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    Qualcomm'un modemleri Apple C1'den daha hızlı çıktı: İşte test sonuçları

    Apple, iPhone 16e ile birlikte kendi tasarladığı ilk modemi tanıttı. Apple C1 modemin Qualcomm'un modemlerine karşı daha iyi performans gösterdiği söylenmişti ancak yeni rapor tam tersini söylüyor.

    Apple C1 vs Qualcomm modem hız farkı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm tarafından yaptırılan yeni bir rapor, Qualcomm’un en yeni modemleriyle donatılmış Android telefonların 5G hız testinde Apple'ın iPhone 16e modelinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

    Qualcomm modemli cihazlar 5G testinde daha hızlı çıktı

    qualcomm modem vs iphone 16e apple c1 modem hız testi kıyaslama Tam Boyutta Gör
    Cellular Insights'a göre, Snapdragon X75 ve X80 modemleri kullanan Qualcomm işlemcili Android telefonlar, iPhone 16e'den %35'e kadar daha hızlı indirme hızına ulaştı. Yükleme hızlarının da %91'e kadar daha hızlı olduğu görülüyor. Testlerin New York City’de T-Mobile'ın 6 GHz altı bağımsız 5G ağında değişen sinyal koşulları altında gerçekleştirildiği belirtildi.

    iPhone 16e, test sırasında sık sık dokunulamayacak kadar ısındı. Çalışma, ısının sonuçları doğrudan etkileyip etkilemediğini doğrulayamasa da, termal sınırların gerçekte uzun süreli kullanımda modem performansını etkilediği biliniyor.

    Aynı segmentteki cihazlar karşılaştırılmadı!

    Yalnız, Qualcomm’un desteğiyle yayınlanan raporda ilgi çekici bir detay var; iPhone 16e’nin karşısındaki Android cihazlar aynı segmentte değil. Test edilen iki Android telefon, 799$ ve 619$ fiyat etiketine sahip premium modeller. iPhone 16e fiyatı; 599 dolar. Bir yanda Qualcomm’un en yeni modemleriyle donatılmış cihazlar, diğer yanda Apple’ın henüz Pro modellerde kullanmadığı ilk modemi. Qualcomm’un teste iPhone 16 Pro modellerini dahil etmemesi de ayrı bir olay.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/25/05/27/qualcomm-study-unsurprisingly-says-qualcomm-modems-beat-apples-c1 https://cellularinsights.com/comparative-5g-performance-report-android-smartphones-vs-iphone-16e/
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