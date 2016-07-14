LG'nin yeni amiral gemisi V20 olacak

Güney Kore merkezli kaynakların haberine göre LG V10'un devam modeli yolda. V11 veya V20 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni amiral gemisi, Eylül ayında, muhtemelen IFA Fuarı'nda lanse edilecek. G5 ile istediği satış rakamlarına ulaşamayan LG için üst segmentte yeni ve güçlü bir model hayati öneme sahip çünkü rekabet kızışıyor.

Gerek Samsung'un rakamları gerekse de örneğin AnTuTu veri tabanı gibi farklı istastikler gösteriyor ki Android ekosisteminde üst segment telefon satışlarının açık ara galibi Samsung. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleriyle keyifli bir dönem geçiren şirket, öncül modelleri piyasada daha uygun fiyatla tutmaya devam ederken, yeni Note modeli de yolda.

Geçen yılın modeli olan LG V10 özellikle güçlü şase profili ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Önde iki ve arkada bir olmak üzere toplamda üç kameraya ve enerji verimliliği için bildirim ekranı olarak konumlanan ana ekran üstü 2.1-inç boyutunda ikinci bir ekrana sahip olan telefon başarılı bir portre çiziyordu. Snapdragon 808 platformunun zayıflığı ve pil performansının beklentilerin altında kalması ise LG V10'un eleştri alan iki zayıf noktası olmuştu.

Benim açımdan LG V10'un en önemli özelliği, rakiplerini kıskandıracak kadar gelişmiş bir kamera arayüzü ile gelmesi. Öylesine başarılı bir arayüz ki bu profesyonel çekim yapacaklar için ince ayar seçeneklerine ve gelişmiş parametre gösterimine sahipti. G5 modeline aynı arayüzü taşımayan LG, V10'un devam modeli için bir takım sürprizler sunabilir.

Henüz özellikleri belli olmasa da Snapdragon 821 işlemci, 6GB LPDDR4 bellek, UFS 2.0 standardında yüksek okuma 400MB/saniye üzeri okuma ve 150MB/saniye üzeri yazma hızı sunan depolama birimi ve daha büyük pil gibi özellikler yeni telefonun öne çıkan donanım güncellemeleri olabilir. Kamera konusu ise şimdilik belirsiz, G5 modelinde ana kamera sensörüne müdahale etmeyen LG mühendisleri, V20 (ya da belki V11) için daha büyük yenilikler sunabilir.

Eğer IFA Fuarı'nda lanse edilirse en geç Ekim ayı gibi ülkemize gelmesini bekleyebiliriz yeni telefonun. Lojitstik ve ürünün doğru zamanda yeterli adetlerde pazara giriş yapacak olması önemli çünkü aynı tarihlerde yeni nesil iPhone 7 lanse edilmiş, Samsung Galaxy Note 7'de piyasaya çıkmış olacak. Hatta çok yakın aralıklarla HTC'nin yeni Nexus telefonları piyasaya sürmesini dahi bekleyebiliriz. Fiyat ise muhtemelen ucuz olmaz çünkü V10 ucuz değildi.