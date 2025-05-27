OnePlus, 100W hızlı şarjı destekleyen kompakt GaN şarj adaptörünü satışa sundu

OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN Charger özellikleri
Yeni şarj cihazı, Oppo'nun SuperVOOC, Power Delivery 3.0, PPS, UFCS ve Quick Charge 3.0 gibi birden fazla şarj protokolünü destekliyor. Böylece dizüstü bilgisayar gibi yüksek güçlü cihazlar da dahil olmak üzere birden fazla cihazı şarj edebiliyor. OnePlus, şarj aletinin metreküp başına yaklaşık 1,6 W güç yoğunluğuna ve yaklaşık %93,2 dönüşüm verimliliğine sahip olduğunu söylüyor.
OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN aslında Oppo’nun Find X8 serisiyle birlikte satışa sunduğu Oppo 100W Compact SuperVOOC GaN şarj cihazıyla aynı. Tek fark, Oppo'nun şarj cihazı sarı tabana sahipken OnePlus şarj cihazı gri tabana sahip. OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN şarj cihazı da 10A örgü manyetik kabloyla geliyor.
OnePlus 100W Compact SuperVOOC GaN Charger, kablo dahil Çin'de 199 CNY (28 dolar) fiyat etiketiyle satışta.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: