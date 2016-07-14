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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin yeni amiral gemisi V20 olacak

LG G5'in beklenen satış rakamlarına ulaşamaması, Güney Koreli şirketi yeni arayışlara sevk etti. Geçen sene çıkan V10 modelinin devamı niteliğindeki yeni telefon, şirketin kurtarıcısı olabilir mi?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,7b
1
27
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli kaynakların haberine göre LG V10'un devam modeli yolda. V11 veya V20 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni amiral gemisi, Eylül ayında, muhtemelen IFA Fuarı'nda lanse edilecek. G5 ile istediği satış rakamlarına ulaşamayan LG için üst segmentte yeni ve güçlü bir model hayati öneme sahip çünkü rekabet kızışıyor.
Gerek Samsung'un rakamları gerekse de örneğin AnTuTu veri tabanı gibi farklı istastikler gösteriyor ki Android ekosisteminde üst segment telefon satışlarının açık ara galibi Samsung. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleriyle keyifli bir dönem geçiren şirket, öncül modelleri piyasada daha uygun fiyatla tutmaya devam ederken, yeni Note modeli de yolda.
Geçen yılın modeli olan LG V10 özellikle güçlü şase profili ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Önde iki ve arkada bir olmak üzere toplamda üç kameraya ve enerji verimliliği için bildirim ekranı olarak konumlanan ana ekran üstü 2.1-inç boyutunda ikinci bir ekrana sahip olan telefon başarılı bir portre çiziyordu. Snapdragon 808 platformunun zayıflığı ve pil performansının beklentilerin altında kalması ise LG V10'un eleştri alan iki zayıf noktası olmuştu.
Benim açımdan LG V10'un en önemli özelliği, rakiplerini kıskandıracak kadar gelişmiş bir kamera arayüzü ile gelmesi. Öylesine başarılı bir arayüz ki bu profesyonel çekim yapacaklar için ince ayar seçeneklerine ve gelişmiş parametre gösterimine sahipti. G5 modeline aynı arayüzü taşımayan LG, V10'un devam modeli için bir takım sürprizler sunabilir.
Henüz özellikleri belli olmasa da Snapdragon 821 işlemci, 6GB LPDDR4 bellek, UFS 2.0 standardında yüksek okuma 400MB/saniye üzeri okuma ve 150MB/saniye üzeri yazma hızı sunan depolama birimi ve daha büyük pil gibi özellikler yeni telefonun öne çıkan donanım güncellemeleri olabilir. Kamera konusu ise şimdilik belirsiz, G5 modelinde ana kamera sensörüne müdahale etmeyen LG mühendisleri, V20 (ya da belki V11) için daha büyük yenilikler sunabilir.
Eğer IFA Fuarı'nda lanse edilirse en geç Ekim ayı gibi ülkemize gelmesini bekleyebiliriz yeni telefonun. Lojitstik ve ürünün doğru zamanda yeterli adetlerde pazara giriş yapacak olması önemli çünkü aynı tarihlerde yeni nesil iPhone 7 lanse edilmiş, Samsung Galaxy Note 7'de piyasaya çıkmış olacak. Hatta çok yakın aralıklarla HTC'nin yeni Nexus telefonları piyasaya sürmesini dahi bekleyebiliriz. Fiyat ise muhtemelen ucuz olmaz çünkü V10 ucuz değildi.

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LastShip 3 yıl en beğenilen
G2 nin verdigi heyecani hicbiri vermiyor, bu gidislede vermeyecek gibi gorunuyor..
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aycibin 3 yıl
hadi g3'te yeni 2K ekran ağır geldi pil o yüzden kötü dedik
hadi g4'te hadi s808 çok yiyor pil o yüzden kötü dedik
hadi g5'te s820 çok farklı toparlar dedik.onda da pil kötü çıktı

