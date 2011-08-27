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LG'den iki yeni dizüstü bilgisayar; Aurora S430 ve Aurora S530

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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LG'den iki yeni dizüstü bilgisayar; Aurora S430 ve Aurora S530
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LG, güneşteki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplarda gözlenebilen ve gece daha net görülen renkli, hareket eden ışımalar (aynı zamanda Yunan Mitolojisi'nde seher tanrıçasının ismi) anlamına gelen Aurora dizüstü bilgisayar serisinin 14 ve 15.6 inçlik iki yeni üyesini ürün gamına ekledi. Aurora mor ve Aurora mavi olmak üzere iki farklı rengi ile metalik kaplama ile dikkatleri üzerine toplayan her iki bilgisayarda gücünü Sandy Bridge işlemcilerden alıyor.

14 inçlik S430, 1366 x 768 çözünürlüğünü; 15.6 inçlik S530 1600 x 900 çözünürlüğünü destek sunan arkadan LED aydınlatmalı panele sahip olup; merkezi işlemci olarak üzerlerinde Pentium ya da Core i3/i5 işlemcilerine yer verilmiş. Sistem belleği her iki bilgisayarında 8GB'a kadar yükseltilebilirken; depolama alanı ise 750GB'a kadar arttırılabilmekte. Grafik konusunda sırtlarını Intel HD / HD 3000 ya da Radeon HD 6470M 1GB yongasına dayayan bilgisayarların ortak özellikleri ise DVD yazıcısı, Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 3.0, 7'si 1 arada kart okuyucusu, 1 megapiksellik kamera ve 6 hücreli batarya olarak sıralanıyor.

İlk olarak gelecek aydan itibaren Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarında satışa sunulacak olan bilgisayarların Avrupa ve Amerika kıtasına yolculukları, daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.

LG'den iki yeni dizüstü bilgisayar; Aurora S430 ve Aurora S530
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1963bursa 7 yıl
Ben de saf saf bakıyorum, intel işlemciliymiş, bu tarz haberlerde, haber özetinde cihazın işlemcisini daha görünür yapabilseniz çok daha akıcı, kullanışlı olabilir. DH'nin bir dahaki arayüz değişikliğine benden de bir fikir olsun.
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