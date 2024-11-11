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    Anlık Bildirim

    LG, dünyanın ilk gerçek anlamda "çekilebilir ekran panelini" tanıttı

    Dünyanın sayılı panel üreticilerinden LG, görüntü kalitesinden ödün vermeden %50 oranında genişleyebilen dünyanın ilk gerçek anlamda gerilebilir ekran modelini tanıttı. 
    LG dünyanın ilk gerçek 'çekilebilir ekran panelini' tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG Display, ekran teknolojisinde devrim niteliğinde ilk gerçek anlamda esneyebilen ekran prototipini tanıttı. Güney Kore merkezli şirketin geliştirdiği bu prototip, görüntü kalitesinden ödün vermeden 12 inç boyutundan 18 inç'e kadar esneyebiliyor ve 100 ppi çözünürlüğe sahip tam RGB renk gamı sunuyor.

    LG dünyanın ilk gerçek "çekilebilir ekran panelini" tanıttı

    Kaçıranlar için günümüzde farklı üreticilerden gelen esnek ekran prototipleri ile ile zaten karşılıyoruz. Ancak bunların çoğu kullanılabilir bir ürün olmaktan uzaktı. Daha önce de esnek ekran çalışmalarına yer veren LG ise, 2022’deki ilk prototipinde %20’ye kadar genişleme sunmuştu; ancak bu kez, bu oranı iki katına çıkararak esnek ekranların geleceğini yeniden tanımlıyor.

    LG'nin yeni prototipi, katlanabilir veya bükülebilir ekranlardan farklı olarak, ekranın şekil değiştirip çeşitli formlara girebilmesini sağlayacak. Başlangıçtaki hedef %20 uzama oranı olsa da ekip, yenilikçi teknolojiler sayesinde bu %50 seviyesine ulaşmış durumda. Prototipte, inç başına 100 piksel ve tam RGB 18 inçe kadar uzayabilen 12 inçlik bir ekran bulunuyor.

    LG dünyanın ilk gerçek 'çekilebilir ekran panelini' tanıttı Tam Boyutta Gör
    Genişlemenin yanı sıra, ekran dayanıklılığı da yüksek seviyede. LG Display’e göre bu ekran, 10.000 defa gerilmeye karşı direnç gösterebiliyor. Ayrıca, yalnızca 40 mikrometre büyüklüğünde bir mikro LED ışık kaynağı kullanarak görüntü kalitesini ekstrem sıcaklık ve darbe gibi zorlayıcı koşullarda dahi koruyabiliyor.

    Tanıtım etkinliğinde bu ekranın, araç içi kavisli bir gösterge ve itfaiyecilerin kıyafetlerine entegre edilebilecek giyilebilir ekran gibi yenilikçi kullanım alanlarına vurgu yapıldı. LG, esnek ekranların moda, giyilebilir teknolojiler ve mobilite gibi pek çok sektörde yaygın olarak kullanılmasını hedefliyor. Ancak şu an için detaylı bir tarih bilgisi paylaşılmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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