pil performansı olarak g2 seviyesine getir artık bir amiral gemini yahu...
hadi g3'te yeni 2K ekran ağır geldi pil o yüzden kötü dedikhadi g4'te hadi s808 çok yiyor pil o yüzden kötü dedikhadi g5'te s820 çok farklı toparlar...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Alpha Centauri 3 yıl
LG artık kronik sorunları aşması (bootloop,ghost screen,kasa çatlağı...vs) ve bunlarla anılmaması gerekiyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Bootloop sorunu olacak mi onu soyleyin once ona gore bakalim yoksa copten ibaret
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DH Misafiri 3 yıl
Uzun süredir V10 kullanıyorum. Pil konusu hariç son derece memnunum ama pil de öyle böyle kötü değil, resmen yerlerde sürünüyor performansı. Eskiden G2 kullanıyordum, Apple kullananlar arkadaşlara takılıyordum günde kaç defa şarj ediyorsun diye. Şimdi aynı duruma ben düştüm. Yanımda powerbank taşıyorum sürekli. V10'da bu sorunu çözmeleri gerekir diye düşünüyorum.
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kadirirdem 3 yıl
lg nin ilk ve son amiral gemisi şahsen g2 dir...
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berden 3 yıl
Tuşları ekranda olan hiç bir telefona bakmam bile.
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Zampara1234 3 yıl
V10'a SD820 işlemci ve iyi bir batarya süresi koysalar yeter. Editörün de belirttiği gibi sadece kamera değil tüm arayüz mükemmel. Note 5 imi satar geçerim.
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mkyb 3 yıl
LG'den telefon alınmaz. Her telefonun kronik sorunu var. Hele ki G4'lerin anakart yakma sorunu ve LG Türkiye'nin yıpranma payı adı altında iade işlemlerinde kafasına göre para kesmesi ise tam rezillik. Tahminim LG 2 seneye kalmaz mobil sektörden çekilir.
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DH Misafiri 3 yıl
Bootloop sorunu olacak mi onu soyleyin once ona gore bakalim yoksa copten ibaret
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ICromwelleI 3 yıl
Note 7 nerden çıktı Note 6 daha çıkmadan Note 7 denmiş.? Artık bir şeyleri düzgün yapmalı çok geç kaldılar bana göre.
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swat882 3 yıl ICromwelleI
ICromwelleI

Note 7 nerden çıktı Note 6 daha çıkmadan Note 7 denmiş.? Artık bir şeyleri düzgün yapmalı çok geç kaldılar bana göre.

Note 7 çıkacak Note 6 değil
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CRoSSBoNeSS 3 yıl
Şahsım adına tasarım, sağlamlık, işlevsellik olarak piyasadaki en iyi telefon v10'du. (işlevsellikte note serisi ayrıdır tabi onu saymıyorum.) Ancak s808 faciası ve berbat bataryası telefonu dibe çekmişti. Aynı kasayla gelip de s820 işlemci 4 gb ram bir de 3500-4000 mah batarya koyarlarsa, koşa koşa alırım.
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Xplodemre 3 yıl
Şayet v10 serisini devam ettirirseler üzülerek söylüyorum ki şirket bir çok mühendisi işten çıkarmak zorunda kalacaktır,Lg'nin g serisinde elde ettiği başarı sadece g5 ile üzmüş olabilir,v10 serisi zaten kar getirmeyen bir projeydi bundan dolayı devam ettirmeleri şirket için farklı pozisyonlara yol açacaktır.En mantıklısı g serisi üzerinden devam etmek veya Samsung şirketinin yaptığı gibi farklı bir model üzerine yoğunlaşıp biraz daha rakip şirketleri zor durumda bırakması olacaktır.Benim açımdan bu zamana kadar yapmış olduğu en iyi telefon LG Nexus 5'dir.Umarım yine o tasarımlarda başarılı bir telefon ortaya koyarlar.
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hikmetg 3 yıl
G3 kullanan biri olarak LG çivi yapsa almam. O kadar gına getirdim bu telefondan. Şarj kötü, renkler kötü, kamera kötü. Çok fena kazık yedik.
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Alpha Centauri 3 yıl
LG artık kronik sorunları aşması (bootloop,ghost screen,kasa çatlağı...vs) ve bunlarla anılmaması gerekiyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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Fenomenon 3 yıl hikmetg
hikmetg
G3 kullanan biri olarak LG çivi yapsa almam. O kadar gına getirdim bu telefondan. Şarj kötü, renkler kötü, kamera kötü. Çok fena kazık yedik.

G3'ün Kamera kötü diyorsan en yakın köprüden atla. Ayrıca renk derken neyi kastettin. Amoled belki daha canlı görünebilir ama ips paneller her zaman daha gerçekçi renkleri veriyor.
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