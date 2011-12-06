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LG ultrabook modeli Xnote Z330'u duyurdu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG ultrabook modeli Xnote Z330'u duyurdu
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Ultrabook pazarına adım atan son üretici LG oldu ve firma, 13.3-inç büyüklüğündeki XNote Z330 modelini anavatanı Güney Kore'de duyurdu. Ultra-ince tasarımlı şık görünümüyle dikkat çeken dizüstü bilgisayar, LG'nin kendisine ait Shuriken teknolojisini kullanıyor ve bu sayede ultra-ince ekran çerçevesine yer verilebildiği için 13.3-inç boyutundaki sistem, fiziksel ölçüleri itibariyle 12-inç segmentindeki modellere yakın bir profil sunuyor.
Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan Xnote Z330, Intel'in ultrabook'lar için hazırladığı işlemcilerden Core i5-2467M ya da Core i7-2637M ile konfigüre edilebiliyor. 4GB sistem belleği ile donatılan sistemde iki farklı SSD seçeneğine yer veriliyor. Kullanıcılar dilerlerse daha yüksek okuma-yazma hızları sunan SATA-III uyumlu 120GB'lık SSD'yi, dilerlerse de daha düşük hızlarda olan ancak 256B kapasite sunan SATA-II SSD sürücüyü tercih edebiliyorlar.
Ekran kartı olarak piyasadaki diğer tüm ultrabook modellerinde olduğu gibi işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimi ile gelen sistem, WiFi b/g/n, Bluetooth 3.0+HS, Intel WIDI, HDMI çıkışı, USB 3.0 ve microSD kart slotu gibi donanımları bünyesinde barındırıyor. Kalınlığı 15mm olan LG Znote Z330 için tasarımında, Apple'ın bu kulvara öncülük eden modeli MacBook Air'dan bazı izler taşıdığını söylemek pek te yanlış olmayacaktır.
Diğer ultrabook modellerinde olduğu gibi hızlı açılış özelliği geliştirilen Xnote Z330, açıklanan bilgilere göre 7 saniyede uykudan uyanabiliyor. Avrupa ve Amerika çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmayan LG Xnote Z330'un Güney Kore'de 1509-1863$'dan çıkması bekleniyor.
LG ultrabook modeli Xnote Z330'u duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
X300 ultrabook gibiydi,P210,P420 modelleride oldukça şık tasarıma sahipti ultrabook modelide oldukça etkileyici olacaktır.
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nohackmove 7 yıl
arkadaşlar ülkemizde satışı varmış bu arada ilgili link aşağıdadır. pcdepo.com/...
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mija 7 yıl nohackmove
nohackmove

arkadaşlar ülkemizde satışı varmış bu arada ilgili link aşağıdadır.
pcdepo.com/...

emsallerine göre ağır sayılabilecek bir ürün çok da ultrabook durmuyor yani
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SERKAN ÖZER 7 yıl
Bence tasarımı en iyi ultrabook modeli olur.
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redkid778 7 yıl
bende LG süpürge aldım 2 kere motoru yandı...
Bilgisayarları da öyle mi acaba????
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Makarov06 7 yıl
LG A510 kullandım ve hem servis hemde laptop yönünden lg ye lanet ettim birdaha LG laptop değil TV lerini bile evime almam
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Stanislas Xavier 7 yıl
Çerçevesiz ekranı ile diğer ultrabooklardan sıyrılabilir onun dışında özellik olarak hepsi aynı ama kalite bakımından farklılıklar var LG nin hayal kırıklığına uğratacağını sanmıyorum özellikle ekran çok iyi olacaktır bundan eminim...
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copyhaluk 7 yıl
Ultrabookların sayısı artsın, yeni modeller gelsin ve fiyatlar kırılsın. Hafif, şık ve performanslı olmaları sebebiyle bir adet ultrabook almayı düşünüyorum.
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