Qualcomm'un modemleri Apple C1'den daha hızlı çıktı: İşte test sonuçları

Tam Boyutta Gör Qualcomm tarafından yaptırılan yeni bir rapor, Qualcomm’un en yeni modemleriyle donatılmış Android telefonların 5G hız testinde Apple'ın iPhone 16e modelinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

iPhone 16e’deki C1 modem, iPhone 16 Pro'nun modemiyle kıyaslandı 2 ay önce eklendi

Qualcomm modemli cihazlar 5G testinde daha hızlı çıktı

Tam Boyutta Gör Cellular Insights'a göre, Snapdragon X75 ve X80 modemleri kullanan Qualcomm işlemcili Android telefonlar, iPhone 16e'den %35'e kadar daha hızlı indirme hızına ulaştı. Yükleme hızlarının da %91'e kadar daha hızlı olduğu görülüyor. Testlerin New York City’de T-Mobile'ın 6 GHz altı bağımsız 5G ağında değişen sinyal koşulları altında gerçekleştirildiği belirtildi.

iPhone 16e, test sırasında sık sık dokunulamayacak kadar ısındı. Çalışma, ısının sonuçları doğrudan etkileyip etkilemediğini doğrulayamasa da, termal sınırların gerçekte uzun süreli kullanımda modem performansını etkilediği biliniyor.

Aynı segmentteki cihazlar karşılaştırılmadı!

Yalnız, Qualcomm’un desteğiyle yayınlanan raporda ilgi çekici bir detay var; iPhone 16e’nin karşısındaki Android cihazlar aynı segmentte değil. Test edilen iki Android telefon, 799$ ve 619$ fiyat etiketine sahip premium modeller. iPhone 16e fiyatı; 599 dolar. Bir yanda Qualcomm’un en yeni modemleriyle donatılmış cihazlar, diğer yanda Apple’ın henüz Pro modellerde kullanmadığı ilk modemi. Qualcomm’un teste iPhone 16 Pro modellerini dahil etmemesi de ayrı bir olay.

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