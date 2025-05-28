Xiaomi 2025'e hızlı başladı: Kullanıcı sayısı rekora koşuyor

Kullanıcı sayısı rekora koşuyor
Paylaşılan verilere göre Xiaomi'nin ana gelir kalemlerinden akıllı telefon ve AIoT bölümü, 12.8 milyar dolarlık gelirle %22 büyüme gösterdi. Xiaomi, 19 çeyrektir küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ilk üçte yer almayı sürdürürken, Çin pazarında liderliğini korudu. Tablet pazarında ise 3.1 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren şirket, küresel pazarda ilk üç arasına girdi. Giyilebilir ürünlerde ise yılın ilk çeyreğini global liderlikle kapattı.
Elektrikli araç bölümüne gelirsek, Xiaomi, yalnızca 2025’in ilk çeyreğinde 75.000 adet SU7 serisi teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin toplam teslimatı 250.000 adedi aşarken, bu alandan elde edilen gelir 2.5 milyar dolara yükseldi. Son olarak Ar-Ge harcamaları ise %30’dan fazla artışla 930 milyon dolara ulaştı ve çalışanlarının neredeyse yarısı Ar-Ge departmanında görev alıyor. Premium telefon pazarında Çin'de %25’lik pazar payına ulaşıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: