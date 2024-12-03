LG yeni profesyonel monitörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Monitör pazarında ağırlığını sürdürmeyi hedefleyen LG, profesyonellere yönelik olarak yeni bir ürün duyurusu yaptı. LG UltraFine 27US550-W monitör modeli Güney Kore’nin ardından global pazara da çıkıyor.

LG UltraFine 27US550-W özellikleri ve fiyatı

LG UltraFine 27US550-W monitör modeli 27 inçlik IPS ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 60Hz tazeleme hızı olan monitör 5ms tepki süresine sahip. 8-bit renk desteği kare hız kontrolü ile 10-bit seviyesine çıkabiliyor.

GM, batarya üretim tesisini LG’ye devrediyor 6 sa. önce eklendi

1 milyar renk desteğine sahip olan ürün DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsıyor. 300 nit parlaklık seviyesine çıkabilen monitör 1000:1 kontrast oranı sunuyor. Super Resolution+ teknolojisi düşük çözünürlükteki görselleri daha keskin hale getirirken DAS modu ise ekran gecikmelerini en aza indiriyor. Yine karanlık sahnelerde görünürlüğü arttıran bir mod da eklenmiş.

Monitör ayrıca LG Switch uygulaması ile Windows üzerinden de kontrol edilebiliyor. 2 adet HDMI portu ve 1 adet DisplayPort girişi olan LG UltraFine 27US550-W monitör modeli 340$ fiyat etiketine sahip.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG UltraFine 27US550-W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı