice güçsüz düşen Windows Mobile işletim sisteminin yeni nesil temsilcisine ciddi yatırımlar yapan Microsoft, yeniden potaya girip mobil işletim sistemi pazarında liderliği alabileceğini iddia ediyor. Aynı düşünce içerisinde olan LG de Kore kaynaklı haberlere göre Windows Phone 7'nin Android ve iPhone'u saf dışı bırakacağına inanıyor.

Windows Phone 7 konusunda pazara giren ilk üretici olmayı hedefleyen LG, Optimus serisi altında hazırladığı 3.8-inç ekrana sahip ilk Windows Phone 7 telefonunu Eylül-Ekim döneminde Avrupa'da satışa sunmayı planlıyor.


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_Durmaz_ 7 yıl
Apple iphone 3g ile resmen devrim yapmisti gerek telefon gerekse appstore olarak. Diger markalar sadece taklitte kaldi halada taklit devam ediyor. Eger İphonedan daha iyi olmak istiyosalar yeni teknoloji yeni fikirle ciksinlar ortaya yoksa ne yaparsan yap Apple zirvede.
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TuffkiLLe 7 yıl
önce bi haraketlerini görelim, beğenirsek alırız.. Apple babamın şirketi değil sonuçta
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I want to play a game 7 yıl
Haber basligini okudum sadece

ne ictin sen LG
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So_Bad 7 yıl
Takıpteyım
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LordMayros 7 yıl
mango güncellemesi multitask gelişmiş market daha entegre sosyal aglarla çok çok başarılı yaklaşık 1 aydır beta 2 sürümünü kullanıyorum

beta 2 ama 1 aydır teli hiç kpatmadıgım ve her akşam şarja takıp sürekli kurcaladıgım ve neredeyse günde 2 saat pes 2011 angrybird fruitninja ve infinite flight oynadıgım ayrıca 2 adet exchange ve 3 adet pop3 mail hesabım push olarak çalıştıgı halde bunların yanı sıra sosyal agların entegre kullandıgım ve 2 saate yakın görüşme yapıp maiilleştigim halde ne bir donma ne bir hata mesajı nede yavaşlama görmedim

biliyorum çok önyargılısınız wp7 ye ama ülkemizde satılmaya başlaması ile gelişecek türkçe uygulamalarlada çok fazla ilgi çekecegini düşünüyorum

ayrıca android root edilebilirken ios çıkdıgın ertesi J&B olabiliyorken wp7 hala adam gibi unlock edilemedi en iyi unlock yaptım tmm diyen 1 hafta kullanabiliyor sonra yakalanıyor windows tarafından sadece geçen seneki build 7004-7008 sürümlerini unlock edip bi kaç gün kullanabiliyorlar

benim açımdan tek eksik yönü wi-fi hotspot oda yakında çıkar zaten bu arada market uygulaması çok ama çok başarılı

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tanselk61 7 yıl
Apple'ın çok sevdiğim bir sözü var: biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
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inexo 7 yıl

tanselk61

Apple'ın çok sevdiğim bir sözü var: biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.


çok fanboy gördüm seni
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Guest-F8946C419 7 yıl tanselk61
tanselk61

Apple'ın çok sevdiğim bir sözü var: biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.


volkswagen'e ait o söz.
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DH Misafiri 7 yıl
NurettinGunduz
EfeAYDIN Ben smdi olmasa bile bi 3 yil icinde microsoftun size bu laflari yedirecegine eminim hani uygulama diyonz ya. Exeleri acan hatta klavye maus baglanan telefonlar bi cksn siz o zaman gorun samatayi ne iphone kalir ne android..... ama suan tabi cok sacma bu cabalar microsoft adina
Telefona klavye baglanabiliyor;)...Maus bilmem. ha klavye olarak kullanmaktan bahsediyorsanda.iphone programlarla klavye olarak kullanabiliyorsn.maus olarak kullanılırmı bilmiyorum..Exeleride açan telefonlarda var;)..bahsetiklerin yeni bişe degil

o exe leri açan telefonlar pc için yazılan exe leri açmıyor arkadaşım, yakında pc ler için yazılan exe leri çalıştıran telefonlar çıkınca sizin appstore ve marketler yalan ulur, düşünsenize bugüne kadar xp, vista, win7 için yazılan uygulamaların telefonlarda çalıştığını bundan iyi market mi var!?
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linux35 8 yıl
Dracos. +1
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THeRioN 8 yıl
Samsung GT-I9000 Galaxy S + Android 2.2 (Froyo) !
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TurQich 8 yıl
Gercekten cok cahilce yorumlar var..
Apple'i microsoft gecemez demekle olmuyor. Apple kulanan biri olarak soruyorum. Apple'in kusursz olduguna kim inanir?
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_KadirşinaS_ 8 yıl

TurQarizma

Gercekten cok cahilce yorumlar var..
Apple'i microsoft gecemez demekle olmuyor. Apple kulanan biri olarak soruyorum. Apple'in kusursz olduguna kim inanir?


Kesinlikle haklısın. Apple da hiçbir firma gibi kusursuz ürünler üretmiyor, hatta öyle kusurları oluyor ki çileden çıkarıyor insanı. Ama kusursuza en yakın diyebiliriz.
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özgün134 8 yıl
cikmamis bir isletim sistemine yorum yapilirmi...bence yapilmaz..arkadasin biri guzel soylemis iphone yi sb de masa ustune koymak icin aliyor..iste bu tip kitlelere hitap eden ve inceledigim kadariyla sadece oyun agirlikta oldugu icin iphonu sevmiyorum..bana cok bos bi cihaz geldi begenen alir kullanir beni baglamaz..wm ye gelince bu gune kadar bir cok cihaz kullandim se agirlikta t65(aycellin ucretsiz gprs ile pcden internete girerdik ilk tr wap sitesinide arkadasim yapmisti) ten tutunda p1 e kadar..arada wm li cihazlar aldim ama 1 hafta kullanmadan sattim...su an hd2 kullaniyorum..ve bugune kadar kullandigim en stabil ve en sorunsuz wm cihaz...seden vazgecme sebebim ise tr satis politikasi...aslinda uiq cok iyi bir sistemdi gelistirilebilirdi...velhasili kelam kimse kimseye laf atmasin...en iyi cihaz kisinin ihtiyaclarini karsiliyan cihazdir...ama masa ustune koyupta millete hava atmak icin 1500tl de cihaza verilmez...bu ezikliktir...beb kendime degil cihaza guveniyorum gibi bir sey...
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oktayakgoz 8 yıl
uzun zamandır okuduuğum en iyi başlık. forumun eski tadını verdi. bir tarafta tam bir cahillik diğer tarafta onlara açıklama yapanlar.

öyleki ios un arkasında apple android in arkasında google var mış. görende sanırki microsofttan bahsediliyor.

appstore dan bahsedenler için diyeyim. bu sistemin arkasında microsoft var. daha işletim sistemi çıkmadan 60 adet oyun microsoft çıkardı. xbox oyunlarından bahsediliyor pc lerin exe lerinden filan. açıkçası ilk resimler benim için tam bir hayal kırıklığı ama bahsettiğimiz firma dünyada hala 1 numara

apple kendi yaptığı cihaza kendi yazdığı sürücüyü ve kendi yazdığı işletim sistemini çalıştırıyor ve stabil oluyor. amenna doğrudur. pazar payı ortadadır.

microsoft ise sadece kendi yazdığı işletim sistemi ile gayet stabil çalışıyor pazar payı ortadadır.

olaylara biraz profesyonel bakılınca aslında işler hiç de olduğu gibi değildir.
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