OnePlus, 100W hızlı şarjı destekleyen kompakt GaN şarj adaptörünü satışa sundu

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Tam Boyutta Gör OnePlus’ın yeni 100W GaN şarj cihazı, taşınması daha kolay boyutta geliyor. Yeni model manyetik şarj kablosuyla geliyor ve SuperVOOC, Power Delivery, PPS ve Quick Charge 3.0'ı destekleyen cihazlarla uyumlu.

OnePlus, 150W hızlı şarjı destekleyen powerbank'i tanıttı 1 ay önce eklendi

OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN Charger özellikleri

Tam Boyutta Gör OnePlus, yeni şarj adaptörünün önceki modelin (OnePlus SuperVOOC 100W) üçte biri boyutunda olduğunu söylüyor. Boyut tam olarak; 56 x 33,5 x 33,5 mm, ağırlık olarak 87 gram. Güç adaptörünün üstünde tek bir USB-C portu var ve fişi kolay saklama için katlanabiliyor.

Yeni şarj cihazı, Oppo'nun SuperVOOC, Power Delivery 3.0, PPS, UFCS ve Quick Charge 3.0 gibi birden fazla şarj protokolünü destekliyor. Böylece dizüstü bilgisayar gibi yüksek güçlü cihazlar da dahil olmak üzere birden fazla cihazı şarj edebiliyor. OnePlus, şarj aletinin metreküp başına yaklaşık 1,6 W güç yoğunluğuna ve yaklaşık %93,2 dönüşüm verimliliğine sahip olduğunu söylüyor.

OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN aslında Oppo’nun Find X8 serisiyle birlikte satışa sunduğu Oppo 100W Compact SuperVOOC GaN şarj cihazıyla aynı. Tek fark, Oppo'nun şarj cihazı sarı tabana sahipken OnePlus şarj cihazı gri tabana sahip. OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN şarj cihazı da 10A örgü manyetik kabloyla geliyor.

OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN Charger, kablo dahil Çin'de 199 CNY (28 dolar) fiyat etiketiyle satışta.

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