LG ultrabook modeli Xnote Z330'u duyurdu

Ultrabook pazarına adım atan son üretici LG oldu ve firma, 13.3-inç büyüklüğündeki XNote Z330 modelini anavatanı Güney Kore'de duyurdu. Ultra-ince tasarımlı şık görünümüyle dikkat çeken dizüstü bilgisayar, LG'nin kendisine ait Shuriken teknolojisini kullanıyor ve bu sayede ultra-ince ekran çerçevesine yer verilebildiği için 13.3-inç boyutundaki sistem, fiziksel ölçüleri itibariyle 12-inç segmentindeki modellere yakın bir profil sunuyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan Xnote Z330, Intel'in ultrabook'lar için hazırladığı işlemcilerden Core i5-2467M ya da Core i7-2637M ile konfigüre edilebiliyor. 4GB sistem belleği ile donatılan sistemde iki farklı SSD seçeneğine yer veriliyor. Kullanıcılar dilerlerse daha yüksek okuma-yazma hızları sunan SATA-III uyumlu 120GB'lık SSD'yi, dilerlerse de daha düşük hızlarda olan ancak 256B kapasite sunan SATA-II SSD sürücüyü tercih edebiliyorlar.

Ekran kartı olarak piyasadaki diğer tüm ultrabook modellerinde olduğu gibi işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimi ile gelen sistem, WiFi b/g/n, Bluetooth 3.0+HS, Intel WIDI, HDMI çıkışı, USB 3.0 ve microSD kart slotu gibi donanımları bünyesinde barındırıyor. Kalınlığı 15mm olan LG Znote Z330 için tasarımında, Apple'ın bu kulvara öncülük eden modeli MacBook Air'dan bazı izler taşıdığını söylemek pek te yanlış olmayacaktır.

Diğer ultrabook modellerinde olduğu gibi hızlı açılış özelliği geliştirilen Xnote Z330, açıklanan bilgilere göre 7 saniyede uykudan uyanabiliyor. Avrupa ve Amerika çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmayan LG Xnote Z330'un Güney Kore'de 1509-1863$'dan çıkması bekleniyor.