Xiaomi 2025'e hızlı başladı: Kullanıcı sayısı rekora koşuyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunu açıkladı. Şirket, toplamda 111.3 milyar yuan (15.4 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakam, yıllık bazda %47’lik artış anlamına geliyor. Net kâr ise %64 artışla 1.48 milyar dolara ulaştı.

Kullanıcı sayısı rekora koşuyor

Paylaşılan verilere göre Xiaomi'nin ana gelir kalemlerinden akıllı telefon ve AIoT bölümü, 12.8 milyar dolarlık gelirle %22 büyüme gösterdi. Xiaomi, 19 çeyrektir küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ilk üçte yer almayı sürdürürken, Çin pazarında liderliğini korudu. Tablet pazarında ise 3.1 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren şirket, küresel pazarda ilk üç arasına girdi. Giyilebilir ürünlerde ise yılın ilk çeyreğini global liderlikle kapattı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Xiaomi ekosistemine bağlı toplam bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefon, tablet ve dizüstüler hariç) 943.7 milyona ulaştı. Şirketin global ölçekte aylık aktif kullanıcı sayısı 718.8 milyonu geçti. Bu, geçtiğimiz yıla göre %9.2’lik bir büyümeye işaret ediyor.

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Elektrikli araç bölümüne gelirsek, Xiaomi, yalnızca 2025’in ilk çeyreğinde 75.000 adet SU7 serisi teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin toplam teslimatı 250.000 adedi aşarken, bu alandan elde edilen gelir 2.5 milyar dolara yükseldi. Son olarak Ar-Ge harcamaları ise %30’dan fazla artışla 930 milyon dolara ulaştı ve çalışanlarının neredeyse yarısı Ar-Ge departmanında görev alıyor. Premium telefon pazarında Çin'de %25’lik pazar payına ulaşıldı.

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