LG: Windows Phone 7, Android ve iPhone'u geride bırakacak

Özellikle yüksek performans sınıfı akıllı telefon pazarında bir süredir kan kaybeden LG, hazırlıkları süren yeni modelleriyle son çeyreğe hızlı girmek ve güçlü rakiplerine yeniden meydan okumak istiyor. Hali hazırda Android tabanlı çözümlere sahip olan firmanın, son çeyrek için umudunu bağladığı asıl gelişme ise Microsoft'un yeni nesil Windows Phone 7 platformu. Apple'ın iOS, Google'ın Android ve hatta BlackBerry'nin BB OS platformları karşısında artık iyice güçsüz düşen Windows Mobile işletim sisteminin yeni nesil temsilcisine ciddi yatırımlar yapan Microsoft, yeniden potaya girip mobil işletim sistemi pazarında liderliği alabileceğini iddia ediyor. Aynı düşünce içerisinde olan LG de Kore kaynaklı haberlere göre Windows Phone 7'nin Android ve iPhone'u saf dışı bırakacağına inanıyor.
Windows Phone 7 konusunda pazara giren ilk üretici olmayı hedefleyen LG, Optimus serisi altında hazırladığı 3.8-inç ekrana sahip ilk Windows Phone 7 telefonunu Eylül-Ekim döneminde Avrupa'da satışa sunmayı planlıyor.
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ne ictin sen LG
beta 2 ama 1 aydır teli hiç kpatmadıgım ve her akşam şarja takıp sürekli kurcaladıgım ve neredeyse günde 2 saat pes 2011 angrybird fruitninja ve infinite flight oynadıgım ayrıca 2 adet exchange ve 3 adet pop3 mail hesabım push olarak çalıştıgı halde bunların yanı sıra sosyal agların entegre kullandıgım ve 2 saate yakın görüşme yapıp maiilleştigim halde ne bir donma ne bir hata mesajı nede yavaşlama görmedim
biliyorum çok önyargılısınız wp7 ye ama ülkemizde satılmaya başlaması ile gelişecek türkçe uygulamalarlada çok fazla ilgi çekecegini düşünüyorum
ayrıca android root edilebilirken ios çıkdıgın ertesi J&B olabiliyorken wp7 hala adam gibi unlock edilemedi en iyi unlock yaptım tmm diyen 1 hafta kullanabiliyor sonra yakalanıyor windows tarafından sadece geçen seneki build 7004-7008 sürümlerini unlock edip bi kaç gün kullanabiliyorlar
benim açımdan tek eksik yönü wi-fi hotspot oda yakında çıkar zaten bu arada market uygulaması çok ama çok başarılı
çok fanboy gördüm seni
volkswagen'e ait o söz.
o exe leri açan telefonlar pc için yazılan exe leri açmıyor arkadaşım, yakında pc ler için yazılan exe leri çalıştıran telefonlar çıkınca sizin appstore ve marketler yalan ulur, düşünsenize bugüne kadar xp, vista, win7 için yazılan uygulamaların telefonlarda çalıştığını bundan iyi market mi var!?
Apple'i microsoft gecemez demekle olmuyor. Apple kulanan biri olarak soruyorum. Apple'in kusursz olduguna kim inanir?
Kesinlikle haklısın. Apple da hiçbir firma gibi kusursuz ürünler üretmiyor, hatta öyle kusurları oluyor ki çileden çıkarıyor insanı. Ama kusursuza en yakın diyebiliriz.
öyleki ios un arkasında apple android in arkasında google var mış. görende sanırki microsofttan bahsediliyor.
appstore dan bahsedenler için diyeyim. bu sistemin arkasında microsoft var. daha işletim sistemi çıkmadan 60 adet oyun microsoft çıkardı. xbox oyunlarından bahsediliyor pc lerin exe lerinden filan. açıkçası ilk resimler benim için tam bir hayal kırıklığı ama bahsettiğimiz firma dünyada hala 1 numara
apple kendi yaptığı cihaza kendi yazdığı sürücüyü ve kendi yazdığı işletim sistemini çalıştırıyor ve stabil oluyor. amenna doğrudur. pazar payı ortadadır.
microsoft ise sadece kendi yazdığı işletim sistemi ile gayet stabil çalışıyor pazar payı ortadadır.
olaylara biraz profesyonel bakılınca aslında işler hiç de olduğu gibi değildir.