LG, dünyanın ilk gerçek anlamda "çekilebilir ekran panelini" tanıttı

LG dünyanın ilk gerçek "çekilebilir ekran panelini" tanıttı
Kaçıranlar için günümüzde farklı üreticilerden gelen esnek ekran prototipleri ile ile zaten karşılıyoruz. Ancak bunların çoğu kullanılabilir bir ürün olmaktan uzaktı. Daha önce de esnek ekran çalışmalarına yer veren LG ise, 2022’deki ilk prototipinde %20’ye kadar genişleme sunmuştu; ancak bu kez, bu oranı iki katına çıkararak esnek ekranların geleceğini yeniden tanımlıyor.
LG'nin yeni prototipi, katlanabilir veya bükülebilir ekranlardan farklı olarak, ekranın şekil değiştirip çeşitli formlara girebilmesini sağlayacak. Başlangıçtaki hedef %20 uzama oranı olsa da ekip, yenilikçi teknolojiler sayesinde bu %50 seviyesine ulaşmış durumda. Prototipte, inç başına 100 piksel ve tam RGB 18 inçe kadar uzayabilen 12 inçlik bir ekran bulunuyor.
Tanıtım etkinliğinde bu ekranın, araç içi kavisli bir gösterge ve itfaiyecilerin kıyafetlerine entegre edilebilecek giyilebilir ekran gibi yenilikçi kullanım alanlarına vurgu yapıldı. LG, esnek ekranların moda, giyilebilir teknolojiler ve mobilite gibi pek çok sektörde yaygın olarak kullanılmasını hedefliyor. Ancak şu an için detaylı bir tarih bilgisi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über