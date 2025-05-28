Qualcomm'un modemleri Apple C1'den daha hızlı çıktı: İşte test sonuçları

Qualcomm modemli cihazlar 5G testinde daha hızlı çıktı
iPhone 16e, test sırasında sık sık dokunulamayacak kadar ısındı. Çalışma, ısının sonuçları doğrudan etkileyip etkilemediğini doğrulayamasa da, termal sınırların gerçekte uzun süreli kullanımda modem performansını etkilediği biliniyor.
Aynı segmentteki cihazlar karşılaştırılmadı!
Yalnız, Qualcomm’un desteğiyle yayınlanan raporda ilgi çekici bir detay var; iPhone 16e’nin karşısındaki Android cihazlar aynı segmentte değil. Test edilen iki Android telefon, 799$ ve 619$ fiyat etiketine sahip premium modeller. iPhone 16e fiyatı; 599 dolar. Bir yanda Qualcomm’un en yeni modemleriyle donatılmış cihazlar, diğer yanda Apple’ın henüz Pro modellerde kullanmadığı ilk modemi. Qualcomm’un teste iPhone 16 Pro modellerini dahil etmemesi de ayrı bir olay.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/25/05/27/qualcomm-study-unsurprisingly-says-qualcomm-modems-beat-apples-c1 https://cellularinsights.com/comparative-5g-performance-report-android-smartphones-vs-iphone-16e/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: