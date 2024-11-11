LG, dünyanın ilk gerçek anlamda "çekilebilir ekran panelini" tanıttı

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Tam Boyutta Gör LG Display, ekran teknolojisinde devrim niteliğinde ilk gerçek anlamda esneyebilen ekran prototipini tanıttı. Güney Kore merkezli şirketin geliştirdiği bu prototip, görüntü kalitesinden ödün vermeden 12 inç boyutundan 18 inç'e kadar esneyebiliyor ve 100 ppi çözünürlüğe sahip tam RGB renk gamı sunuyor.

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Kaçıranlar için günümüzde farklı üreticilerden gelen esnek ekran prototipleri ile ile zaten karşılıyoruz. Ancak bunların çoğu kullanılabilir bir ürün olmaktan uzaktı. Daha önce de esnek ekran çalışmalarına yer veren LG ise, 2022’deki ilk prototipinde %20’ye kadar genişleme sunmuştu; ancak bu kez, bu oranı iki katına çıkararak esnek ekranların geleceğini yeniden tanımlıyor.

LG'nin yeni prototipi, katlanabilir veya bükülebilir ekranlardan farklı olarak, ekranın şekil değiştirip çeşitli formlara girebilmesini sağlayacak. Başlangıçtaki hedef %20 uzama oranı olsa da ekip, yenilikçi teknolojiler sayesinde bu %50 seviyesine ulaşmış durumda. Prototipte, inç başına 100 piksel ve tam RGB 18 inçe kadar uzayabilen 12 inçlik bir ekran bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Genişlemenin yanı sıra, ekran dayanıklılığı da yüksek seviyede. LG Display’e göre bu ekran, 10.000 defa gerilmeye karşı direnç gösterebiliyor. Ayrıca, yalnızca 40 mikrometre büyüklüğünde bir mikro LED ışık kaynağı kullanarak görüntü kalitesini ekstrem sıcaklık ve darbe gibi zorlayıcı koşullarda dahi koruyabiliyor.

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Tanıtım etkinliğinde bu ekranın, araç içi kavisli bir gösterge ve itfaiyecilerin kıyafetlerine entegre edilebilecek giyilebilir ekran gibi yenilikçi kullanım alanlarına vurgu yapıldı. LG, esnek ekranların moda, giyilebilir teknolojiler ve mobilite gibi pek çok sektörde yaygın olarak kullanılmasını hedefliyor. Ancak şu an için detaylı bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

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