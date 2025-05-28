İddia: Apple, yeni isimlendirmeye geçiyor, iOS 19 yerine iOS 26 tanıtılacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın bu yıl tasarım yenilemesiyle birlikte tüm işletim sistemlerinin adını değiştirmeyi planladığını iddia etti. Artık iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve visionOS sürüm numarası yerine yıla göre isimlendirme olacak. Bu bağlamda iOS 19 yerine iOS 26 tanıtılması bekleniyor.

Apple işletim sistemlerinde yıla göre isimlendirme olacak

iOS 26 (iOS 19 yerine)

iPadOS 26 (iPadOS 19 yerine)

macOS 26 (macOS 16 yerine)

watchOS 26 (watchOS 12 yerine)

tvOS 26 (tvOS 19 yerine)

visionOS 26 (visionOS 3 yerine)

iOS 26’ya iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 ve visionOS 3 yerine iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 ve visionOS 26 eşlik edecek.

İşletim sistemlerinin adını değiştirmek, birbiriyle uyuşmayan birkaç farklı numara yerine, ürün yelpazesinde tutarlılık sağlayacak. Apple, işletim sistemleri için araç tarzı numaralandırma kullanıyor ve gelecek yılın numarasını seçiyor, bu nedenle güncelleme hem 2025 hem de 2026'da mevcut olacağından iOS 25 yerine iOS 26 olacak.

Adlar, Apple'ın farklı cihazlardaki işletim sistemleri arasında uyumu sağlama yönündeki yeni davranışını yansıtacak. Yenilenen visionOS benzeri tasarım güncellemesi iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS'e geliyor.

Apple, yeni adlandırma düzenini 9 Haziran Pazartesi günü başlaması planlanan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

İddia: Apple, iOS 19 yerine iOS 26'yı tanıtacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: